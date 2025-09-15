ИИ готовится "съесть" полрынка: Амодеи шокировал прогнозом

CEO Anthropic Дарио Амодеи в интервью BBC заявил, что в течение 1-5 лет искусственный интеллект может автоматизировать до 50% рабочих мест начального уровня среди "белых воротничков".

Кто в зоне риска

По словам Амодеи, первыми пострадают сотрудники в сферах:

юриспруденции (проверка документов),

консалтинга ,

финансов ,

администрирования.

"Возьмем работу сотрудников юрфирм на первых годах. Они много проверяют документы. Это очень повторяющаяся работа, но каждый случай немного отличается. С такими задачами ИИ справляется довольно хорошо", — пояснил Амодеи.

Что думают CEO компаний

Анализируя настроения корпоративных руководителей, Амодеи отметил:

Многие рассматривают ИИ не только как инструмент повышения эффективности,

но и как способ сокращать издержки и нанимать меньше людей.

Позиция Амодеи по адаптации рынка труда

Хотя в интервью BBC он не предлагал мер стабилизации рынка, ранее — в беседе с Axios (май 2025) — он высказывал конкретные идеи: