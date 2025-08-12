Почему шутки ИИ вызывают у комиков желание "срочно помыться"

Можно ли написать смешную шутку, используя искусственный интеллект?

Похоже, у опытных комиков есть свой однозначный ответ на этот вопрос. Телеведущий и стендап-комик Илья Соболев признался, что экспериментировал с нейросетями в надежде упростить себе работу — но результат его не вдохновил.

"Как чужая влажная майка"

В разговоре с Telegram-каналом "Звездач" Соболев рассказал, что неоднократно пробовал создавать юмористический материал при помощи искусственного интеллекта. Однако все попытки, по его словам, не увенчались успехом.

"Это всё сложно применять, ты относишься к этому, как чужую влажную майку надеваешь на себя — ощущение, что хочется снять, помыться, надеть чистую", — заявил артист.

По мнению комика, нейросеть способна предложить структуру или подсказку, но не создать уникальную и "живую" шутку, которая будет органично звучать от конкретного исполнителя.

Путь комика — личный опыт, а не заимствования

Соболев отдельно подчеркнул, что начинающим юмористам не стоит копировать чужие шутки или полагаться на заимствованный материал. Он уверен, что развитие в профессии невозможно без личного опыта и поиска собственного стиля.

"Юморист должен пройти свой путь", — отметил артист.

При этом он добавил, что в индустрии встречаются и те, кто может выдавать чужие шутки за свои.