Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Новый материал
Новый материал
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:23

ИИ-синтез по щелчку: MIT научил компьютер сам придумывать настоящие материалы

MIT представил SCIGEN — ИИ для генерации новых материалов с учётом физики

MIT сделал громкий шаг в сторону будущего материаловедения. Учёные представили SCIGEN — генеративный ИИ, который меняет саму логику поиска новых соединений. Если раньше алгоритмы лишь перебирали варианты, слегка модифицируя известные решения, то теперь компьютер начинает действовать как настоящий исследователь, учитывая физические законы и ограничения синтеза.

Как работает SCIGEN

Главное отличие системы — встроенные фильтры. SCIGEN не допускает в "выдачу" структуры, которые невозможно синтезировать или которые разрушились бы при малейшем изменении условий. Модель генерирует миллионы кандидатов, но проверка на устойчивость и соответствие законам химии происходит сразу, в реальном времени. На руках у исследователей остаётся лишь сотня реальных "претендентов" для лабораторных тестов.

В первых опытах SCIGEN выделил несколько перспективных соединений. Два из них — TiPdBi и TiPbSb — удалось синтезировать и подтвердить их свойства на практике. Это важный результат: искусственный интеллект не просто предсказал материал, но довёл идею до реального образца.

Сравнение: старый и новый подход

Подход Особенности Недостатки
Классический перебор Долгий экспериментальный поиск, высокая стоимость Годы исследований, миллионы долларов
SCIGEN Генерация и отсев в реальном времени, учёт физики и химии Зависимость от точности алгоритма

Советы шаг за шагом

  1. Задайте свойства, которые нужны — например, устойчивость к высоким температурам или сверхпроводимость.

  2. Пусть SCIGEN прогонит миллионы виртуальных вариантов.

  3. Отберите десятки реально синтезируемых кандидатов.

  4. Проверьте их в лаборатории.

  5. Запустите масштабные исследования уже на лучших образцах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полагаться только на случайный экспериментальный поиск.
→ Последствие: годы и миллионы долларов на один результат.
→ Альтернатива: использовать SCIGEN как "фильтр идей".

• Ошибка: доверять модели без проверки.
→ Последствие: риск пропустить ошибки в расчётах.
→ Альтернатива: обязательная лабораторная верификация.

• Ошибка: ограничиться одним инструментом.
→ Последствие: упущенные находки.
→ Альтернатива: подключать SCIGEN вместе с другими ИИ для перекрёстной проверки.

А что если…

А что если в будущем SCIGEN позволит проектировать материалы "по кнопке"? Учёные уверены, что это реально. Достаточно будет указать желаемые свойства — к примеру, "сверхпроводимость при комнатной температуре" — и получить список кандидатов, которые можно синтезировать уже сегодня.

Плюсы и минусы SCIGEN

Плюсы Минусы
Сокращает цикл разработки с лет до месяцев Зависимость от точности модели
Экономит миллионы долларов Необходима лабораторная проверка
Учитывает реальные физические законы Требует мощных вычислительных ресурсов
Уже показал успешные синтезы Система пока на раннем этапе

FAQ

Как выбрать направление для работы SCIGEN?
Нужно задать физические или химические свойства, а система сама подберёт устойчивые кандидаты.

Сколько стоит использование таких технологий?
Цена варьируется, но расходы в разы ниже многолетних лабораторных поисков.

Что лучше — SCIGEN или традиционный поиск?
Оптимально сочетать: SCIGEN быстро отсеет бесперспективное, а лаборатория подтвердит результат.

Мифы и правда

• Миф: SCIGEN заменит учёных.
Правда: он лишь сокращает время и упрощает поиск, но окончательное слово остаётся за лабораторией.

• Миф: генеративный ИИ создаёт "фантастические" материалы.
Правда: система работает только в рамках физических и химических законов.

• Миф: SCIGEN универсален для любых задач.
Правда: он пока оптимизирован под конкретные области материаловедения.

Три интересных факта

  1. SCIGEN отобрал сотни кандидатов всего за несколько часов вычислений.

  2. Два материала были синтезированы и совпали с прогнозами — редкость для ИИ в науке.

  3. В будущем такие системы могут работать напрямую с 3D-принтерами для печати кристаллов.

Исторический контекст

• XX век — поиск новых материалов занимал десятилетия и требовал гигантских бюджетов.
• 2000-е годы — первые вычислительные модели ускорили расчёты, но всё ещё не учитывали синтез.
• 2025 год — MIT представляет SCIGEN, который совмещает генерацию идей и физические ограничения, выводя ИИ на новый уровень.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Apple присвоила статус винтажного iPhone 11 Pro Max и Apple Watch Series 3 — MacRumors вчера в 18:52

Apple поставила крест: ваши любимые гаджеты стали устаревшими за одну ночь

Apple признала винтажными iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3, но устройства продолжают получать поддержку и обновления системы.

Читать полностью » РИА Новости: в России появились фишинговые сайты с вчера в 17:19

Фейковый закон, настоящий обман: аферисты обещают "долю от полезных ископаемых"

В сети появились сотни фишинговых сайтов, обещающих россиянам «выплаты от продажи полезных ископаемых». Эксперты предупреждают: это новая мошенническая схема.

Читать полностью » OpenAI создаёт платформу коротких видео с генерацией контента вчера в 16:53

Цифровой взрыв для TikTok: OpenAI открывает новый мир 10-секундного видео

OpenAI разрабатывает сервис коротких видео с генерацией ИИ, где каждый ролик создаётся автоматически и позволяет использовать образы пользователей.

Читать полностью » МВД: главный признак интернет-мошенничества — оплата по непрозрачной схеме вчера в 15:19

Фейковые ссылки и быстрый перевод: как работают онлайн-мошенники в 2025 году

МВД России предупреждает: мошенники заманивают «скидками» и просят оплатить по ссылке или кошельку. Эксперты рассказали, как отличить ловушку.

Читать полностью » Портал 4PDA назвал лучшие смартфоны сентября 2025 вчера в 14:49

Смартфоны сентября взорвали рынок: самые мощные и неожиданные новинки

Сентябрь удивил новыми смартфонами: от ультратонких и складных до мощных флагманов с OLED-дисплеями и инновационными камерами.

Читать полностью » Павла Дурова обвинили в расизме после ответа пользователю X о новой функции Telegram вчера в 12:19

"Наслаждайся" — и замолчи? Дуров оказался в центре скандала из-за сленга

Павла Дурова обвинили в расизме после короткого ответа в X на пост с термином «джит». Скандал разгорелся вокруг борьбы Telegram со спамом.

Читать полностью » Врачи сообщили о вчера в 11:18

Цифровая пандемия: глаза россиян не выдерживают экранов

В России растёт число случаев синдрома сухого глаза — врачи называют это «пандемией», связанной с гаджетами. Игнорирование симптомов грозит потерей зрения.

Читать полностью » В России цены на премиальные ноутбуки выросли на 5–6% за месяц — прогнозируется ещё +10% вчера в 10:18

Минус глянец, плюс гарантия: стоит ли бояться китайских ноутбуков

Китайские ноутбуки стремительно вытесняют западные бренды в России: цены ниже вдвое, а характеристики почти не уступают.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Белый дом ответил Ариане Гранде на критику Трампа
Садоводство

Папоротник девичий волос и жабья лилия требуют весеннего деления из-за долгого укоренения
Еда

Торт Карамельная девочка готовится из варёной сгущёнки и сливок
Еда

Утка с черносливом в духовке сохраняет сочность при правильном запекании
УрФО

С 3 по 5 октября в Перми можно посетить исторический парк за 1 рубль — акция к 130-летию Есенина
Наука

NASA: впервые передано лазерное сообщение на расстоянии 350 млн км
Еда

Агроэксперты: кожура банана может служить удобрением для садовых растений
Наука

ITER Organization: во Франции возводят крупнейший термоядерный реактор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet