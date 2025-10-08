Забудьте про забывчивый ИИ: появился инструмент, который помнит ваши файлы, мысли и даже видео
Современные ИИ-модели поражают способностью анализировать огромные объёмы информации, но у них есть одно фундаментальное ограничение — память. Контекстные окна моделей растут, но даже самые продвинутые версии GPT и Claude не способны удерживать знания между сессиями. Эту проблему решил взяться исправить 19-летний основатель из Мумбаи — Дхравья Шах, создав систему долговременной памяти под названием Supermemory.
От школьных экспериментов к стартапу мирового уровня
Шах начал свой путь программиста ещё подростком, разрабатывая чат-ботов и инструменты для соцсетей. Одним из его первых проектов стал бот, превращающий твиты в эстетичные изображения — его впоследствии купила компания Hypefury.
После продажи проекта Шах переехал в США, поступил в Университет штата Аризона и поставил себе цель — создавать что-то новое каждую неделю на протяжении 40 недель. Одной из таких идей стал прототип Any Context, позже переименованный в Supermemory. Сначала это был простой инструмент для взаимодействия с закладками в Twitter, но со временем он превратился в технологическую платформу для хранения и извлечения данных из неструктурированной информации.
Как работает Supermemory
Supermemory сегодня называют универсальным API памяти для приложений ИИ. Система строит граф знаний на основе полученных данных, структурирует контекст и позволяет приложениям "вспоминать" нужную информацию при последующих запросах.
"Наша главная сила — извлекать ценную информацию из любых неструктурированных данных и предоставлять приложениям больше контекста о пользователях", — пояснил Шах.
Инструмент поддерживает мультимодальные входные данные: файлы, PDF, электронные письма, чаты, документы и даже видео. Например, видеоредактор может использовать Supermemory, чтобы мгновенно находить нужные фрагменты или эффекты, а приложение для ведения заметок — вспоминать идеи, добавленные месяц назад.
Пример использования
-
Почтовые клиенты - поиск писем по смыслу, а не по ключевым словам.
-
Приложения для писателей - доступ к старым заметкам и сюжетам.
-
Робототехника - сохранение визуальных воспоминаний, полученных камерами.
-
Видеоредакторы - быстрый поиск материалов в библиотеке.
Сервис также имеет расширение для Chrome, чтобы пользователи могли сохранять фрагменты с сайтов, и чат-интерфейс, где можно добавлять текстовые воспоминания или файлы напрямую.
Сравнение с конкурентами
|Стартап
|Основное направление
|Отличительная особенность
|Инвесторы
|Supermemory
|API долговременной памяти
|Низкая задержка, мультимодальные данные
|Susa Ventures, Browder Capital, SF1. vc
|Letta
|Память для ИИ-агентов
|Глубокая интеграция с агентными системами
|Felicis Ventures
|Mem0
|Контекст для корпоративных решений
|Векторная оптимизация
|Felicis Ventures
|Memories.ai
|Анализ видео и аудио
|Совместный проект с Samsung
|Susa Ventures
От идеи до инвестиций
После стажировки в Cloudflare, где Шах работал с инфраструктурой ИИ, проект заметили топ-менеджеры компании, включая технического директора Дэна Кнехта. По их совету Шах превратил Supermemory в полноценный продукт.
В 2025 году стартап привлёк $2,6 млн инвестиций от Susa Ventures, Browder Capital и SF1.vc, а также от известных частных инвесторов — руководителя отдела ИИ Google Джеффа Дина, менеджера DeepMind Логана Килпатрика, основателя Sentry Дэвида Крамера и представителей OpenAI, Meta и Google.
"Я связался с Дхравьей через X, и меня поразило, как быстро он двигается и строит. Это побудило меня инвестировать", — отметил Джошуа Браудер, основатель DoNotPay и управляющий партнёр Browder Capital.
Текущие клиенты Supermemory
Сегодня технология используется в ряде приложений:
-
Cluely (ИИ-помощник для ПК от A16z),
-
Montra (видеоредактор с ИИ),
-
Scira (поиск по документам с ИИ),
-
Composio Rube (инструмент продуктивности),
-
Rets (стартап в сфере недвижимости).
Кроме того, компания сотрудничает с робототехнической фирмой, разрабатывающей систему визуальных воспоминаний для роботов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Полагаться на встроенный контекст модели, ограниченный несколькими тысячами токенов.
-
Последствие: Потеря контекста между сессиями, дублирование запросов, снижение качества ответов.
-
Альтернатива: Встраивание Supermemory как долговременного слоя памяти, обеспечивающего постоянный контекст и персонализацию.
А что если…
А что если ИИ перестанет "забывать"? Представьте систему, которая помнит прошлые разговоры, знает ваши предпочтения, задачи и стиль общения. Supermemory может стать тем самым слоем, который превратит ИИ из кратковременного собеседника в полноценного цифрового помощника с "долгосрочной памятью".
Плюсы и минусы подхода Supermemory
|Плюсы
|Минусы
|Низкая задержка обработки данных
|Пока ограниченные масштабы внедрения
|Поддержка мультимодальных источников
|Требует конфиденциального хранения данных
|Простая интеграция через API
|Конкуренция со стороны крупных экосистем
|Возможность обучения на персональных данных
|Нужна чёткая политика приватности
FAQ
Как Supermemory интегрируется с другими приложениями?
Через открытый API и коннекторы к популярным сервисам: Google Drive, Notion, OneDrive и другим.
Можно ли использовать Supermemory с ChatGPT или Gemini?
Да. Стартап разрабатывает плагины, которые обеспечивают связь между моделями и слоем долговременной памяти.
Безопасно ли хранить личные данные?
Компания использует шифрование на уровне enterprise и хранит данные в изолированных облачных контейнерах.
Мифы и правда
Миф: Supermemory — это просто база данных.
Правда: Это интеллектуальная система, которая анализирует связи между фрагментами информации и формирует граф знаний.
Миф: Хранение контекста опасно для конфиденциальности.
Правда: Пользователь сам контролирует, какие данные сохраняются и в каком объёме.
Миф: Такие технологии нужны только корпорациям.
Правда: Supermemory адаптируется и для индивидуальных пользователей — писателей, аналитиков, исследователей.
Исторический контекст
Тема "памяти" для ИИ возникла ещё в начале 2020-х, когда GPT-модели столкнулись с ограничениями контекста. Попытки расширить окно до миллионов токенов оказались дорогими и неэффективными. В итоге индустрия перешла к концепции внешнего слоя памяти, и Supermemory стала одним из первых коммерчески жизнеспособных решений.
3 интересных факта
• Название Supermemory придумано за один вечер — изначально проект назывался Any Context.
• Первые пользователи инструмента пришли с GitHub, где Шах выложил код в открытый доступ.
• Стартап уже ведёт переговоры о партнёрстве с Microsoft для интеграции в Copilot API.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru