Забудьте про забывчивый ИИ: появился инструмент, который помнит ваши файлы, мысли и даже видео

Современные ИИ-модели поражают способностью анализировать огромные объёмы информации, но у них есть одно фундаментальное ограничение — память. Контекстные окна моделей растут, но даже самые продвинутые версии GPT и Claude не способны удерживать знания между сессиями. Эту проблему решил взяться исправить 19-летний основатель из Мумбаи — Дхравья Шах, создав систему долговременной памяти под названием Supermemory.

От школьных экспериментов к стартапу мирового уровня

Шах начал свой путь программиста ещё подростком, разрабатывая чат-ботов и инструменты для соцсетей. Одним из его первых проектов стал бот, превращающий твиты в эстетичные изображения — его впоследствии купила компания Hypefury.

После продажи проекта Шах переехал в США, поступил в Университет штата Аризона и поставил себе цель — создавать что-то новое каждую неделю на протяжении 40 недель. Одной из таких идей стал прототип Any Context, позже переименованный в Supermemory. Сначала это был простой инструмент для взаимодействия с закладками в Twitter, но со временем он превратился в технологическую платформу для хранения и извлечения данных из неструктурированной информации.

Как работает Supermemory

Supermemory сегодня называют универсальным API памяти для приложений ИИ. Система строит граф знаний на основе полученных данных, структурирует контекст и позволяет приложениям "вспоминать" нужную информацию при последующих запросах.

"Наша главная сила — извлекать ценную информацию из любых неструктурированных данных и предоставлять приложениям больше контекста о пользователях", — пояснил Шах.

Инструмент поддерживает мультимодальные входные данные: файлы, PDF, электронные письма, чаты, документы и даже видео. Например, видеоредактор может использовать Supermemory, чтобы мгновенно находить нужные фрагменты или эффекты, а приложение для ведения заметок — вспоминать идеи, добавленные месяц назад.

Пример использования

Почтовые клиенты - поиск писем по смыслу, а не по ключевым словам.

Приложения для писателей - доступ к старым заметкам и сюжетам.

Робототехника - сохранение визуальных воспоминаний, полученных камерами.

Видеоредакторы - быстрый поиск материалов в библиотеке.

Сервис также имеет расширение для Chrome, чтобы пользователи могли сохранять фрагменты с сайтов, и чат-интерфейс, где можно добавлять текстовые воспоминания или файлы напрямую.

Сравнение с конкурентами

Стартап Основное направление Отличительная особенность Инвесторы Supermemory API долговременной памяти Низкая задержка, мультимодальные данные Susa Ventures, Browder Capital, SF1. vc Letta Память для ИИ-агентов Глубокая интеграция с агентными системами Felicis Ventures Mem0 Контекст для корпоративных решений Векторная оптимизация Felicis Ventures Memories.ai Анализ видео и аудио Совместный проект с Samsung Susa Ventures

От идеи до инвестиций

После стажировки в Cloudflare, где Шах работал с инфраструктурой ИИ, проект заметили топ-менеджеры компании, включая технического директора Дэна Кнехта. По их совету Шах превратил Supermemory в полноценный продукт.

В 2025 году стартап привлёк $2,6 млн инвестиций от Susa Ventures, Browder Capital и SF1.vc, а также от известных частных инвесторов — руководителя отдела ИИ Google Джеффа Дина, менеджера DeepMind Логана Килпатрика, основателя Sentry Дэвида Крамера и представителей OpenAI, Meta и Google.

"Я связался с Дхравьей через X, и меня поразило, как быстро он двигается и строит. Это побудило меня инвестировать", — отметил Джошуа Браудер, основатель DoNotPay и управляющий партнёр Browder Capital.

Текущие клиенты Supermemory

Сегодня технология используется в ряде приложений:

Cluely (ИИ-помощник для ПК от A16z),

Montra (видеоредактор с ИИ),

Scira (поиск по документам с ИИ),

Composio Rube (инструмент продуктивности),

Rets (стартап в сфере недвижимости).

Кроме того, компания сотрудничает с робототехнической фирмой, разрабатывающей систему визуальных воспоминаний для роботов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Полагаться на встроенный контекст модели, ограниченный несколькими тысячами токенов.

Последствие: Потеря контекста между сессиями, дублирование запросов, снижение качества ответов.

Альтернатива: Встраивание Supermemory как долговременного слоя памяти, обеспечивающего постоянный контекст и персонализацию.

А что если…

А что если ИИ перестанет "забывать"? Представьте систему, которая помнит прошлые разговоры, знает ваши предпочтения, задачи и стиль общения. Supermemory может стать тем самым слоем, который превратит ИИ из кратковременного собеседника в полноценного цифрового помощника с "долгосрочной памятью".

Плюсы и минусы подхода Supermemory

Плюсы Минусы Низкая задержка обработки данных Пока ограниченные масштабы внедрения Поддержка мультимодальных источников Требует конфиденциального хранения данных Простая интеграция через API Конкуренция со стороны крупных экосистем Возможность обучения на персональных данных Нужна чёткая политика приватности

FAQ

Как Supermemory интегрируется с другими приложениями?

Через открытый API и коннекторы к популярным сервисам: Google Drive, Notion, OneDrive и другим.

Можно ли использовать Supermemory с ChatGPT или Gemini?

Да. Стартап разрабатывает плагины, которые обеспечивают связь между моделями и слоем долговременной памяти.

Безопасно ли хранить личные данные?

Компания использует шифрование на уровне enterprise и хранит данные в изолированных облачных контейнерах.

Мифы и правда

Миф: Supermemory — это просто база данных.

Правда: Это интеллектуальная система, которая анализирует связи между фрагментами информации и формирует граф знаний.

Миф: Хранение контекста опасно для конфиденциальности.

Правда: Пользователь сам контролирует, какие данные сохраняются и в каком объёме.

Миф: Такие технологии нужны только корпорациям.

Правда: Supermemory адаптируется и для индивидуальных пользователей — писателей, аналитиков, исследователей.

Исторический контекст

Тема "памяти" для ИИ возникла ещё в начале 2020-х, когда GPT-модели столкнулись с ограничениями контекста. Попытки расширить окно до миллионов токенов оказались дорогими и неэффективными. В итоге индустрия перешла к концепции внешнего слоя памяти, и Supermemory стала одним из первых коммерчески жизнеспособных решений.

3 интересных факта

• Название Supermemory придумано за один вечер — изначально проект назывался Any Context.

• Первые пользователи инструмента пришли с GitHub, где Шах выложил код в открытый доступ.

• Стартап уже ведёт переговоры о партнёрстве с Microsoft для интеграции в Copilot API.