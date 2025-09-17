Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Искусственный интеллект
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:18

ИИ лечит, учит и пишет стихи — но может лишить тебя работы: кому он на самом деле помогает

ScienceNewsToday: Тубин назвал ИИ благословением и проклятием для человечества

Оценить влияние искусственного интеллекта на человечество невероятно трудно. Мы живём в моменте стремительных изменений, когда технологии развиваются быстрее, чем общество успевает адаптироваться. Одни видят в ИИ угрозу, другие — бесконечный ресурс для улучшения жизни.

"С ростом его влияния возникает всё более насущный вопрос: искусственный интеллект — это благословение или проклятие?" — пишет Мухаммад Тубин в ScienceNewsToday.

Обещания и тревоги

ИИ способен ускорять обучение, расширять доступ к знаниям и улучшать медицину, но в то же время он несёт риски: вытеснение работников, рост социального неравенства и концентрацию власти. Вокруг этой двойственной картины строится дискуссия среди учёных и практиков.

На мероприятии Imagination in Action в Стэнфорде Анна Маканджу (OpenAI) и профессор Стэнфорда Эрик Бриньолфссон поделились своим взглядом на будущее сотрудничества человека и алгоритмов. Оба признались, что возможности ранних систем ИИ превзошли их ожидания.

Вдохновение и первые шаги

Бриньолфссон рассказал о своём опыте применения ИИ для анализа статей и даже написания стихов.

"Это был своего рода момент озарения, когда я увидел эти потрясающие стихи об этой экономической статье", — сказал он.

Маканджу, проработавшая восемь лет в правительстве США, отметила, что даже без глубокого технического опыта она сразу поняла ценность ИИ.

"Даже в тот момент я подумал, что это невероятно. Это логично и отвечает на мои вопросы", — сказала она.

Применение в обществе

Анна поделилась примерами работы OpenAI, в том числе сотрудничеством с ЮНИСЕФ по созданию цифровых учебников для регионов с ограниченным доступом к технологиям. Это позволяет выпускать материалы в десять раз быстрее и дешевле.

Бриньолфссон подчеркнул экономический эффект. По его оценке, потребительский излишек от технологий OpenAI достигает 100 миллиардов долларов. При этом в статистике официального ВВП эта ценность пока никак не отражена.

Сравнение

Сфера применения Потенциал ИИ Основные риски
Образование Быстрое создание доступных учебников Зависимость от технологий
Медицина Рост точности диагностики (+18%) Возможные ошибки без надзора
Экономика Огромный потребительский излишек Неравномерное распределение выгод
Политика Автоматизация анализа данных Усиление контроля и цензуры

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Внедряйте ИИ через пилоты в одной области (например, обучение).

  2. Определяйте границы использования: где решения остаются за человеком.

  3. Обеспечивайте прозрачность работы алгоритмов.

  4. Включайте сотрудников в процесс обучения новым инструментам.

  5. Оценивайте не только экономию, но и социальные последствия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: создавать "подражательный ИИ", полностью копирующий человека.
    Последствие: снижение зарплат и вытеснение рабочих мест.
    Альтернатива: развивать ИИ как дополнение, усиливающее возможности человека.

  • Ошибка: внедрять системы без обучения сотрудников.
    Последствие: сопротивление и низкая эффективность.
    Альтернатива: проводить обучение и разъяснения для пользователей.

  • Ошибка: отдавать государствам полный контроль над ИИ.
    Последствие: рост авторитаризма и цензуры.
    Альтернатива: внедрять демократическое регулирование и контроль общества.

А что если…

А что если ИИ станет инструментом распределённого знания, а не централизации? Такой сценарий может обеспечить равный доступ к ресурсам, снизить социальное неравенство и открыть новые формы сотрудничества между людьми и машинами.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступ к знаниям и образованию Угроза приватности и свобод
Рост точности диагностики Риски ошибок и манипуляций
Экономическая ценность Сокращение рабочих мест
Оптимизация процессов Усиление контроля государств
Расширение возможностей человека Социальное неравенство

FAQ

Как ИИ влияет на образование?
Он позволяет создавать учебники быстрее и дешевле, делая их доступными даже в регионах с низким уровнем цифровизации.

Может ли ИИ заменить врачей?
Нет, но он уже повышает точность диагностики и помогает врачам быстрее анализировать данные.

Как избежать негативных последствий?
Важно использовать ИИ как дополнение к человеку, а не как замену, и развивать прозрачное регулирование.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ — это только угроза.
    Правда: он приносит огромные выгоды в медицине, образовании и экономике.

  • Миф: системы ИИ уже "разумны".
    Правда: они работают на основе статистических моделей и требуют контроля.

  • Миф: внедрение ИИ сразу повысит производительность.
    Правда: эффект проявляется постепенно, как это было с электричеством или интернетом.

3 интересных факта

  1. По данным исследований, внедрение клинических ИИ-пилотов повышает точность диагностики на 18%.

  2. Экономический излишек от OpenAI оценивается в 100 миллиардов долларов.

  3. Концепцию "подражательного ИИ" экономисты считают опасной для общества.

Исторический контекст

  • 1950-е: Алан Тьюринг впервые сформулировал тест для машинного интеллекта.

  • 1960-1970-е: Марвин Мински и Джон Маккарти заложили основы искусственного интеллекта.

  • 2020-е: современные LLM-системы стали реальностью массового использования.

Заключение

ИИ одновременно открывает двери к новым возможностям и бросает вызовы обществу. Его будущее зависит от того, сумеем ли мы использовать технологию как инструмент для расширения человеческого потенциала, а не как замену человека.

