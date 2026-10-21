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Собеседование
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:24

Работа мечты ускользает за секунды: искусственный интеллект отбрасывает резюме по неожиданной причине

Обмануть алгоритмы искусственного интеллекта при поиске работы практически невозможно без глубокого понимания архитектуры систем, считает партнер в executive search агентстве Hunting Partners Ирина Смирнова. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что универсального способа преодоления автоматических фильтров не существует из-за различий в настройках и вводных данных от работодателей.

Ранее сообщалось, что тимлид одной из крупных компаний получил автоматический отказ всего через шесть минут после отправки резюме на вакансию в собственной команде. Решив проверить эффективность внутренних процессов подбора, руководитель обнаружил, что настроенный ИИ-рекрутер беспощадно отсеивает кандидатов при отсутствии конкретных ключевых фраз. В результате даже анкета самого начальника не попала на стол к реальным специалистам по кадрам.

По мнению Смирновой, проблема кроется в том, что разные компании ставят перед алгоритмами диаметрально противоположные задачи. Единственное, что объединяет соискателей, столкнувшихся с отказами, — это факт взаимодействия с машиной, а не с живым человеком.

Часто отсев происходит по формальным признакам, когда составитель промпта не учитывает синонимичные конструкции или специфику описания процессов в разных корпоративных культурах.

"Часто отсев резюме при помощи нейросетей идет по факту наличия или отсутствия в ней определенных ключевых слов, или другим "измеримым" параметрам (пол, возраст, длительность опыта в профессии, длительность опыта в какой-то индустрии, в компании). Те отсев кандидатов идет достаточно "топорно". Так можно делать, если у вас сотни похожих откликов. Но это совершенно неверный путь в ситуации дефицита кандидатов", — отметила Смирнова.

Эксперт подчеркнула, что такая методика допустима для массового подбора "синих воротничков" или поиска узких специалистов по названию конкретного софта. Однако в более сложных кейсах компании сами лишают себя талантливых кадров, которые могли не уделить должного внимания детальному описанию второстепенных задач в резюме.

Важно учитывать, что навыки работы с нейросетями становятся обязательными, но они не гарантируют понимания всех нюансов найма. Ситуация осложняется и тем, что описания вакансий часто составляются общими словами, не давая соискателю четкой инструкции, какие именно компетенции нужно подсветить для прохождения фильтра.

"Я считаю, что работая с не техническими вещами, их техническими способами не закрыть. Оценить технику, из техники выбрать лучшее — это, да, с этим техника справится. Но автоматизация должна быть умной и она должна закрывать только те моменты, когда не нужен подход аналитический и человеческий", — пояснила специалист.

Смирнова также указала на риск "галлюцинаций" ИИ, когда система делает неверные выводы из предоставленного текста. Она привела пример из личной практики, когда нейросеть при пересказе исходника искажала факты. В контексте рекрутинга это означает, что человеческий взгляд может никогда не увидеть перспективного кандидата из-за ошибки алгоритма.

Нередко такие сбои происходят из-за отсутствия четких алгоритмов управления технологиями, хотя стратегия использования ИИ имеется лишь у четверти современных организаций. При этом креативность и адаптация остаются теми качествами, которые защищают человека от ошибок автоматики.

Проблема может усугубляться и кадровым голодом, так как даже выпускникам компьютерных специальностей становится все сложнее найти место в компаниях с жестким автоматизированным отбором.

Проверено экспертом: эксперт в области технологий Марина Левченко, эксперт в области технологий Алексей Левшин

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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