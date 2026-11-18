Взрывной рост капитализации ИИ-компаний привел к формированию масштабного финансового пузыря, который закономерно начал лопаться под давлением убыточности реального сектора, заявил инвестор, финансовый аналитик Николай Моженков. В эксклюзивном комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что текущая коррекция рынка вызвана осознанием инвесторов невозможности бесконечного субсидирования дорогостоящих технологий за счет новых раундов вложений.

Ранее сообщалось, что мировые инвесторы испугались компаний с внедрением искусственного интеллекта на фоне опасений относительно окупаемости таких проектов. Ранее эксперты также отмечали ситуацию под названием "Долги растут не по уму", указывая на опасную закредитованность высокотехнологичного сегмента.

По мнению эксперта, долгое время рынок существовал в условиях искусственного демпинга: доступ к мощным нейросетям предоставлялся по крайне низким ценам ради захвата аудитории, однако оплачивали этот процесс исключительно вкладчики. Моженков отметил, что сейчас отрасль столкнулась не только с финансовым кризисом, но и с инфраструктурными барьерами, включая нехватку электроэнергии для обеспечения заявленных темпов роста в 50-100 раз.

Нестабильность в технологическом секторе уже оказала влияние на глобальные показатели, когда резкая смена политического курса привела к мгновенному испарению триллионов долларов капитализации крупнейших игроков.

"Сейчас многие компании, которые занимаются искусственным интеллектом, повышают стоимость доступа к своим услугам, это возрастет в разы, многие люди не смогут получать возможностей использовать искусственный интеллект в своей работе. Будет сокращение и будет меньше доходов, тем самым снова будет данный рынок корректироваться. До какого уровня никто не понимает, но в целом, это был действительно очень масштабный пузырь, который создан компаниями для привлечения капитала", — отметил Моженков.

Аналитик прогнозирует, что эра доступного ИИ подходит к концу, технология станет привилегией крупных корпораций и государств из-за своей высокой стоимости. На этом фоне инвесторы начинают возвращаться к фундаментальной математике и оценке реальной прибыли, а не виртуальных показателей роста.

Примечательно, что западные гиганты сталкиваются с новыми вызовами, когда дешевый ИИ из Восточной Азии начинает угрожать их привычным моделям монетизации. Дополнительное давление на мировую экономику оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и волатильность цен на сырье.

"Инвесторы должны быть рациональными, они должны диверсифицировать свои риски и не вкладывать огромные деньги только в одно направление — искусственный интеллект. В целом это хорошая ситуация, плюс еще в мировой экономике перегретость, проблемы с Ираном, с нефтью, это все тоже сказалось. Это хорошая тенденция для более логического инвестирования и осторожности со стороны инвесторов", — пояснил аналитик.

Специалист добавил, что даже обычные граждане, инвестировавшие пенсионные накопления в ИИ-стартапы, вынуждены пересматривать свои стратегии. Несмотря на охлаждение рынка, корпоративный сектор продолжает искать пути оптимизации расходов, и нередко работу начинают отдавать алгоритмам для повышения эффективности бизнес-процессов.

Однако стремительная цифровизация несет и новые риски: банковская сфера все чаще сигнализирует, что угроза для денег клиентов со стороны злоумышленников, использующих нейросети, становится критической. В то же время в реальном производстве наблюдается иная картина: промышленность отвечает на кадровый голод ростом мощностей через автоматизацию физического труда.

Читайте также