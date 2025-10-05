Искусственный интеллект довёл до штрафа: юрист заплатил $10 000 за "умную" помощь
Использование генеративного искусственного интеллекта в юридической практике продолжает вызывать споры и скандалы. В Калифорнии апелляционный суд оштрафовал адвоката Амира Мостафави на 10 тысяч долларов за подачу документов с поддельными судебными цитатами, которые были сгенерированы ChatGPT.
Этот случай стал самым серьёзным наказанием в штате, вынесенным юристу за неправильное использование ИИ.
Что произошло
В июле 2023 года Мостафави подал апелляцию, в которой использовал текст, сгенерированный ChatGPT.
Из 23 упомянутых судебных дел 21 оказались выдуманными.
Судьи указали, что юрист обязан лично проверять каждую цитату.
"Ни один документ, поданный в суд, не должен содержать цитат, которые адвокат лично не прочитал и не проверил", — говорится в заявлении суда.
Решение суда
Коллегия из трёх судей признала апелляцию Мостафави:
бессодержательной,
нарушающей правила,
включающей фиктивные материалы,
тратящей время суда и налогоплательщиков.
За это адвокат был оштрафован на 10 тыс. долларов.
Как отреагировали профессиональные организации
Случай совпал с активным обсуждением роли ИИ в юридической системе:
В прошлом месяце Судебный совет Калифорнии обязал суды к 15 декабря 2025 года либо запретить использование генеративного ИИ, либо разработать политику его применения.
Ассоциация адвокатов Калифорнии рассматривает возможность ужесточить кодекс поведения, чтобы не допускать подобных случаев.
Таким образом, случай Мостафави стал не только частной историей, но и частью более широкой дискуссии.
Сравнение: когда ИИ помогает и когда вредит
|Сценарий
|Эффект
|Пример
|Использование ИИ для анализа документов
|Экономия времени
|Поиск похожих дел и судебной практики
|Использование ИИ для генерации аргументов без проверки
|Ошибки и поддельные цитаты
|Дело Мостафави
|Комбинация ИИ + ручная проверка
|Ускорение работы при сохранении качества
|Подготовка драфта и редактирование юристом
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: использовать ИИ-генератор без проверки источников.
Последствие: фиктивные цитаты, штраф, потеря репутации.
-
Альтернатива: проверка каждого упомянутого дела в правовых базах.
Ошибка: полное доверие ChatGPT как юридическому эксперту.
Последствие: нарушение кодекса поведения.
-
Альтернатива: применять ИИ только как вспомогательный инструмент.
Ошибка: подавать документ, не читая его целиком.
-
Последствие: обвинение в некомпетентности.
-
Альтернатива: финальная проверка юристом перед подачей.
А что если ИИ станет обязательным инструментом юристов?
Эксперты считают, что через несколько лет генеративные модели будут интегрированы в юридические базы данных и системы поиска, но всегда с автоматической проверкой ссылок. То есть ИИ останется помощником, но не заменит адвоката.
Плюсы и минусы ИИ в юридической сфере
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое составление проектов документов
|Риск "галлюцинаций" и поддельных ссылок
|Анализ больших массивов данных
|Отсутствие юридической ответственности у ИИ
|Помощь молодым юристам
|Вероятность недоверия со стороны судов
|Снижение затрат для клиентов
|Возможные нарушения профессионального кодекса
FAQ
Почему суд наказал адвоката, а не ChatGPT?
Ответственность за подачу документа несёт юрист, а не инструмент, которым он пользуется.
Можно ли вообще использовать ИИ в судах США?
Да, но только как вспомогательный инструмент. Обязательна ручная проверка.
Это первый случай штрафа?
Нет, но штраф в $10 тыс. стал самым крупным в Калифорнии по этой теме.
Мог ли адвокат оправдаться?
Он признал, что не читал текст полностью перед подачей, что лишь усугубило положение.
Мифы и правда
Миф: ChatGPT сам виноват в подделке цитат.
Правда: модель генерирует текст, но ответственность за его использование лежит на юристе.
Миф: теперь ИИ полностью запретят в судах.
-
Правда: скорее всего будут введены жёсткие правила и стандарты проверки.
Миф: юрист хотел сознательно ввести суд в заблуждение.
-
Правда: он признал, что хотел "улучшить" апелляцию, но не проверил текст.
3 интересных факта
В 2023 году OpenAI рекламировала ChatGPT как инструмент, способный сдать адвокатский экзамен, но исследователи MIT позже опровергли эти заявления.
Подобные инциденты уже происходили в Нью-Йорке и других штатах, но штрафы были меньше.
Решение суда в Калифорнии может стать ориентиром для формирования политики по ИИ во всей стране.
Исторический контекст
2023: первые громкие случаи использования ИИ в судах США.
2024: начались обсуждения в ассоциациях адвокатов об ограничении генеративных моделей.
-
2025: Судебный совет Калифорнии потребовал разработать политику по ИИ.
2025: дело Мостафави — крупнейший штраф за поддельные цитаты из ChatGPT.
