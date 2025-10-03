Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://ru.pinterest.com/pin/341710690498936151/
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:18

"Массажист" без усталости и выходных: в России появился робот, который мнёт лучше человека

В России представили роботизированный массажный стол Roden на базе ИИ

В России представлен новый технологичный продукт для индустрии здоровья и wellness — роботизированный массажный стол Roden, работающий на базе искусственного интеллекта. Разработчики отмечают, что это первый аппарат подобного уровня, способный проводить процедуры по заранее выверенным алгоритмам и с учетом индивидуальных особенностей пользователя.

Как устроен "умный" массажный стол

Главная особенность Roden — это роботизированная рука с массажной манипулой. Перед началом сеанса встроенные камеры сканируют тело клиента, формируя трёхмерную карту. Затем алгоритмы ИИ анализируют данные и определяют наиболее эффективные траектории движений.

Управление остаётся гибким: пользователь получает пульт, с помощью которого можно регулировать силу воздействия роллера, запускать или приостанавливать процедуру.

Доступные программы

На данный момент роботизированный стол поддерживает три основных режима:

  • коррекция контуров тела и антицеллюлитный массаж;

  • стимуляция лимфотока;

  • глубокое расслабление.

Все протоколы ориентированы на проработку спины и ног — зон, где чаще всего требуется снятие напряжения и улучшение кровообращения.

Сравнение: робот vs массажист

Параметр Робот Roden Человек-массажист
Точность движений Высокая, на основе 3D-карты тела Зависит от опыта и усталости
Пропускная способность 360+ сеансов в месяц В среднем 80-90 сеансов
Персонализация Алгоритмы подстраиваются под пользователя Индивидуальный подход, но ограничен физически
Стоимость сеанса Потенциально ниже при высокой загрузке Зависит от квалификации специалиста
Усталость Нет Есть, влияет на качество

Преимущества технологии

Разработчики подчёркивают, что производительность аппарата в четыре раза выше средней пропускной способности массажиста. Это делает Roden особенно актуальным для SPA-салонов, фитнес-центров и медицинских учреждений, где востребован поток клиентов.

Кроме того, робот снижает человеческий фактор — не устает, не ошибается в траектории, всегда выполняет процедуру по заданной программе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на робота.
    Последствие: отсутствие "живого" контакта и эмоциональной составляющей.
    Альтернатива: комбинировать сеансы с роботизированным массажем и ручной терапией.

  • Ошибка: использовать только одну программу.
    Последствие: ограниченный эффект для организма.
    Альтернатива: чередовать разные протоколы для комплексного воздействия.

  • Ошибка: игнорировать настройки силы давления.
    Последствие: дискомфорт или недостаточный эффект.
    Альтернатива: корректировать параметры через пульт управления.

А что если…

А что если такие роботы появятся в каждом фитнес-клубе или медицинском центре? Это может полностью изменить рынок массажных услуг: клиенты получат доступ к недорогим и точным процедурам, а специалисты смогут сосредоточиться на сложных терапевтических задачах, оставив рутину машинам.

Плюсы и минусы роботизированного массажа

Плюсы Минусы
Высокая производительность Нет эмоционального контакта
Персонализация через ИИ Ограниченные зоны воздействия
Точность и стабильность процедур Отсутствие "чувства рук" специалиста
Снижение нагрузки на персонал Требуются вложения в оборудование
Возможность массового применения Сложность в ремонте и настройке

FAQ

Можно ли заменить массажиста таким роботом?
Полностью — нет. Но для базовых программ робот отлично подходит.

Сколько сеансов в месяц способен проводить Roden?
Более 360, что в 4 раза превышает возможности одного специалиста.

Какие зоны массирует аппарат?
Основное внимание уделяется спине и ногам.

Мифы и правда

  • Миф: роботический массаж вреден.
    Правда: при правильных настройках он безопасен и эффективен.

  • Миф: машины не способны подстроиться под человека.
    Правда: встроенные камеры и ИИ обеспечивают персонализацию.

  • Миф: это будущее только для премиум-сегмента.
    Правда: массовое внедрение снизит стоимость процедур.

Три интересных факта

  1. Технология трёхмерного сканирования тела используется также в медицинской диагностике и спорте.

  2. Производительность робота сопоставима с работой целого массажного кабинета.

  3. Roden использует титанизированные элементы конструкции для долговечности.

Исторический контекст

  • 1990-е: первые массажные кресла с простыми вибраторами.

  • 2000-е: появление кресел с роликовыми системами и программами.

  • 2010-е: интеграция датчиков и базовых ИИ-алгоритмов.

  • 2020-е: переход к полноформатным роботизированным массажным столам.

