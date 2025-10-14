Хаос, бюрократия, ИИ: стартап из Лондона решил проблему, которая бесит всех
Процесс урегулирования страховых случаев — один из самых скучных и изматывающих в индустрии. Ошибки, бумажная волокита, недельные ожидания, раздражённые клиенты. Казалось бы, всё это не поддаётся реформе. Но стартап ClaimSorted решил иначе. Его создатели уверены: искусственный интеллект способен превратить хаос страховых претензий в управляемый, прозрачный и быстрый процесс.
От разочарования к инновации
Идея ClaimSorted родилась не в лаборатории, а из обиды на устаревшую систему. Сооснователи — Павел Гертсберг и Герман Микульский — столкнулись с бюрократией, когда управляли своим первым бизнесом, страховой компанией для домашних животных. Заявки клиентов терялись, обработка тянулась неделями, ошибки множились, а недовольство росло.
"Многие компании рождаются по разным причинам. Наша возникла из-за разочарования, граничащего с гневом", — сказал генеральный директор Павел Гертсберг.
Решив, что чинить старое бессмысленно, друзья закрыли прежний проект и создали инструмент, который теперь помогает другим страховщикам избегать тех же ошибок. Так в 2023 году появился ClaimSorted — сервис, превращающий громоздкий процесс урегулирования убытков в быструю, понятную цифровую операцию.
Финансовый импульс
Уже через год стартап получил мощную поддержку инвесторов. В новом раунде компания привлекла 13,3 млн долларов. Лидером стал фонд Atomico, ранее поддерживавший Stripe и Klarna. Среди участников — Eurazeo, Y Combinator, Firstminute Capital, Start Ventures и сеть ветеранов страхового рынка.
Свежие инвестиции позволят ClaimSorted расширить команду из 50 человек и усилить инженерное направление, чтобы ускорить внедрение ИИ-решений. При этом основатели не устраивают шумных праздников — у них другой приоритет.
"Мы не празднуем сбор средств после закрытия проекта. Цель — клиент и то, что мы ему предлагаем", — отметил Гертсберг.
Цель: сто миллионов клиентов
За год ClaimSorted успел заключить партнёрства с более чем 20 страховыми компаниями в США, Великобритании и Европе. Платформа уже обрабатывает десятки тысяч страховых претензий. Долгосрочная цель — обслуживать 100 миллионов страхователей по всему миру.
Первые успехи пришли быстро: после предпосевного раунда в 3 млн долларов компания попала в акселератор Y Combinator, запустивший Airbnb и Stripe. Там команда получила доступ к мировым экспертам и нашла инвесторов, поверивших в идею.
"Было вдохновляюще наблюдать, как Павел и Герман развивают ClaimSorted в Y Combinator", — сказал соучредитель Monzo Том Бломфилд.
Ставка на ИИ и опыт
ClaimSorted строит инфраструктуру, где ключевые операции страхового урегулирования выполняет искусственный интеллект. Алгоритмы анализируют документы, проверяют правильность заполнения, ищут несоответствия и выявляют мошенничество. Всё, что требует человеческого участия — общение с клиентом, финальные решения и сложные кейсы — остаётся за экспертами.
Такой подход позволяет:
-
ускорить процесс рассмотрения заявлений в три раза по сравнению с традиционными методами;
-
снизить издержки на обработку;
-
повысить удовлетворённость клиентов.
В команде ClaimSorted — бывшие специалисты из Hiscox, Lemonade, AXA, Hartford и Liberty Mutual. Они объединили технологическую экспертизу и глубокое понимание страхового бизнеса, что помогло компании выйти на международный рынок.
Из Лондона в Нью-Йорк
У ClaimSorted две штаб-квартиры — в Лондоне и Нью-Йорке. Это не просто престиж, а стратегия. Британский рынок помогает развивать технологии, а американский — масштабировать продукт.
"Я переехал в эту страну. Я безумно люблю эту страну. И я хочу показать, что здесь можно построить отличную компанию", — подчеркнул Гертсберг.
Сравнение: традиционное урегулирование vs ClaimSorted
|Параметр
|Классическая модель
|ClaimSorted
|Обработка заявок
|От нескольких дней до недель
|Несколько часов
|Проверка документов
|Вручную, с высокой вероятностью ошибок
|Автоматизированная, ИИ-верификация
|Работа с клиентом
|Через посредников (TPA)
|Прямая цифровая коммуникация
|Выявление мошенничества
|Реактивное, после инцидентов
|Предиктивное, на основе данных
|Стоимость обработки
|Высокая, до 30% от суммы претензий
|Минимизирована за счёт автоматизации
Советы шаг за шагом: как страховщикам интегрировать ИИ
-
Оценить процессы. Определите самые "узкие" места — ручная обработка документов, ошибки ввода, долгие проверки.
-
Выбрать платформу. Используйте готовые решения вроде ClaimSorted или интегрируйте API в собственные системы.
-
Настроить контроль качества. Человеческий надзор обязателен: ИИ обрабатывает рутину, но решения утверждают эксперты.
-
Интегрировать аналитику. Собирайте статистику по времени, затратам и ошибкам — чтобы увидеть реальную экономию.
-
Повысить доверие клиентов. Прозрачно сообщайте, что претензии обрабатывает ИИ, но персональная поддержка остаётся.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Игнорировать автоматизацию → рост издержек и потери клиентов → внедрите ИИ-проверку и чат-поддержку.
• Полагаться только на ИИ → риск неверных решений → оставьте финальное утверждение за специалистом.
• Не обучать персонал → сопротивление инновациям → проводите тренинги и делитесь примерами успеха.
• Не обновлять алгоритмы → устаревание модели → регулярно тестируйте и дообучайте систему.
А что если…
…ИИ ошибётся при оценке убытков? Тогда алгоритм направит дело эксперту, который проверит и скорректирует результат. ClaimSorted строит гибридную модель, где ИИ и человек не конкурируют, а дополняют друг друга.
…страховщик боится потерять контроль? Система прозрачна: каждое действие логируется, а компания сохраняет полный надзор.
Плюсы и минусы автоматизации урегулирования
|Плюсы
|Минусы
|Сокращение времени обработки
|Требуется первичное обучение системы
|Снижение затрат на персонал
|Риск ошибок при неполных данных
|Улучшение клиентского опыта
|Необходима кибербезопасность
|Прозрачность и аудит
|Потребность в регулярных апдейтах
Мифы и правда
• Миф: ИИ заменит страховых агентов.
Правда: ИИ разгружает специалистов, но не принимает решений о выплатах.
• Миф: автоматизация уменьшит контроль.
Правда: ClaimSorted делает процесс полностью отслеживаемым и предсказуемым.
• Миф: ИИ — дорогое удовольствие.
Правда: затраты на внедрение окупаются за счёт скорости и сокращения ошибок.
Три интересных факта
• ClaimSorted создана выходцами из России и Беларуси, а базируется в Лондоне.
• Стартап стал резидентом Y Combinator менее чем через год после основания.
• Средняя скорость обработки одной претензии — в 3 раза выше, чем у традиционных компаний.
Исторический контекст
-
2010-е: появление insuretech-стартапов вроде Lemonade и Hippo.
-
2020-2022: бум телематических решений и цифровых страховых платформ.
-
2023: ClaimSorted выходит на рынок с ИИ-инфраструктурой для урегулирования убытков.
-
2025: рост инвестиций в автоматизацию страховок и массовое внедрение машинного обучения.
ClaimSorted доказывает, что даже самые консервативные отрасли могут меняться, если к делу подойти с технологической дерзостью и уважением к клиенту. ИИ здесь — не замена человеку, а инструмент, возвращающий страхованию скорость, прозрачность и доверие.
