Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Промышленный ИИ
Промышленный ИИ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:43

Цифровая зависимость: почему чат-боты стали лучше понимать людей, чем реальные вторые половинки

Японские виртуальные браки и чат-боты: новые тенденции в исследовании Университета Бригама Янга

Искусственный интеллект всё активнее внедряется в повседневную жизнь, затрагивая не только рабочие процессы и развлечения, но и сферу личных и романтических отношений. Недавнее исследование, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships, показало, что всё больше взрослых, особенно молодых мужчин, начинают использовать ИИ-компаньонов, чат-ботов и даже генерируемые изображения идеальных партнёров.

Как технологии ИИ вошли в личную сферу

Ранее внимание исследователей в основном было сосредоточено на влиянии искусственного интеллекта на экономику, работу и общественное мнение. Но сегодня на первый план выходит вопрос: каким образом ИИ меняет представления людей о близости и романтических связях?

Рост интереса к "виртуальным партнёрам" и сексуально сгенерированному контенту поднимает серьёзные вопросы об одиночестве, эмоциональной зависимости и этике подобных технологий.

"Я изучаю модели знакомств и отношений для молодых людей и исследовал использование порнографии на протяжении десятилетия. Мне было интересно, как современные молодые люди интегрируют генеративные технологии ИИ в свою личную жизнь и насколько это распространено", — сказал профессор Университета Бригама Янга Брайан Уиллоуби, ведущий автор исследования.

Масштаб и результаты опроса

Учёные опросили 3000 взрослых разных возрастов, полов и рас, уделив особое внимание молодым людям 18-29 лет.

Основные результаты:

• более половины респондентов сталкивались с аккаунтами ИИ в соцсетях;
• 13 % сознательно искали подобный контент;
• почти 15 % подписаны на страницы с идеализированными образами ИИ;
• около 20 % использовали чат-ботов, имитирующих романтического партнёра (среди молодых — более четверти);
• 13 % смотрели ИИ-порнографию.

Среднее время общения с виртуальными компаньонами составило около 50 минут в неделю, а просмотр сгенерированных изображений — около 30 минут.

Кто чаще обращается к виртуальным партнёрам

Исследование показало, что мужчины чаще женщин используют ИИ для сексуального удовлетворения. Молодые люди в целом в два раза активнее взаимодействуют с технологиями искусственного интеллекта, а часть из них даже предпочитает виртуальные отношения реальным.

Каждый пятый пользователь признался, что ему интереснее общаться с ИИ, чем с человеком. Более 40 % отметили, что чат-боты внимательнее и лучше понимают их, чем реальные партнёры.

Интересно, что романтический ИИ чаще использовали не одинокие, а люди, находящиеся в отношениях. Это может говорить о том, что технологии применяются как дополнение к существующей близости или способ поиска новых эмоций.

Влияние на психическое здоровье

Учёные отметили статистически значимую, хотя и умеренную, связь между использованием ИИ-компаньонов и уровнем депрессии. Такие пользователи демонстрировали чуть более высокий уровень депрессивных симптомов и меньшую удовлетворённость жизнью.

"Больше всего меня удивило, насколько распространённым было использование компаньонов ИИ среди молодых людей. Я ожидал небольшую группу экспериментаторов, но оказалось, что значительное меньшинство регулярно взаимодействует с такими технологиями", — сказал Брайан Уиллоуби.

При этом исследователи подчёркивают: пока не ясно, что именно является причиной — ИИ провоцирует депрессию или же люди, склонные к одиночеству, чаще обращаются к виртуальным партнёрам.

Выводы

Авторы подчёркивают, что использование ИИ для романтических и сексуальных целей стало массовым явлением. Оно имеет как потенциальные положительные стороны (дополнение к реальным отношениям, эмоциональная поддержка), так и серьёзные риски (усиление одиночества, снижение качества реальных связей).

"Главный вывод заключается в том, что использование ИИ в романтических и сексуальных целях уже широко распространено, особенно среди молодых людей", — отметил Уиллоуби.

Три интересных факта

  1. В Японии уже существуют сервисы "виртуальных партнёров", где пользователи могут даже "жениться" на цифровых персонажах.
  2. Исследования показывают, что у части людей формируется настоящая эмоциональная привязанность к чат-ботам, сравнимая с отношениями с живым человеком.
  3. Психологи предупреждают: чрезмерное использование виртуальных компаньонов может ослабить навыки реального общения и усложнить построение отношений в офлайне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые нашли 40 новых видов организмов на дне океана у берегов Аргентины вчера в 22:28

Хрупкий мир глубин: найденные виды могут исчезнуть из-за изменений климата

Учёные из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей открыли более 40 новых морских видов в каньоне Мар-дель-Плата, исследуя удивительное биоразнообразие и его устойчивость к изменениям климата.

Читать полностью » Археологи обнаружили деформированные черепа в пещере Арена Кандиде в Италии вчера в 22:19

Не травма, а традиция: как археологи раскрыли одну из древнейших тайн Европы

В Италии найден череп возрастом 12 600 лет с искусственно изменённой формой. Учёные раскрыли древний ритуал, который менял облик людей с младенчества. Узнайте, зачем это делалось!

Читать полностью » Энергетическая эффективность нейронов стала ключевым фактором эволюции человека вчера в 21:26

Разгадана тайна мозга, которая отделила человека от неандертальца

Учёные выяснили, что крошечное изменение в химии мозга могло дать Homo sapiens решающее преимущество над неандертальцами. Открытие ставит новые вопросы о нашей эволюции.

Читать полностью » Ученые выявили связь между старением и изменениями в белках организма вчера в 21:15

Секреты долголетия: какие белки нужно контролировать после 50

Новое исследование выявляет, что к 50 годам старение организма заметно ускоряется. Открытие поможет в разработке новых методов профилактики возрастных заболеваний.

Читать полностью » Археологи обнаружили римские бани в Эльче: новые находки и их значение вчера в 20:53

Сокровища древности: как римские бани рассказывают о падении империи

После почти десятилетия раскопок археологи из Университета Аликанте открыли роскошные римские бани в Эльче, которые ставят под сомнение традиционные представления о древнем городе.

Читать полностью » Археологи обнаружили древнюю надпись эпохи Бар-Кохбы в пещере у Мёртвого моря вчера в 20:47

Последнее предсмертное послание: трагическая надпись в пещере раскрывает судьбу героя

В пещере у Мёртвого моря найдена древняя арамейская надпись, связанная с восстанием Бар-Кохбы. Учёные раскрывают новые детали еврейской истории.

Читать полностью » Археологи обнаружили новые черепа в Уэй Цомпантли: детали находки в Мехико вчера в 19:17

Ужас и красота: как черепа рассказывают о жизни и смерти в древнем Мехико

Десять лет назад в Мехико было обнаружено Уэй Цомпантли — загадочное сооружение из черепов. Узнайте, какие тайны скрывают его останки и как ведутся исследования!

Читать полностью » Археологи подтвердили использование финикийцами ароматических масел в торговле и ритуалах вчера в 19:07

Ароматная память: как финикийцы оставили след в сердцах потомков

Узнайте, как исследование финикийских сосудов открывает новые горизонты в понимании древних ароматов и их роли в культурной идентичности.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Названы главные недостатки Skoda Yeti первого поколения — данные Fresh Auto
Садоводство

Шпалера в форме А: оптимальная для крупных овощей, таких как дыни и кабачки
Красота и здоровье

Врач Кайван Хан назвал симптомы заболеваний ЖКТ, которые нельзя игнорировать
Красота и здоровье

Питание для сидячей работы: секреты от врача для поддержания стройности и здоровья
Авто и мото

ЕС планирует запрет на ДВС: подготовка автопроизводителей к переменам
Питомцы

Ветеринары объяснили, что сено должно быть основой рациона кроликов и шиншилл
Спорт и фитнес

Лиз Фэйсон назвала растяжку до пальцев ног показателем здоровья суставов
Еда

Как приготовить сочное жареное мясо из свинины с хрустящей корочкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru