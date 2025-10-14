Хаос, бюрократия, ИИ: стартап из Лондона решил проблему, которая бесит всех

Процесс урегулирования страховых случаев — один из самых скучных и изматывающих в индустрии. Ошибки, бумажная волокита, недельные ожидания, раздражённые клиенты. Казалось бы, всё это не поддаётся реформе. Но стартап ClaimSorted решил иначе. Его создатели уверены: искусственный интеллект способен превратить хаос страховых претензий в управляемый, прозрачный и быстрый процесс.

От разочарования к инновации

Идея ClaimSorted родилась не в лаборатории, а из обиды на устаревшую систему. Сооснователи — Павел Гертсберг и Герман Микульский — столкнулись с бюрократией, когда управляли своим первым бизнесом, страховой компанией для домашних животных. Заявки клиентов терялись, обработка тянулась неделями, ошибки множились, а недовольство росло.

"Многие компании рождаются по разным причинам. Наша возникла из-за разочарования, граничащего с гневом", — сказал генеральный директор Павел Гертсберг.

Решив, что чинить старое бессмысленно, друзья закрыли прежний проект и создали инструмент, который теперь помогает другим страховщикам избегать тех же ошибок. Так в 2023 году появился ClaimSorted — сервис, превращающий громоздкий процесс урегулирования убытков в быструю, понятную цифровую операцию.

Финансовый импульс

Уже через год стартап получил мощную поддержку инвесторов. В новом раунде компания привлекла 13,3 млн долларов. Лидером стал фонд Atomico, ранее поддерживавший Stripe и Klarna. Среди участников — Eurazeo, Y Combinator, Firstminute Capital, Start Ventures и сеть ветеранов страхового рынка.

Свежие инвестиции позволят ClaimSorted расширить команду из 50 человек и усилить инженерное направление, чтобы ускорить внедрение ИИ-решений. При этом основатели не устраивают шумных праздников — у них другой приоритет.

"Мы не празднуем сбор средств после закрытия проекта. Цель — клиент и то, что мы ему предлагаем", — отметил Гертсберг.

Цель: сто миллионов клиентов

За год ClaimSorted успел заключить партнёрства с более чем 20 страховыми компаниями в США, Великобритании и Европе. Платформа уже обрабатывает десятки тысяч страховых претензий. Долгосрочная цель — обслуживать 100 миллионов страхователей по всему миру.

Первые успехи пришли быстро: после предпосевного раунда в 3 млн долларов компания попала в акселератор Y Combinator, запустивший Airbnb и Stripe. Там команда получила доступ к мировым экспертам и нашла инвесторов, поверивших в идею.

"Было вдохновляюще наблюдать, как Павел и Герман развивают ClaimSorted в Y Combinator", — сказал соучредитель Monzo Том Бломфилд.

Ставка на ИИ и опыт

ClaimSorted строит инфраструктуру, где ключевые операции страхового урегулирования выполняет искусственный интеллект. Алгоритмы анализируют документы, проверяют правильность заполнения, ищут несоответствия и выявляют мошенничество. Всё, что требует человеческого участия — общение с клиентом, финальные решения и сложные кейсы — остаётся за экспертами.

Такой подход позволяет:

ускорить процесс рассмотрения заявлений в три раза по сравнению с традиционными методами;

снизить издержки на обработку;

повысить удовлетворённость клиентов.

В команде ClaimSorted — бывшие специалисты из Hiscox, Lemonade, AXA, Hartford и Liberty Mutual. Они объединили технологическую экспертизу и глубокое понимание страхового бизнеса, что помогло компании выйти на международный рынок.

Из Лондона в Нью-Йорк

У ClaimSorted две штаб-квартиры — в Лондоне и Нью-Йорке. Это не просто престиж, а стратегия. Британский рынок помогает развивать технологии, а американский — масштабировать продукт.

"Я переехал в эту страну. Я безумно люблю эту страну. И я хочу показать, что здесь можно построить отличную компанию", — подчеркнул Гертсберг.

Сравнение: традиционное урегулирование vs ClaimSorted

Параметр Классическая модель ClaimSorted Обработка заявок От нескольких дней до недель Несколько часов Проверка документов Вручную, с высокой вероятностью ошибок Автоматизированная, ИИ-верификация Работа с клиентом Через посредников (TPA) Прямая цифровая коммуникация Выявление мошенничества Реактивное, после инцидентов Предиктивное, на основе данных Стоимость обработки Высокая, до 30% от суммы претензий Минимизирована за счёт автоматизации

Советы шаг за шагом: как страховщикам интегрировать ИИ

Оценить процессы. Определите самые "узкие" места — ручная обработка документов, ошибки ввода, долгие проверки. Выбрать платформу. Используйте готовые решения вроде ClaimSorted или интегрируйте API в собственные системы. Настроить контроль качества. Человеческий надзор обязателен: ИИ обрабатывает рутину, но решения утверждают эксперты. Интегрировать аналитику. Собирайте статистику по времени, затратам и ошибкам — чтобы увидеть реальную экономию. Повысить доверие клиентов. Прозрачно сообщайте, что претензии обрабатывает ИИ, но персональная поддержка остаётся.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Игнорировать автоматизацию → рост издержек и потери клиентов → внедрите ИИ-проверку и чат-поддержку.

• Полагаться только на ИИ → риск неверных решений → оставьте финальное утверждение за специалистом.

• Не обучать персонал → сопротивление инновациям → проводите тренинги и делитесь примерами успеха.

• Не обновлять алгоритмы → устаревание модели → регулярно тестируйте и дообучайте систему.

А что если…

…ИИ ошибётся при оценке убытков? Тогда алгоритм направит дело эксперту, который проверит и скорректирует результат. ClaimSorted строит гибридную модель, где ИИ и человек не конкурируют, а дополняют друг друга.

…страховщик боится потерять контроль? Система прозрачна: каждое действие логируется, а компания сохраняет полный надзор.

Плюсы и минусы автоматизации урегулирования

Плюсы Минусы Сокращение времени обработки Требуется первичное обучение системы Снижение затрат на персонал Риск ошибок при неполных данных Улучшение клиентского опыта Необходима кибербезопасность Прозрачность и аудит Потребность в регулярных апдейтах

Мифы и правда

• Миф: ИИ заменит страховых агентов.

Правда: ИИ разгружает специалистов, но не принимает решений о выплатах.

• Миф: автоматизация уменьшит контроль.

Правда: ClaimSorted делает процесс полностью отслеживаемым и предсказуемым.

• Миф: ИИ — дорогое удовольствие.

Правда: затраты на внедрение окупаются за счёт скорости и сокращения ошибок.

Три интересных факта

• ClaimSorted создана выходцами из России и Беларуси, а базируется в Лондоне.

• Стартап стал резидентом Y Combinator менее чем через год после основания.

• Средняя скорость обработки одной претензии — в 3 раза выше, чем у традиционных компаний.

Исторический контекст

2010-е: появление insuretech-стартапов вроде Lemonade и Hippo. 2020-2022: бум телематических решений и цифровых страховых платформ. 2023: ClaimSorted выходит на рынок с ИИ-инфраструктурой для урегулирования убытков. 2025: рост инвестиций в автоматизацию страховок и массовое внедрение машинного обучения.

ClaimSorted доказывает, что даже самые консервативные отрасли могут меняться, если к делу подойти с технологической дерзостью и уважением к клиенту. ИИ здесь — не замена человеку, а инструмент, возвращающий страхованию скорость, прозрачность и доверие.