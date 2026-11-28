Классическая теория игр, заложенная Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном, веками опиралась на образ "homo economicus" — абсолютно рационального субъекта, чьи действия продиктованы единственной целью: максимизировать материальную выгоду. Однако живой человек редко бывает столь прозрачен в своих мотивах. Мы можем отказаться от прибыли ради чувства справедливости или простить предательство из-за сложившегося доверия. Чтобы сблизить цифровые модели с реальным поведением людей, ученые из МФТИ и Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН разработали архитектуру ИИ-агента, который "переживает" исход взаимодействия, а не просто фиксирует сумму выигрыша.

Анатомия цифрового чувства

В основе новой модели лежит разделение внешнего результата и его внутренней интерпретации. Когда агент совершает ход в повторяющейся игре, специальный вычислительный блок — адаптер — просеивает итог через четыре фильтра. Первый — привычная материальная выгода. Остальные три имитируют социальные и психологические установки: справедливость (насколько близок выигрыш партнера к собственному), отношения (оценочный вклад партнера в благополучие агента) и безопасность (степень уязвимости агента перед лицом действий оппонента). Таким образом, один и тот же денежный приз может быть воспринят системой как "горькая победа", если она сопровождается ощущением несправедливости или риском.

Механизм работает по принципу теории перспектив: агент реагирует не на абсолютную величину ценности, а на ее изменение по сравнению с предыдущим состоянием. Эти колебания формируют динамические показатели "настроения" и "усталости". В совокупности они определяют внутреннее состояние субъекта — своего рода индекс благополучия, который может падать даже при росте материальных накоплений.

Две системы мышления

Для принятия решений исследователи Дмитрий Павлюченков и Дмитрий Губанов внедрили дуальную архитектуру, вдохновленную работами Даниэля Канемана. В модели действуют две нейросети, обучаемые с подкреплением:

Система 1 (быстрая) генерирует импульсивные, эмоциональные реакции. Если сила возникшего "чувства" преодолевает определенный порог, агент действует мгновенно. Примечательно, что у "уставшего" агента этот порог снижается, делая его более подверженным импульсам.

генерирует импульсивные, эмоциональные реакции. Если сила возникшего "чувства" преодолевает определенный порог, агент действует мгновенно. Примечательно, что у "уставшего" агента этот порог снижается, делая его более подверженным импульсам. Система 2 (медленная) осуществляет рациональный контроль. Она может одобрить импульс, заблокировать его или перенаправить внимание агента на иную ценность. В отличие от первой системы, цель Системы 2 — не просто увеличить выигрыш, а оптимизировать общее внутреннее состояние.

Испытание дилеммами

Эффективность модели проверяли в трех сценариях: "дилемме заключенного" (тест на доверие), "битве полов" (поиск компромисса) и "игре в ультиматум" (проверка чувства справедливости). В тестах сталкивались разные типы субъектов: строго рациональные, чисто эмоциональные, гибридные и агенты с жесткими стратегиями (например, "око за око").

Результаты показали, что гибридные агенты, учитывающие внутреннее состояние, чувствуют себя "лучше" в долгосрочной перспективе. Доля раундов с отрицательным внутренним состоянием в интегрированном режиме снизилась с 47,1% до 21,3%, а суммарный выигрыш пары modestly вырос — с 75,5% до 79% от эталона. Однако гибридность не стала универсальной панацеей: в "битве полов" простые стратегии "око за око" оказались эффективнее, достигая согласия в каждом раунде, тогда как гибриды справлялись лишь в 28% случаев.

Особый интерес вызвала динамика в "дилемме заключенного" при взаимодействии с неизменным предателем. Гибридный агент постепенно "остывал": доля его попыток сотрудничать упала с 18,2% до 3%, что в итоге увеличило его выигрыш. Чисто эмоциональный агент, напротив, продолжал доверять, увеличив долю сотрудничества до 42,4%, что фактически превратило его в жертву.

Эта модель превращает "черный ящик" принятия решений в прозрачную карту причинно-следственных связей. Теперь исследователи могут точно увидеть точку разрыва, где материальный успех перестает приносить удовлетворение. Подобная архитектура позволяет не просто имитировать человеческие ошибки, но и исследовать, как именно эмоциональный фон искривляет траекторию рационального выбора, превращая сухую математику игр в подобие живого социального опыта.