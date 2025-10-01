Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рак легких
Рак легких
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:11

Диагноз от ИИ — да, увольнение врача — нет: как машины помогают, но не заменяют

ИИ не снизил спрос на радиологов: количество вакансий продолжает расти

Модели искусственного интеллекта всё чаще демонстрируют выдающиеся результаты в медицинской диагностике. Некоторые из них в тестах показывают точность выше, чем у опытных рентгенологов. Однако вопреки ожиданиям это не снижает спрос на специалистов — напротив, число вакансий по диагностической радиологии в США в 2025 году достигло рекорда: более 1200 открытых позиций, что на 4% больше, чем годом ранее. Средняя зарплата радиологов уже превышает $500 тыс. в год, сообщает Work In Progress.

Появление ИИ в диагностике

Одной из первых известных моделей стала CheXNet, созданная в Стэнфорде. Она училась на базе более чем 100 тыс. рентгеновских снимков грудной клетки и предназначалась для выявления пневмонии. Успех CheXNet открыл дорогу множеству новых решений.

Сейчас на рынке доступны продукты Annalise.ai, Lunit, Aidoc, Qure.ai и других компаний. Эти системы помогают находить патологии на разных типах снимков и часто справляются быстрее врачей. Управление по санитарному надзору США уже одобрило свыше 700 моделей ИИ для медицинской диагностики.

Сравнение: ИИ и врачи

Критерий ИИ-модели Радиологи
Скорость анализа Выше Ограничена количеством пациентов
Точность в тестах Часто выше Стабильная, адаптивная
Гибкость Ограничена узкими задачами Универсальна
Работа в клинике Сильно зависит от условий Устойчиво работает в любых сценариях

Почему врачи всё равно нужны

Несмотря на успехи ИИ, его возможности пока ограничены:
• Большинство систем сосредоточены на инсульте, раке молочной железы и лёгких — это лишь часть спектра заболеваний.
• Для других областей, например, шейного отдела позвоночника или щитовидной железы, решений мало.
• Модели хуже переносятся в разные клиники из-за различий в оборудовании и данных.
• Датасеты часто состоят из "чистых" случаев, что не отражает реальную практику.
• Радиологи не только читают снимки, но и общаются с пациентами, принимают комплексные решения и несут ответственность за лечение.

Советы шаг за шагом

  1. Использовать ИИ как вспомогательный инструмент, а не замену врача.

  2. Проверять, адаптирована ли модель под конкретное оборудование клиники.

  3. Подключать врачей к процессу верификации результатов ИИ.

  4. Постепенно расширять набор данных для обучения моделей, включая сложные и редкие случаи.

  5. Создавать мультидисциплинарные команды: ИИ + врач + аналитик данных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полностью доверить постановку диагноза машине.
→ Последствие: риск ошибок и судебных исков.
→ Альтернатива: использовать ИИ как ассистента.

• Ошибка: игнорировать адаптацию к разным условиям.
→ Последствие: падение точности в других клиниках.
→ Альтернатива: тестировать систему в каждом учреждении.

• Ошибка: недооценка роли врача в общении с пациентом.
→ Последствие: снижение доверия и качества лечения.
→ Альтернатива: сохранить человека в центре принятия решений.

А что если…

А что если через несколько лет появится ИИ, способный диагностировать все заболевания по снимкам? Даже тогда врачи останутся незаменимыми — ведь диагностика это не только технический анализ, но и интерпретация в контексте истории болезни, назначение терапии и работа с людьми.

Плюсы и минусы использования ИИ

Плюсы Минусы
Быстрая обработка снимков Слабая адаптация к новым условиям
Высокая точность в тестах Узкая специализация
Снижение нагрузки на врачей Риск ошибок при "грязных" данных
Поддержка при массовых обследованиях Отсутствие коммуникации с пациентом

FAQ

Может ли ИИ полностью заменить радиологов?
Нет, технологии остаются вспомогательными из-за ограничений и юридической ответственности.

Какие болезни лучше всего определяют модели?
Инсульт, рак молочной железы и лёгких.

Почему тесты не всегда отражают реальность?
Данные для обучения слишком "чистые" и не учитывают редкие и сложные случаи.

Мифы и правда

• Миф: ИИ уже лучше врачей.
Правда: только в тестах; в реальных условиях точность ниже.

• Миф: врачи скоро станут не нужны.
Правда: их роль трансформируется, но не исчезнет.

• Миф: чем больше данных у модели, тем она универсальнее.
Правда: качество данных важнее их количества.

Три интересных факта

  1. CheXNet обучалась на архиве из более 100 тыс. снимков и стала символом новой эпохи в радиологии.

  2. Сегодня более 700 ИИ-моделей для диагностики официально одобрены в США.

  3. Зарплата радиологов в 2025 году превысила $500 тыс. в год — рекорд для профессии.

Исторический контекст

• 2017 год — появление CheXNet в Стэнфорде.
• 2020-е — рост числа стартапов и медицинских решений с ИИ.
• 2025 год — рекордное количество вакансий радиологов в США и подтверждение: врачи остаются востребованными, несмотря на успехи технологий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

OpenAI готовит внедрение рекламы в ChatGPT — E4m вчера в 23:28

От подписки к коммерции: ChatGPT готовится зарабатывать на внимании пользователей

OpenAI рассматривает внедрение рекламы в ChatGPT. Под руководством Фиджи Симо компания готовит новую модель монетизации, совмещающую подписки и рекламные форматы.

Читать полностью » Илон Маск и xAI анонсировали Grokipedia как альтернативу Wikipedia вчера в 22:53

Война за истину: Маск бросил вызов Википедии

Илон Маск анонсировал Grokipedia — энциклопедию без цензуры, которая может изменить подход к знаниям и бросить вызов Wikipedia.

Читать полностью » IFR: на Азию пришлось 74% всех установок промышленных роботов в 2024 году вчера в 21:18

Азия роботов производит, Европа догоняет: кто управляет автоматизированной экономикой

В 2024 году в мире установили 542 тыс. промышленных роботов — вдвое больше, чем девять лет назад. Китай остаётся абсолютным лидером.

Читать полностью » Xiaomi исключила 8 моделей смартфонов из обновления HyperOS 3 вчера в 20:42

Xiaomi подставила фанатов: популярные модели лишились крупного обновления

Xiaomi пересмотрела список смартфонов для HyperOS 3: восемь моделей останутся на Android 15 и получат только обновления безопасности.

Читать полностью » вчера в 19:18

За каждую утечку — рублём: компании обяжут платить пострадавшим

В России предложили гарантировать компенсации всем пострадавшим от утечек данных. Сейчас выплаты через суд минимальны и доступны единицам.

Читать полностью » Apple присвоила статус винтажного iPhone 11 Pro Max и Apple Watch Series 3 — MacRumors вчера в 18:52

Apple поставила крест: ваши любимые гаджеты стали устаревшими за одну ночь

Apple признала винтажными iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3, но устройства продолжают получать поддержку и обновления системы.

Читать полностью » РИА Новости: в России появились фишинговые сайты с вчера в 17:19

Фейковый закон, настоящий обман: аферисты обещают "долю от полезных ископаемых"

В сети появились сотни фишинговых сайтов, обещающих россиянам «выплаты от продажи полезных ископаемых». Эксперты предупреждают: это новая мошенническая схема.

Читать полностью » OpenAI создаёт платформу коротких видео с генерацией контента вчера в 16:53

Цифровой взрыв для TikTok: OpenAI открывает новый мир 10-секундного видео

OpenAI разрабатывает сервис коротких видео с генерацией ИИ, где каждый ролик создаётся автоматически и позволяет использовать образы пользователей.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Исследование с участием США и Южной Кореи выявило признаки, предшествующие инсульту и инфаркту
Садоводство

Хосты, папоротники, астильбы и хьюхеры считаются основными растениями для теневых садов
Красота и здоровье

Потребление соли свыше 5 граммов в день ведёт к отёкам и пересадке почки — врачи
Садоводство

Хрен на огороде ограничивают барьерами на глубину 50–60 см по периметру участка
Наука

Локдауны и масочный режим снижали распространение COVID-19 — исследование Фолашаде Агусто
Авто и мото

Автоэксперты: поездки на машине Москва — Санкт-Петербург обходятся в 5–7 тысяч рублей
Авто и мото

Lucid Air Sapphire разогнался до 60 миль/ч за 1,881 секунды — тест Motor Trend
УрФО

Мэр Тюмени Максим Афанасьев пробежал свыше трёх километров на марафоне "Врата Сибири"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet