Фейковый тигр всколыхнул всё Приморье — теперь он может обойтись автору очень дорого

Локальное видео, опубликованное в социальных сетях, за несколько часов превратилось в повод для официального разбирательства. Ролик с якобы нападением тигра в Приморье выглядел достаточно реалистично, чтобы вызвать тревогу у жителей, но при ближайшем рассмотрении оказался фейком. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды Приморского края.

Как выглядело видео и почему оно вызвало резонанс

На распространившихся кадрах действие происходит в Лучегорске. Мужчина очищает от снега автомобиль, после чего из-за машины появляется тигр и нападает на него. Хищник якобы пытается утащить человека, а на снегу остаются следы, похожие на кровь. Видео активно тиражировалось в местных пабликах и мессенджерах.

Признаки фейка и позиция ведомства

В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды Приморского края заявили, что видео создано с помощью нейросети. Специалисты указали на неестественно плавные движения персонажей и отсутствие физической реакции окружающей среды на действия животного.

Отдельно подчёркивается, что масса амурского тигра может достигать 200 килограммов, однако в ролике не видно характерных следов воздействия такого веса на снег и предметы вокруг. Эти несоответствия стали основанием для вывода о применении искусственного интеллекта при создании записи.

Возможные последствия для распространителя

Ведомство уже инициировало правовую проверку по факту распространения видео.

"Сотрудниками министерства уже направлено обращение в правоохранительные органы для установления личности лица, распространившего фейковое видео, и принятия мер", — сообщается в публикации министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды Приморского края.

В министерстве также напомнили, что распространение недостоверной информации, особенно затрагивающей вопросы безопасности и охраны природы, может повлечь административную ответственность. В подобных случаях размер штрафа может достигать 100 тысяч рублей, независимо от того, было ли видео создано ради шутки или привлечения внимания.