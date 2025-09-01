Цифровая зависимость: почему чат-боты стали лучше понимать людей, чем реальные вторые половинки
Искусственный интеллект всё активнее внедряется в повседневную жизнь, затрагивая не только рабочие процессы и развлечения, но и сферу личных и романтических отношений. Недавнее исследование, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships, показало, что всё больше взрослых, особенно молодых мужчин, начинают использовать ИИ-компаньонов, чат-ботов и даже генерируемые изображения идеальных партнёров.
Как технологии ИИ вошли в личную сферу
Ранее внимание исследователей в основном было сосредоточено на влиянии искусственного интеллекта на экономику, работу и общественное мнение. Но сегодня на первый план выходит вопрос: каким образом ИИ меняет представления людей о близости и романтических связях?
Рост интереса к "виртуальным партнёрам" и сексуально сгенерированному контенту поднимает серьёзные вопросы об одиночестве, эмоциональной зависимости и этике подобных технологий.
"Я изучаю модели знакомств и отношений для молодых людей и исследовал использование порнографии на протяжении десятилетия. Мне было интересно, как современные молодые люди интегрируют генеративные технологии ИИ в свою личную жизнь и насколько это распространено", — сказал профессор Университета Бригама Янга Брайан Уиллоуби, ведущий автор исследования.
Масштаб и результаты опроса
Учёные опросили 3000 взрослых разных возрастов, полов и рас, уделив особое внимание молодым людям 18-29 лет.
Основные результаты:
• более половины респондентов сталкивались с аккаунтами ИИ в соцсетях;
• 13 % сознательно искали подобный контент;
• почти 15 % подписаны на страницы с идеализированными образами ИИ;
• около 20 % использовали чат-ботов, имитирующих романтического партнёра (среди молодых — более четверти);
• 13 % смотрели ИИ-порнографию.
Среднее время общения с виртуальными компаньонами составило около 50 минут в неделю, а просмотр сгенерированных изображений — около 30 минут.
Кто чаще обращается к виртуальным партнёрам
Исследование показало, что мужчины чаще женщин используют ИИ для сексуального удовлетворения. Молодые люди в целом в два раза активнее взаимодействуют с технологиями искусственного интеллекта, а часть из них даже предпочитает виртуальные отношения реальным.
Каждый пятый пользователь признался, что ему интереснее общаться с ИИ, чем с человеком. Более 40 % отметили, что чат-боты внимательнее и лучше понимают их, чем реальные партнёры.
Интересно, что романтический ИИ чаще использовали не одинокие, а люди, находящиеся в отношениях. Это может говорить о том, что технологии применяются как дополнение к существующей близости или способ поиска новых эмоций.
Влияние на психическое здоровье
Учёные отметили статистически значимую, хотя и умеренную, связь между использованием ИИ-компаньонов и уровнем депрессии. Такие пользователи демонстрировали чуть более высокий уровень депрессивных симптомов и меньшую удовлетворённость жизнью.
"Больше всего меня удивило, насколько распространённым было использование компаньонов ИИ среди молодых людей. Я ожидал небольшую группу экспериментаторов, но оказалось, что значительное меньшинство регулярно взаимодействует с такими технологиями", — сказал Брайан Уиллоуби.
При этом исследователи подчёркивают: пока не ясно, что именно является причиной — ИИ провоцирует депрессию или же люди, склонные к одиночеству, чаще обращаются к виртуальным партнёрам.
Выводы
Авторы подчёркивают, что использование ИИ для романтических и сексуальных целей стало массовым явлением. Оно имеет как потенциальные положительные стороны (дополнение к реальным отношениям, эмоциональная поддержка), так и серьёзные риски (усиление одиночества, снижение качества реальных связей).
"Главный вывод заключается в том, что использование ИИ в романтических и сексуальных целях уже широко распространено, особенно среди молодых людей", — отметил Уиллоуби.
Три интересных факта
- В Японии уже существуют сервисы "виртуальных партнёров", где пользователи могут даже "жениться" на цифровых персонажах.
- Исследования показывают, что у части людей формируется настоящая эмоциональная привязанность к чат-ботам, сравнимая с отношениями с живым человеком.
- Психологи предупреждают: чрезмерное использование виртуальных компаньонов может ослабить навыки реального общения и усложнить построение отношений в офлайне.
