Office оживает: Microsoft превратила Word и Excel в интеллектуальных помощников

Microsoft сделала новый шаг в развитии искусственного интеллекта для офисных приложений. Компания представила два инструмента — Agent Mode и Office Agent, которые интегрированы в Word, Excel и Copilot Chat. Эти возможности доступны участникам программы Frontier и уже успели вызвать большой интерес у пользователей.

Что такое Agent Mode и Office Agent

Agent Mode встроен в веб-версии Word и Excel. В текстовом редакторе он умеет по запросу создавать, редактировать и суммировать тексты. В Excel функция работает с формулами, обрабатывает таблицы и помогает в анализе данных. По данным компании, точность Agent Mode в Excel при тестировании на бенчмарке SpreadsheetBench составила 57,2 %. Для сравнения: результат группы людей — 71,3 %.

Office Agent — это надстройка для Copilot Chat. Она базируется на моделях Anthropic и позволяет прямо в диалоге собирать документы Word или презентации PowerPoint. Пока что поддержка PowerPoint в самом Agent Mode находится в разработке, а версии для настольных приложений обещаны позже.

Сравнение возможностей

Продукт Поддерживаемые приложения Функции Модель ИИ Статус Agent Mode Word (веб), Excel (веб) Создание и редактирование текста, формулы, анализ данных OpenAI Доступен в Frontier Office Agent Word, PowerPoint Документы и презентации в диалоговом формате Anthropic Через Copilot Chat Будущие версии PowerPoint, настольные Word и Excel Расширенные функции - В разработке

Советы шаг за шагом: как использовать

В Word используйте Agent Mode для быстрого черновика текста, а затем уточняйте стиль и структуру с помощью запросов. В Excel формулируйте задачу максимально конкретно: "Построй диаграмму по столбцу продаж за месяц". Это повышает точность. Для сложных аналитических задач комбинируйте работу Agent Mode с ручной проверкой формул. В Copilot Chat можно попросить Office Agent не только создать презентацию, но и предложить дизайн-схему для слайдов. Всегда уточняйте результаты: ИИ ускоряет процесс, но не гарантирует стопроцентной корректности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью доверять Agent Mode в Excel без проверки.

→ Последствие: возможные неверные формулы или искажённые выводы.

→ Альтернатива: использовать встроенные средства проверки формул или подключить Power BI для сложного анализа.

Ошибка: копировать текст из Word с Agent Mode без редактуры.

→ Последствие: риск шаблонности или потери авторского стиля.

→ Альтернатива: применять дополнительно редактор Grammarly или встроенные средства Word для правки стиля.

Ошибка: пытаться строить презентации исключительно через Office Agent.

→ Последствие: слайды могут быть перегружены или выглядеть небрежно.

→ Альтернатива: использовать готовые шаблоны PowerPoint из Microsoft Designer.

А что если…

Что будет, если пользователь полностью переложит подготовку отчётов и документов на Agent Mode? С одной стороны, экономия времени очевидна. Но с другой — пока точность ниже уровня человека, и без редактуры велика вероятность ошибок. Поэтому Microsoft рекомендует воспринимать эти инструменты как помощников, а не замену.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Быстрое создание текста и формул Пока низкая точность в Excel (57,2 %) Удобство работы через веб-версии Нет поддержки настольных приложений Интеграция с Copilot Chat Ограниченные возможности PowerPoint Возможность комбинировать модели OpenAI и Anthropic Нужна ручная проверка результатов Подходит для черновиков и идей Не заменяет профессиональные навыки

FAQ

Как выбрать между Agent Mode и Office Agent?

Agent Mode лучше подходит для таблиц и текста, а Office Agent — для презентаций и совместной работы через чат.

Сколько стоит использование этих функций?

Они доступны только участникам программы Frontier. Microsoft не раскрывает детали тарифов, но ожидается, что расширенный доступ появится в рамках платных подписок Microsoft 365.

Что лучше для анализа данных: Agent Mode или Power BI?

Agent Mode справляется с базовыми таблицами, но для глубокой аналитики и больших массивов информации Power BI остаётся более надёжным инструментом.

Мифы и правда

Миф: Agent Mode полностью заменяет работу аналитика.

Правда: он ускоряет выполнение задач, но не способен заменить опыт человека.

Миф: Office Agent создаёт готовые презентации "под ключ".

Правда: он генерирует структуру и текст, но оформление и доработка всё равно ложатся на пользователя.

Миф: эти инструменты одинаковы.

Правда: Agent Mode и Office Agent используют разные модели и выполняют разные задачи.

3 интересных факта

SpreadsheetBench, на котором тестировали Excel, — один из самых авторитетных бенчмарков для проверки работы ИИ с таблицами. В основе Agent Mode лежат модели OpenAI, а Office Agent работает на моделях Anthropic — впервые в Microsoft сочетаются разные ИИ-подходы. Microsoft планирует связать Agent Mode с PowerPoint, что сделает возможным создание презентаций без открытия других приложений.

Исторический контекст

Автоматизация офисных задач развивается уже несколько десятилетий. В 1990-х Word и Excel стали стандартами для работы с документами и таблицами. В начале 2000-х появились надстройки с макросами, упрощающие рутинные процессы. В 2017 году Microsoft представила Power BI, позволив пользователям анализировать большие данные без специальных навыков программирования. Теперь же, с запуском Agent Mode и Office Agent, компания делает следующий шаг — внедряет интеллектуальных агентов, способных работать с текстом и таблицами практически наравне с человеком.