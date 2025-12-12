Краснодарский край на пике спроса: почему айтишники с ИИ навыками стали звёздами общественного питания

Краснодарский край стал одним из трёх лидеров по запросу на ИТ-специалистов в сфере общественного питания, которые умеют работать с искусственным интеллектом (ИИ) и нейросетями. На регион пришлось 10% от общего числа таких вакансий, размещённых на hh.ru в 2025 году. В то же время наибольший интерес к айтишникам, владеющим ИИ, проявили работодатели из общепита Москвы (33%) и Санкт-Петербурга (13%). Об этом сообщает пресс-служба рекрутингового онлайн-сервиса hh.ru Юг.

Лидеры по запросу на ИТ-специалистов

Наибольшее количество вакансий для специалистов, работающих с ИИ, размещено в таких городах Краснодарского края, как Сочи (43%), Краснодар (39%) и Анапа (9%). Такой запрос на айтишников в сфере HoReCa обусловлен растущими потребностями гостиничного и ресторанного бизнеса, где технологии становятся важной частью бизнес-процессов. В регионе наблюдается активное внедрение ИИ для прогнозирования спроса, оптимизации закупок и создания персонализированных услуг для клиентов.

Высокие зарплаты для специалистов с навыками ИИ

Медианная заработная плата для ИТ-специалистов в сфере общественного питания на Кубани в 2025 году составила 76,7 тыс. руб., что является самым высоким показателем в Южном федеральном округе. В других регионах наблюдается значительное отставание: в Ростовской области зарплаты в среднем составляют 74,2 тыс. руб., в Волгоградской области — 60,9 тыс. руб., а в Адыгее — 53 тыс. руб.

Самыми высокооплачиваемыми среди специалистов, работающих с ИИ и нейросетями, в Краснодарском крае стали дата-сайентисты (277,5 тыс. руб.), программисты-разработчики (128,5 тыс. руб.) и DevOps-инженеры (120 тыс. руб.). Эти профессии востребованы в секторе HoReCa, где данные и алгоритмы начинают играть ключевую роль в оптимизации и управлении процессами.

Роль технологий в сфере общественного питания

Как отметила Мария Игнатова, директор hh. ru по исследованиям, современная кухня — это не только шеф-повар, но и алгоритмы. Все больше рестораторов и отельеров начинают создавать команды, в которых данные играют важнейшую роль. Использование ИИ помогает бизнесу предсказывать потребности клиентов, эффективно управлять ресурсами и предлагать уникальные персонализированные услуги. Эти изменения открывают новые возможности для специалистов, работающих на стыке гостеприимства и технологий.