ИИ готовится "съесть" полрынка: Амодеи шокировал прогнозом
CEO Anthropic Дарио Амодеи в интервью BBC заявил, что в течение 1-5 лет искусственный интеллект может автоматизировать до 50% рабочих мест начального уровня среди "белых воротничков".
Кто в зоне риска
По словам Амодеи, первыми пострадают сотрудники в сферах:
-
юриспруденции (проверка документов),
-
консалтинга,
-
финансов,
-
администрирования.
"Возьмем работу сотрудников юрфирм на первых годах. Они много проверяют документы. Это очень повторяющаяся работа, но каждый случай немного отличается. С такими задачами ИИ справляется довольно хорошо", — пояснил Амодеи.
Что думают CEO компаний
Анализируя настроения корпоративных руководителей, Амодеи отметил:
-
Многие рассматривают ИИ не только как инструмент повышения эффективности,
-
но и как способ сокращать издержки и нанимать меньше людей.
Позиция Амодеи по адаптации рынка труда
Хотя в интервью BBC он не предлагал мер стабилизации рынка, ранее — в беседе с Axios (май 2025) — он высказывал конкретные идеи:
-
заранее информировать общество о предстоящих изменениях;
-
публиковать статистику использования ИИ по профессиям;
-
замедлять вытеснение работников через обучение сотрудников и CEO тому, как ИИ может дополнять, а не замещать задачи;
-
ввести "налог на токены" - около 3% с каждой платной операции модели, средства которого должны перераспределяться государством.
