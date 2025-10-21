Учитель английского в кармане: Perplexity бросил вызов Duolingo

ИИ-поисковик Perplexity теперь не только отвечает на вопросы, но и помогает изучать языки. Новая функция открывает возможность бесплатно практиковать иностранную речь прямо в браузере или на iPhone — без установки дополнительных приложений.

Как работает обучение в Perplexity

Perplexity предлагает формат карточек — привычный инструмент для тех, кто изучает новые слова и выражения. Пользователь выбирает язык, тему или уровень, а система подбирает фразы для запоминания и тренировки. Можно практиковаться в произношении: достаточно нажать на слово, чтобы услышать, как оно звучит.

Функция поддерживает мгновенный перевод, что особенно полезно для тех, кто изучает язык самостоятельно. При этом можно переключаться между языками прямо во время диалога — платформа быстро подстраивается под пользователя. Все элементы встроены в стандартный интерфейс Perplexity, поэтому ничего скачивать не нужно.

Сравнение: Perplexity vs Duolingo

Параметр Perplexity Duolingo Стоимость Бесплатно Бесплатно, но с платной подпиской Перевод Мгновенный встроенный перевод Ограниченный Произношение Прослушивание и повтор слов Озвучка, но без обратной связи Темы Гибкие диалоги и запросы Фиксированные уроки Платформы Веб, iOS (Android в разработке) Веб, iOS, Android

Как использовать новую функцию

Откройте Perplexity в браузере или на iPhone. Введите запрос вроде "Help me learn Spanish phrases” или "Practice English conversation”. Платформа предложит карточки с фразами, примерами и переводом. Нажмите на слово, чтобы услышать произношение. Переключайтесь между языками для сравнения фраз.

Так можно тренировать и грамматику, и лексику, и устную речь — в одном окне.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: заниматься только в приложениях без живого контекста.

• Последствие: фразы запоминаются механически, но плохо применяются в общении.

• Альтернатива: комбинировать карточки Perplexity с реальными диалогами в чате или с AI-наставником.

А что если вы изучаете редкий язык?

Perplexity поддерживает десятки языков — от испанского и немецкого до хинди и корейского. Для менее популярных языков можно использовать гибридный режим: задавать вопросы на английском, а получать переводы и карточки на нужном языке. Это расширяет словарный запас без ограничений типичных приложений.

FAQ

Как начать изучение языка в Perplexity?

Просто откройте сайт или приложение и напишите запрос: "Хочу выучить итальянский". Сервис предложит карточки и упражнения.

Подходит ли Perplexity для начинающих?

Да, система адаптируется к уровню пользователя и даёт переводы и произношение в реальном времени.

Можно ли использовать Perplexity бесплатно?

Да, функции изучения языков доступны даже без подписки Pro.

Есть ли мобильная версия для Android?

Пока нет, но разработчики обещают запустить её в ближайшие месяцы.

Мифы и правда

• Миф: Perplexity — только поисковик.

Правда: теперь это и обучающая платформа с интерактивным общением.

• Миф: языки изучаются только с оплатой подписки.

Правда: функции доступны бесплатно.

• Миф: такие сервисы заменят преподавателей.

Правда: они дополняют обучение, делая его гибким и доступным.

Интересные факты