Где ИИ решит больше, чем чиновники: новые технологии приходят на Север
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа подписало соглашение с компанией NtechLab о внедрении технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в ключевые сферы региона. Документ подписали губернатор Дмитрий Артюхов и гендиректор компании Алексей Паламарчук.
Где будут использовать нейросети
По данным пресс-службы главы региона, решения на базе ИИ планируют внедрить в:
здравоохранение,
жилищно-коммунальное хозяйство,
строительство,
транспортную инфраструктуру,
развитие городской среды.
Цели проекта
Дмитрий Артюхов отметил, что главная задача — повышение качества жизни и уровня безопасности на Ямале:
"Наша цель — сделать Ямал одним из самых передовых и комфортных регионов России. Внедрение технологий искусственного интеллекта — ключ к повышению качества жизни, безопасности и эффективности в таких сферах, как здравоохранение, ЖКХ, строительство и охрана общественного порядка".
Перспективы сотрудничества
Нейросети будут использоваться для повышения эффективности строительной отрасли и ЖКХ, а также для создания "умных" общественных пространств.
В NtechLab отметили, что их технологии уже применяются на территории округа для обеспечения безопасности городской среды.
Партнёры договорились совместно развивать научные исследования и разработки в области ИИ.
По словам Алексея Паламарчука, компании видят широкие перспективы и планируют внедрение цифровых платформенных решений в новых отраслях региона.
