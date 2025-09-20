Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:11

ИИ — это пузырь. Но он нужен: как инвесторы теряют деньги, чтобы создать будущее

Брет Тейлор: рынок искусственного интеллекта находится в стадии пузыря — и это нормально

Председатель совета директоров OpenAI и генеральный директор стартапа Sierra Брет Тейлор заявил, что рынок искусственного интеллекта переживает стадию пузыря. Однако, по его мнению, это нормальное явление, которое исторически сопровождает появление крупных технологических революций.

"Да, это пузырь — и это хорошо"

Тейлор комментировал слова главы OpenAI Сэма Альтмана о том, что в сфере ИИ "кто-то потеряет феноменальные деньги". Он поддержал коллегу, подчеркнув, что оба утверждения могут быть верны одновременно: с одной стороны, многие проекты не оправдают вложений, с другой — сама технология изменит экономику и создаст новые отрасли.

"Я думаю, что мы тоже находимся в пузыре ИИ, и многие люди потеряют много денег. Но ИИ, как и интернет, создаст огромную экономическую ценность в будущем", — сказал Брет Тейлор.

В качестве примера он привёл пузырь доткомов конца 1990-х. Несмотря на обвал многих компаний, именно в те годы закладывались основы интернета, без которых сегодня невозможно представить мировую экономику.

Потенциал ИИ и ограничения

По мнению Тейлора, до реальных прорывов ещё далеко. Пока ИИ не способен самостоятельно вести научные исследования или разрабатывать лекарства, но в будущем такие сценарии вполне возможны.

Сейчас ключевым направлением развития он считает ИИ-агентов - сервисов, которые смогут автоматизировать сложные задачи для бизнеса и станут новым поколением "программного обеспечения как услуги" (SaaS).

Сравнение: пузырь доткомов и пузырь ИИ

Параметр Доткомы (1990-е) Искусственный интеллект (2020-е)
Массовый рост инвестиций В интернет-компании В стартапы и инфраструктуру ИИ
Итог для инвесторов Массовый крах и убытки Высокие риски, многие потеряют
Итог для общества Интернет стал нормой ИИ встроится во все сферы
Долгосрочный эффект Google, Amazon, eBay OpenAI, Anthropic, Sierra, новые агенты

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: инвестировать во все ИИ-стартапы подряд.
    Последствие: риск потерять капитал при "схлопывании пузыря".
    Альтернатива: делать ставку на компании с реальными технологиями и спросом.

  • Ошибка: ожидать мгновенного эффекта.
    Последствие: разочарование и отказ от долгосрочных вложений.
    Альтернатива: понимать, что ценность ИИ проявится через годы.

  • Ошибка: переоценивать текущие возможности ИИ.
    Последствие: завышенные ожидания от технологий.
    Альтернатива: использовать ИИ как инструмент, а не как готовое решение для всего.

Советы шаг за шагом: как подходить к ИИ-инвестициям

  1. Изучите рынок и обратите внимание на инфраструктурные компании (чипы, дата-центры, облака).

  2. Оцените стартапы по реальным продуктам, а не по громким обещаниям.

  3. Диверсифицируйте портфель — не вкладывайте всё в ИИ.

  4. Следите за разработкой ИИ-агентов: это новое направление SaaS.

  5. Ожидайте долгосрочного эффекта, а не моментальной прибыли.

А что если…

А что будет, если пузырь действительно "лопнет"? Часть компаний исчезнет, но выжившие игроки станут технологическими гигантами. Так случилось после краха доткомов: именно тогда сформировались Google, Amazon и другие лидеры. Вероятно, в ИИ произойдёт то же самое.

Плюсы и минусы "пузыря ИИ"

Плюсы Минусы
Огромный поток инвестиций Массовые убытки для инвесторов
Быстрое развитие технологий Завышенные ожидания от пользователей
Рост конкуренции между компаниями Вероятность обвала рынка
Долгосрочная ценность для экономики Сложность отделить реальные проекты от "шума"

FAQ

Правда ли, что ИИ сейчас переоценён?
Да, многие стартапы получают завышенные оценки. Но долгосрочная ценность технологий останется.

Значит ли это, что не стоит инвестировать в ИИ?
Нет. Инвестировать можно, но нужно выбирать проекты с реальной практической пользой.

Что лучше: поддерживать крупных игроков или маленькие стартапы?
Для надёжности — крупных, для потенциально высокой прибыли — стартапы, но риск выше.

Мифы и правда

  • Миф: пузырь ИИ — признак конца технологий.
    Правда: это естественный этап, как и с интернетом в 1990-х.

  • Миф: ИИ скоро заменит все профессии.
    Правда: он станет инструментом, а не полным заменителем.

  • Миф: только крупные компании выиграют.
    Правда: нишевые игроки тоже могут занять своё место.

3 интересных факта

• Sierra, компания Тейлора, делает ставку на бизнес-агентов — цифровых помощников для компаний.
• Брет Тейлор ранее был со-генеральным директором Salesforce и председателем совета директоров Twitter.
• OpenAI и Google одновременно продвигают концепцию "агентов нового поколения".

Исторический контекст

  • Конец 1990-х: пузырь доткомов, массовые инвестиции и последующий крах.

  • 2010-е: бурный рост облачных технологий и SaaS-моделей.

  • 2020-е: бум искусственного интеллекта, массовое появление стартапов.

  • 2025 год: Тейлор и Альтман признают пузырь, но видят в нём пользу.

