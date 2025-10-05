Искусственный интеллект довёл до штрафа: юрист заплатил $10 000 за "умную" помощь

Использование генеративного искусственного интеллекта в юридической практике продолжает вызывать споры и скандалы. В Калифорнии апелляционный суд оштрафовал адвоката Амира Мостафави на 10 тысяч долларов за подачу документов с поддельными судебными цитатами, которые были сгенерированы ChatGPT.

Этот случай стал самым серьёзным наказанием в штате, вынесенным юристу за неправильное использование ИИ.

Что произошло

В июле 2023 года Мостафави подал апелляцию, в которой использовал текст, сгенерированный ChatGPT.

Из 23 упомянутых судебных дел 21 оказались выдуманными .

Судьи указали, что юрист обязан лично проверять каждую цитату.

"Ни один документ, поданный в суд, не должен содержать цитат, которые адвокат лично не прочитал и не проверил", — говорится в заявлении суда.

Решение суда

Коллегия из трёх судей признала апелляцию Мостафави:

бессодержательной,

нарушающей правила,

включающей фиктивные материалы,

тратящей время суда и налогоплательщиков.

За это адвокат был оштрафован на 10 тыс. долларов.

Как отреагировали профессиональные организации

Случай совпал с активным обсуждением роли ИИ в юридической системе:

В прошлом месяце Судебный совет Калифорнии обязал суды к 15 декабря 2025 года либо запретить использование генеративного ИИ , либо разработать политику его применения.

Ассоциация адвокатов Калифорнии рассматривает возможность ужесточить кодекс поведения, чтобы не допускать подобных случаев.

Таким образом, случай Мостафави стал не только частной историей, но и частью более широкой дискуссии.

Сравнение: когда ИИ помогает и когда вредит

Сценарий Эффект Пример Использование ИИ для анализа документов Экономия времени Поиск похожих дел и судебной практики Использование ИИ для генерации аргументов без проверки Ошибки и поддельные цитаты Дело Мостафави Комбинация ИИ + ручная проверка Ускорение работы при сохранении качества Подготовка драфта и редактирование юристом

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать ИИ-генератор без проверки источников.

Последствие: фиктивные цитаты, штраф, потеря репутации.

Альтернатива: проверка каждого упомянутого дела в правовых базах.

Ошибка: полное доверие ChatGPT как юридическому эксперту.

Последствие: нарушение кодекса поведения.

Альтернатива: применять ИИ только как вспомогательный инструмент.

Ошибка: подавать документ, не читая его целиком.

Последствие: обвинение в некомпетентности.

Альтернатива: финальная проверка юристом перед подачей.

А что если ИИ станет обязательным инструментом юристов?

Эксперты считают, что через несколько лет генеративные модели будут интегрированы в юридические базы данных и системы поиска, но всегда с автоматической проверкой ссылок. То есть ИИ останется помощником, но не заменит адвоката.

Плюсы и минусы ИИ в юридической сфере

Плюсы Минусы Быстрое составление проектов документов Риск "галлюцинаций" и поддельных ссылок Анализ больших массивов данных Отсутствие юридической ответственности у ИИ Помощь молодым юристам Вероятность недоверия со стороны судов Снижение затрат для клиентов Возможные нарушения профессионального кодекса

FAQ

Почему суд наказал адвоката, а не ChatGPT?

Ответственность за подачу документа несёт юрист, а не инструмент, которым он пользуется.

Можно ли вообще использовать ИИ в судах США?

Да, но только как вспомогательный инструмент. Обязательна ручная проверка.

Это первый случай штрафа?

Нет, но штраф в $10 тыс. стал самым крупным в Калифорнии по этой теме.

Мог ли адвокат оправдаться?

Он признал, что не читал текст полностью перед подачей, что лишь усугубило положение.

Мифы и правда

Миф: ChatGPT сам виноват в подделке цитат.

Правда: модель генерирует текст, но ответственность за его использование лежит на юристе.

Миф: теперь ИИ полностью запретят в судах.

Правда: скорее всего будут введены жёсткие правила и стандарты проверки.

Миф: юрист хотел сознательно ввести суд в заблуждение.

Правда: он признал, что хотел "улучшить" апелляцию, но не проверил текст.

3 интересных факта

В 2023 году OpenAI рекламировала ChatGPT как инструмент, способный сдать адвокатский экзамен, но исследователи MIT позже опровергли эти заявления. Подобные инциденты уже происходили в Нью-Йорке и других штатах, но штрафы были меньше. Решение суда в Калифорнии может стать ориентиром для формирования политики по ИИ во всей стране.

Исторический контекст