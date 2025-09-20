Слишком красиво — отказ: МВД забраковало фото из нейросетей
Миграционная служба МВД России предупредила граждан: фотографии для российских и заграничных паспортов, созданные с помощью нейросетей или графических редакторов, могут стать причиной отказа в выдаче документа. Подобные "лайфхаки" считаются недопустимыми, а в случае отказа госпошлина не возвращается.
Позиция МВД
В ведомстве уточнили, что попытки подогнать фото под паспортные стандарты с помощью ИИ или фотошопа бессмысленны.
"Предоставление фотографии лица, в отношении которого подаётся заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида не допускается", — говорится в сообщении миграционной службы МВД России.
По данным МВД, только за первые восемь месяцев года 3,9 тысячи заявителей получили отказ в выдаче или замене паспорта по различным основаниям, включая несоответствие фотографий установленным требованиям.
Какие требования предъявляются к фото
Для паспорта РФ установлены строгие стандарты:
-
изображение должно быть выполнено без художественной ретуши и фильтров;
-
человек обязан быть изображён строго анфас, без головных уборов (за исключением религиозных);
-
фон — однотонный, светлый;
-
допустимые размеры и формат соответствуют ГОСТ;
-
фото должно отражать реальный внешний вид гражданина на момент подачи заявления.
Использование нейросетей или программ для улучшения внешности нарушает эти правила.
Сравнение: допустимые и недопустимые фото
|Тип изображения
|Статус
|Комментарий
|Фото без ретуши, анфас
|допустимо
|При условии соблюдения формата
|Фото с лёгкой цветокоррекцией
|спорно
|Возможна проверка, лучше избегать
|Фото, обработанное ИИ (нейросеть)
|запрещено
|Считается недостоверным
|Фото с фильтрами, улучшением кожи
|запрещено
|Причина для отказа
|Фото из соцсетей
|запрещено
|Не соответствует официальным требованиям
Советы шаг за шагом: как правильно подготовить фото
-
Сделайте снимок в специализированном фотоателье, где знают паспортные стандарты.
-
Если фотографируете дома — используйте однотонный светлый фон и равномерное освещение.
-
Не применяйте фильтры и программы для улучшения кожи, глаз или волос.
-
Проверяйте размер и формат фото перед подачей.
-
Лучше загрузить оригинальный файл без изменений.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать "улучшенное" фото из приложения.
Последствие: отказ в выдаче паспорта.
Альтернатива: сделать оригинальное фото у фотографа.
-
Ошибка: сдать заявление без проверки соответствия фото ГОСТ.
Последствие: потеря госпошлины и времени.
Альтернатива: сверить требования на сайте МВД или в МФЦ.
-
Ошибка: надеяться, что "сойдёт".
Последствие: необходимость заново собирать документы.
Альтернатива: изначально подготовить правильное изображение.
А что если…
А что будет, если массово начнут использовать фото из нейросетей? Ведомство предупреждает: такие изображения будут отсеиваться автоматически. Но главное — они подрывают достоверность документа. Поэтому вероятно, что в будущем система подачи фото перейдёт на биометрические технологии: фото будут сниматься прямо в МФЦ или при подаче заявления через терминалы.
Плюсы и минусы запрета на ИИ-фото
|Плюсы
|Минусы
|Защита достоверности документов
|Меньше возможностей "подправить" внешность
|Исключение подделок
|Дополнительные расходы на фото
|Единые стандарты для всех граждан
|Неудобство для тех, кто привык использовать приложения
|Упрощение проверки фото сотрудниками
|Возможные споры с заявителями
FAQ
Можно ли использовать фото, сделанное на телефон?
Да, если оно соответствует стандартам: анфас, без ретуши, однотонный фон.
Возвращается ли госпошлина при отказе?
Нет. Если фото не соответствует требованиям, госпошлина не возвращается.
Что лучше: делать фото дома или в ателье?
Надёжнее — в ателье, где специалисты знают требования МВД.
Мифы и правда
-
Миф: "Если слегка улучшить фото, никто не заметит".
Правда: алгоритмы и сотрудники выявляют такие изменения.
-
Миф: фото для внутреннего и заграничного паспорта можно сделать разными.
Правда: требования едины и строгие для обоих документов.
-
Миф: фото из нейросети лучше, потому что оно качественнее.
Правда: качество неважно, если изображение не отражает реальный облик.
3 интересных факта
• Первые стандарты для паспортных фото в России были установлены ещё в 1990-х годах и с тех пор почти не менялись.
• В некоторых странах (например, в Германии) фото для паспорта делают прямо в консульстве или МФЦ, чтобы исключить подделки.
• В 2025 году число отказов по причине неподходящих фотографий выросло из-за популярности приложений для обработки изображений.
Исторический контекст
-
1997 год: введены новые российские паспорта с едиными фото-стандартами.
-
2010-е: массовое распространение приложений для ретуши.
-
2020-е: рост числа отказов из-за "отфотошопленных" фото.
-
2025 год: МВД официально предупреждает о недопустимости нейросетевых изображений.
