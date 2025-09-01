Цифровая зависимость: почему чат-боты стали лучше понимать людей, чем реальные вторые половинки

Искусственный интеллект всё активнее внедряется в повседневную жизнь, затрагивая не только рабочие процессы и развлечения, но и сферу личных и романтических отношений. Недавнее исследование, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships, показало, что всё больше взрослых, особенно молодых мужчин, начинают использовать ИИ-компаньонов, чат-ботов и даже генерируемые изображения идеальных партнёров.

Как технологии ИИ вошли в личную сферу

Ранее внимание исследователей в основном было сосредоточено на влиянии искусственного интеллекта на экономику, работу и общественное мнение. Но сегодня на первый план выходит вопрос: каким образом ИИ меняет представления людей о близости и романтических связях?

Рост интереса к "виртуальным партнёрам" и сексуально сгенерированному контенту поднимает серьёзные вопросы об одиночестве, эмоциональной зависимости и этике подобных технологий.

"Я изучаю модели знакомств и отношений для молодых людей и исследовал использование порнографии на протяжении десятилетия. Мне было интересно, как современные молодые люди интегрируют генеративные технологии ИИ в свою личную жизнь и насколько это распространено", — сказал профессор Университета Бригама Янга Брайан Уиллоуби, ведущий автор исследования.

Масштаб и результаты опроса

Учёные опросили 3000 взрослых разных возрастов, полов и рас, уделив особое внимание молодым людям 18-29 лет.

Основные результаты:

• более половины респондентов сталкивались с аккаунтами ИИ в соцсетях;

• 13 % сознательно искали подобный контент;

• почти 15 % подписаны на страницы с идеализированными образами ИИ;

• около 20 % использовали чат-ботов, имитирующих романтического партнёра (среди молодых — более четверти);

• 13 % смотрели ИИ-порнографию.

Среднее время общения с виртуальными компаньонами составило около 50 минут в неделю, а просмотр сгенерированных изображений — около 30 минут.

Кто чаще обращается к виртуальным партнёрам

Исследование показало, что мужчины чаще женщин используют ИИ для сексуального удовлетворения. Молодые люди в целом в два раза активнее взаимодействуют с технологиями искусственного интеллекта, а часть из них даже предпочитает виртуальные отношения реальным.

Каждый пятый пользователь признался, что ему интереснее общаться с ИИ, чем с человеком. Более 40 % отметили, что чат-боты внимательнее и лучше понимают их, чем реальные партнёры.

Интересно, что романтический ИИ чаще использовали не одинокие, а люди, находящиеся в отношениях. Это может говорить о том, что технологии применяются как дополнение к существующей близости или способ поиска новых эмоций.

Влияние на психическое здоровье

Учёные отметили статистически значимую, хотя и умеренную, связь между использованием ИИ-компаньонов и уровнем депрессии. Такие пользователи демонстрировали чуть более высокий уровень депрессивных симптомов и меньшую удовлетворённость жизнью.

"Больше всего меня удивило, насколько распространённым было использование компаньонов ИИ среди молодых людей. Я ожидал небольшую группу экспериментаторов, но оказалось, что значительное меньшинство регулярно взаимодействует с такими технологиями", — сказал Брайан Уиллоуби.

При этом исследователи подчёркивают: пока не ясно, что именно является причиной — ИИ провоцирует депрессию или же люди, склонные к одиночеству, чаще обращаются к виртуальным партнёрам.

Выводы

Авторы подчёркивают, что использование ИИ для романтических и сексуальных целей стало массовым явлением. Оно имеет как потенциальные положительные стороны (дополнение к реальным отношениям, эмоциональная поддержка), так и серьёзные риски (усиление одиночества, снижение качества реальных связей).

"Главный вывод заключается в том, что использование ИИ в романтических и сексуальных целях уже широко распространено, особенно среди молодых людей", — отметил Уиллоуби.

Три интересных факта