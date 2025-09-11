Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Диалог человека и робота
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:33

Где ИИ решит больше, чем чиновники: новые технологии приходят на Север

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа подписало соглашение с компанией NtechLab о внедрении технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в ключевые сферы региона. Документ подписали губернатор Дмитрий Артюхов и гендиректор компании Алексей Паламарчук.

Где будут использовать нейросети

По данным пресс-службы главы региона, решения на базе ИИ планируют внедрить в:

  • здравоохранение,

  • жилищно-коммунальное хозяйство,

  • строительство,

  • транспортную инфраструктуру,

  • развитие городской среды.

Цели проекта

Дмитрий Артюхов отметил, что главная задача — повышение качества жизни и уровня безопасности на Ямале:

"Наша цель — сделать Ямал одним из самых передовых и комфортных регионов России. Внедрение технологий искусственного интеллекта — ключ к повышению качества жизни, безопасности и эффективности в таких сферах, как здравоохранение, ЖКХ, строительство и охрана общественного порядка".

Перспективы сотрудничества

  • Нейросети будут использоваться для повышения эффективности строительной отрасли и ЖКХ, а также для создания "умных" общественных пространств.

  • В NtechLab отметили, что их технологии уже применяются на территории округа для обеспечения безопасности городской среды.

  • Партнёры договорились совместно развивать научные исследования и разработки в области ИИ.

По словам Алексея Паламарчука, компании видят широкие перспективы и планируют внедрение цифровых платформенных решений в новых отраслях региона.

