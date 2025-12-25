Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:57

Новшество Маска в X вызвало волну протестов — авторы заявили о краже работ

Художники раскритиковали ИИ-редактор в соцсети X Илона Маска — DTF

Новая функция в социальной сети X неожиданно спровоцировала волну недовольства среди художников и дизайнеров, поставив под вопрос границы допустимого использования чужих работ в эпоху ИИ. Об этом сообщает издание DTF.

ИИ-редактор прямо в ленте

Социальная сеть X внедрила встроенный ИИ-редактор изображений, работающий на базе модели Grok. Инструмент доступен бесплатно и позволяет пользователям редактировать изображения прямо в ленте: достаточно нажать на специальный значок и ввести текстовый запрос. Нейросеть может изменить отдельные элементы фотографии или полностью переработать её стиль, а итоговый результат автоматически публикуется в комментариях к исходному посту.

Функция ориентирована на быстрые визуальные правки и не требует установки сторонних приложений, что, по задумке разработчиков, должно упростить взаимодействие с визуальным контентом.

Реакция художников и дизайнеров

Однако нововведение вызвало резкую критику со стороны креативного сообщества. Художники и дизайнеры заявили, что встроенный редактор позволяет изменять изображения без согласия авторов, фактически легализуя несанкционированную переработку чужих работ.

По их мнению, подобный подход размывает авторские права и снижает ценность оригинального творчества. Особенно остро вопрос встал для иллюстраторов и цифровых художников, чьи работы часто используются в социальных сетях без дополнительной защиты.

Бойкот и уход с платформы

В знак протеста некоторые авторы начали удалять свои публикации из X и публично объявили о переходе на альтернативные площадки. В качестве одной из таких платформ чаще всего упоминается Bluesky, где, по мнению пользователей, политика в отношении контента и авторских прав выглядит более прозрачной.

Одновременно с этим часть аудитории X призвала руководство соцсети внедрить опцию запрета ИИ-редактирования изображений, чтобы авторы могли самостоятельно решать, допускается ли использование их работ для подобных экспериментов.

