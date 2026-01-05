Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
тигр
тигр
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:32

Фейковый тигр всколыхнул всё Приморье — теперь он может обойтись автору очень дорого

Штраф до 100 тыс. рублей грозит приморцу за видео с ИИ-имитацией нападения тигра — минлесхоз

Локальное видео, опубликованное в социальных сетях, за несколько часов превратилось в повод для официального разбирательства. Ролик с якобы нападением тигра в Приморье выглядел достаточно реалистично, чтобы вызвать тревогу у жителей, но при ближайшем рассмотрении оказался фейком. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды Приморского края.

Как выглядело видео и почему оно вызвало резонанс

На распространившихся кадрах действие происходит в Лучегорске. Мужчина очищает от снега автомобиль, после чего из-за машины появляется тигр и нападает на него. Хищник якобы пытается утащить человека, а на снегу остаются следы, похожие на кровь. Видео активно тиражировалось в местных пабликах и мессенджерах.

Признаки фейка и позиция ведомства

В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды Приморского края заявили, что видео создано с помощью нейросети. Специалисты указали на неестественно плавные движения персонажей и отсутствие физической реакции окружающей среды на действия животного.

Отдельно подчёркивается, что масса амурского тигра может достигать 200 килограммов, однако в ролике не видно характерных следов воздействия такого веса на снег и предметы вокруг. Эти несоответствия стали основанием для вывода о применении искусственного интеллекта при создании записи.

Возможные последствия для распространителя

Ведомство уже инициировало правовую проверку по факту распространения видео.

"Сотрудниками министерства уже направлено обращение в правоохранительные органы для установления личности лица, распространившего фейковое видео, и принятия мер", — сообщается в публикации министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды Приморского края.

В министерстве также напомнили, что распространение недостоверной информации, особенно затрагивающей вопросы безопасности и охраны природы, может повлечь административную ответственность. В подобных случаях размер штрафа может достигать 100 тысяч рублей, независимо от того, было ли видео создано ради шутки или привлечения внимания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запуск горнолыжного курорта в Арсеньеве прошёл с перебоями в сервисе — PrimaMedia 02.01.2026 в 9:14
Трассы открыты, настроение скользит: первые дни курорта пошли не по плану

Запуск обновлённого курорта в Арсеньеве начался с очередей и проблем — туристы остались без проката и с трудным подъездом.

Читать полностью » В Якутске двое детей отравились угарным газом в гараже — ТАСС 02.01.2026 в 5:53
Один заведённый мотор — и последствия, о которых обычно вспоминают слишком поздно

В Якутске двое детей попали в больницу после игры в гараже с заведённым автомобилем. Прокуратура начала проверку.

Читать полностью » В Хабаровском крае добыча угля превысила 10 млн тонн — ДВ-РОСС 01.01.2026 в 11:31
Десять миллионов — не предел: угольная машина региона вышла за привычные рамки

Угледобыча в Хабаровском крае вышла за пределы прошлогодних показателей: "Ургалуголь" уже превысил 10 млн тонн и близок к выполнению годового плана.

Читать полностью » Страховые пенсии в России вырастут на 7,6% с 1 января 2026 года — DEITA.RU 01.01.2026 в 11:31
Индексация объявлена, но деньги разнесли по календарю: что это значит для пенсионеров

В 2026 году пенсии повысят в несколько этапов: индексации затронут страховые, социальные и военные выплаты, но сроки и проценты будут разными.

Читать полностью » Проезд в пригородных электричках Приморья подорожает с 1 января 2026 года — PrimaMedia 01.01.2026 в 11:31
Ездили как обычно — платить придётся иначе: с января транспорт удивит цифрами

С 2026 года поездки на электричках в Приморье подорожают: власти утвердили новые тарифы для ключевых маршрутов и экспрессов.

Читать полностью » В первые часы Нового года в Приморье родились четыре ребёнка - ТАСС 01.01.2026 в 9:39
Праздник только начался — а в роддомах уже было не до тостов

Встречаем 2026 год в Приморье с пополнением! Новорожденные богатыри появились на свет в первые минуты нового года, принеся радость и надежду.

Читать полностью » Лавиноопасную обстановку ввели в семи районах Сахалинской области - ДВ-РОСС 01.01.2026 в 9:24
Снега стало больше, устойчивости — меньше: регион входит в рискованный режим

В начале января сразу семь районов Сахалинской области попадут в зону лавинной опасности. Прогноз затрагивает города, сёла и ключевые транспортные участки.

Читать полностью » Приморская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб моряков - DEITA.RU 31.12.2025 в 14:28
Жалобы моряков в соцсетях привели к проверке: как прокуратура расследует нарушения трудовых прав

Приморская транспортная прокуратура начала проверку по жалобам моряков на задержку зарплаты и нарушение трудовых прав. Расследование уже в процессе.

Читать полностью »

Новости
Наука
Мировых запасов нефти хватит примерно на 52 года — SciencePost
Туризм
Стамбул возглавил рейтинг зарубежных направлений у россиян на Новый год — OneTwoTrip
Красота и здоровье
Малинникова выделила беременных и детей как группы риска гонконгского гриппа — РИА Новости
ДФО
ДВФУ разработал тест для экспресс-диагностики рака на морских ферментах — ТАСС
Мир
Трамп назвал Маска хорошим парнем и отметил его лучшие побуждения — РИА Новости
Туризм
На пункте Маньчжурия возникли задержки по техническим причинам — Генконсульство РФ
Общество
ЦБ сообщил о замедлении роста реальных окладов в России в 2025 году — РИА Новости
Россия
В 2025 году суды РФ вынесли рекордные 100 пожизненных приговоров — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet