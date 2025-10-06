Без кнопок и без шансов: почему революционное ИИ-устройство от OpenAI застопорилось до релиза

Совместный проект Джони Айва и OpenAI, который обещал перевернуть рынок умных устройств, неожиданно столкнулся с серьезными трудностями. Источник Financial Times сообщил, что разработка инновационного ИИ-гаджета, над которым работали создатель iPhone и команда Сэма Альтмана, буксует из-за проблем с программным обеспечением и вычислительными мощностями.

Как всё начиналось

В 2023 году стало известно, что бывший главный дизайнер Apple Джони Айв объединился с OpenAI, чтобы создать устройство нового поколения — "умный предмет" с искусственным интеллектом, который сможет заменить привычные смартфоны. Идея заключалась в том, чтобы вернуть пользователю внимание и сосредоточенность, убрав экран и оставив только голосовое и визуальное взаимодействие.

Первые слухи подтвердились, когда OpenAI приобрела стартап Айва — IO — за $6,5 млрд. Тогда же появилась информация о нескольких концептах: кулоне, умной колонке и даже роботе. Один из самых интригующих проектов описывали как "смартфон без экрана" — устройство, способное воспринимать мир с помощью микрофонов и камер и общаться с человеком естественным языком.

Где возникли проблемы

Как сообщает Financial Times, наибольшие сложности возникли не с "железом", а с софтом и инфраструктурой. Устройство, по описанию источников, представляет собой компактный гаджет размером с ладонь, который постоянно находится в активном режиме и реагирует на голос или движения пользователя.

"Секретный ИИ-проект, связанный с устройством размером с ладонь, не имеющим экрана и способным воспринимать аудиовизуальные сигналы из окружающей среды для взаимодействия с пользователем, испытывает критические сложности", — сообщили в Financial Times.

Главная загвоздка — в том, что для непрерывного функционирования ИИ нужно огромное количество вычислительных мощностей. Кроме того, система должна уметь корректно определять, когда начать разговор, а когда замолчать — то есть "чувствовать" контекст. С этими задачами пока не справляется даже флагман OpenAI — ChatGPT.

Концепция устройства: умная колонка без экрана

Источники FT называют гаджет "усиленной умной колонкой". Он должен стоять на столе, но при этом оставаться портативным. Его интерфейс минимален: только микрофон, динамик и камеры. Экран, как лишний источник отвлечения, был сознательно исключён из концепции.

Такое решение подчеркивает философию Айва: технологичность без перегрузки. Впрочем, именно отсутствие визуального интерфейса стало одной из причин, почему продукт оказался сложен для реализации. Нужно, чтобы устройство не просто понимало речь, но и корректно интерпретировало жесты, выражения лица, настроение собеседника.

Сравнение: классические гаджеты vs концепт OpenAI

Параметр Традиционные устройства Проект Айва и OpenAI Интерфейс Сенсорный экран Без экрана Способ взаимодействия Прикосновения, голос Голос, визуальные сигналы Главная цель Универсальность Естественное взаимодействие Энергопотребление Зависит от экрана и модулей Высокое из-за постоянной работы ИИ Приватность Зависят от настроек пользователя Сложный контроль из-за always-on режима

Вызовы и решения

Основной вызов — разработка "личности" ИИ, которая не будет вызывать тревогу у пользователя. Создатели обсуждают, как сделать взаимодействие естественным, но безопасным: чтобы устройство не подслушивало лишнего и не хранило чувствительные данные без согласия владельца.

Вопросы конфиденциальности и энергоэффективности стали камнем преткновения. Always-on режим требует не только мощных процессоров, но и продуманной архитектуры охлаждения, что повышает себестоимость гаджета.

"Эти опасения — нормальная часть разработки продукта", — отметил источник из OpenAI.

Советы шаг за шагом

Оптимизировать модель ИИ для офлайн-режима, чтобы снизить нагрузку на серверы. Внедрить пользовательские настройки конфиденциальности с гибкими сценариями активации. Добавить функцию контекстного распознавания, чтобы устройство реагировало только на релевантные сигналы. Использовать энергоэффективные процессоры с нейронными блоками (например, Apple M-серии или Qualcomm AI Engine).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: постоянное подключение к облаку.

Последствие: риск утечки данных и зависимость от интернета.

Альтернатива: локальные вычисления на устройстве с защитой через Secure Enclave.

Ошибка: отсутствие физического индикатора активности.

Последствие: недоверие пользователя, ощущение слежки.

Альтернатива: световой сигнал при активации микрофона или камеры.

Ошибка: переусложнение функций.

Последствие: потеря интуитивности, отторжение аудитории.

Альтернатива: минималистичный интерфейс в духе философии Айва.

А что если проект провалится?

Если устройство не выйдет вовремя, OpenAI рискует уступить рынок Amazon и Google, где уже развиваются голосовые помощники с элементами ИИ — Alexa и Nest. Однако опыт Айва показывает: он не стремится к скорости, а делает ставку на уникальный пользовательский опыт.

Вероятно, запуск могут перенести, но проект не свернут окончательно. Концепция "умного предмета без экрана" остаётся слишком привлекательной, чтобы её забросить.

FAQ

Когда выйдет устройство?

По предварительным данным, релиз запланирован на конец следующего года, если удастся решить текущие проблемы.

Будет ли у гаджета экран?

Нет, идея проекта — полностью отказаться от экранов, чтобы снизить зависимость пользователя от визуального контента.

Можно ли будет использовать ChatGPT на этом устройстве?

Да, именно ChatGPT станет основой его интеллектуальной системы.

Кто отвечает за дизайн?

Джони Айв и его команда IO Design.

Можно ли будет подключать устройство к смартфону?

Предположительно — да, через Bluetooth или Wi-Fi, но оно должно функционировать автономно.

Мифы и правда

Миф: устройство заменит смартфон.

Правда: Оно станет скорее дополнением, а не заменой — для задач, где не нужен экран.

Миф: оно будет следить за пользователями.

Правда: Айв и OpenAI заявляют, что создают прозрачную систему конфиденциальности с контролем доступа к данным.

Миф: это просто новая колонка.

Правда: устройство задумано как первый шаг к физическому ИИ-компаньону.

Исторический контекст

Айв уже не впервые переосмысливает технологические привычки. Его путь — это история минимализма, начавшаяся с iMac и iPod. В тандеме с OpenAI он снова пытается изменить логику взаимодействия человека и машины — теперь через эмоции и контекст.

3 интересных факта

• Джони Айв покинул Apple в 2019 году, но продолжает консультировать компанию по отдельным проектам.

• OpenAI планирует выпускать не один, а целую линейку "умных" предметов под новым брендом.

• В числе инвесторов проекта — SoftBank, активно поддерживающая технологии человеко-машинного взаимодействия.