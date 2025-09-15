Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Социально-технический обмен
Социально-технический обмен
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:18

ИИ готовится "съесть" полрынка: Амодеи шокировал прогнозом

CEO Anthropic: ИИ может автоматизировать до 50% рабочих мест "белых воротничков" за 1–5 лет

CEO Anthropic Дарио Амодеи в интервью BBC заявил, что в течение 1-5 лет искусственный интеллект может автоматизировать до 50% рабочих мест начального уровня среди "белых воротничков".

Кто в зоне риска

По словам Амодеи, первыми пострадают сотрудники в сферах:

  • юриспруденции (проверка документов),

  • консалтинга,

  • финансов,

  • администрирования.

"Возьмем работу сотрудников юрфирм на первых годах. Они много проверяют документы. Это очень повторяющаяся работа, но каждый случай немного отличается. С такими задачами ИИ справляется довольно хорошо", — пояснил Амодеи.

Что думают CEO компаний

Анализируя настроения корпоративных руководителей, Амодеи отметил:

  • Многие рассматривают ИИ не только как инструмент повышения эффективности,

  • но и как способ сокращать издержки и нанимать меньше людей.

Позиция Амодеи по адаптации рынка труда

Хотя в интервью BBC он не предлагал мер стабилизации рынка, ранее — в беседе с Axios (май 2025) — он высказывал конкретные идеи:

  • заранее информировать общество о предстоящих изменениях;

  • публиковать статистику использования ИИ по профессиям;

  • замедлять вытеснение работников через обучение сотрудников и CEO тому, как ИИ может дополнять, а не замещать задачи;

  • ввести "налог на токены" - около 3% с каждой платной операции модели, средства которого должны перераспределяться государством.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Энтузиаст создал визитку Bouija с локальной языковой моделью вчера в 10:39

Визитка, которая разговаривает: энтузиаст встроил в неё языковую модель

Энтузиаст создал визитную карточку с офлайн-ИИ: проект Bouija работает на ESP32-S3, выводя ответы модели через 46 светодиодов в стиле доски Уиджи.

Читать полностью » Китайский производитель роботов Unitree Robotics готовится к размещению на $7 млрд вчера в 6:39

7 млрд за железо с интеллектом: инвесторы открывают охоту на роботов

Unitree Robotics выходит на биржу STAR Market с оценкой $7 млрд. IPO станет ключевым тестом интереса инвесторов к рынку гуманоидных роботов и embodied AI.

Читать полностью » OpenAI создаёт первый мультфильм Critterz с использованием ИИ вчера в 6:38

Когда сценарий пишет GPT-5: что ждёт зрителей в 2026 году

OpenAI снимет мультфильм Critterz с помощью ИИ. Бюджет — менее $30 млн, премьера в Каннах в 2026 году. Проект должен показать, что нейросети готовы для большого экрана.

Читать полностью » Пациент узнал, что его терапевт вводил разговор в ChatGPT — MIT вчера в 4:29

Пациент случайно увидел: его терапевт говорил голосом ChatGPT

MIT Technology Review сообщило, что психотерапевты тайно используют ChatGPT во время сессий. Такая практика нарушает доверие пациентов и может противоречить HIPAA.

Читать полностью » The Information: Microsoft внедрит технологии Anthropic в Microsoft 365 вчера в 2:29

Microsoft готовит неожиданное усиление Copilot — и это не OpenAI

Microsoft внедрит Claude от Anthropic в Excel и PowerPoint. Модели будут работать через AWS, но тарифы Microsoft 365 не изменятся.

Читать полностью » Apple Watch Series 11 получили уведомления о гипертонии и улучшенный трекер сна вчера в 0:28

Спутниковая связь на запястье: почему Apple Watch Ultra 3 круче смартфона

Apple обновила линейку умных часов: Watch SE 3 с Always-On и 5G, Series 11 с трекером гипертонии и Watch Ultra 3 со спутниковой связью.

Читать полностью » Зарядка Galaxy S26 Ultra останется на уровне 45 Вт, несмотря на ожидания улучшений 13.09.2025 в 22:54

Galaxy S26 Ultra: почему скорость зарядки не оправдает ожидания

Ожидания поклонников Samsung по поводу увеличения мощности зарядки Galaxy S26 Ultra не оправдаются: флагман останется на уровне предыдущей модели с зарядкой на 45 Вт.

Читать полностью » Преимущества iPhone перед Android-смартфонами в 2025 году 13.09.2025 в 20:58

iPhone снова выигрывает: почему Android-смартфоны проигрывают

Почему айфон продолжает быть лучшим выбором в 2025 году: экосистема, производительность и уникальные возможности.

Читать полностью »

Новости
Еда

Бульон из говяжьих костей варится для холодца с овощами
Спорт и фитнес

Рудакова: тренировка плеч снижает риск травм и улучшает осанку
Садоводство

Эксперт Ксения Чашина рассказала, как правильно подготовить огород к зиме и весне
Туризм

В 2025 году авиакомпании усилили проверку размеров и веса ручной клади
Питомцы

Эксперты: переход котёнка на сухой корм возможен с шестой недели жизни
Дом

Плотные пакеты для морозильника помогают дольше сохранять свежесть продуктов
Красота и здоровье

Врач Антон Поляков предупредил об опасности алкогольных настоек при болезнях печени и ЖКТ
Наука

Учёные Университета Северной Каролины: гиперактивность клеток гиппокампа обнаружена при кратковременном употреблении фастфуда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet