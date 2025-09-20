Слишком красиво — отказ: МВД забраковало фото из нейросетей

Миграционная служба МВД России предупредила граждан: фотографии для российских и заграничных паспортов, созданные с помощью нейросетей или графических редакторов, могут стать причиной отказа в выдаче документа. Подобные "лайфхаки" считаются недопустимыми, а в случае отказа госпошлина не возвращается.

Позиция МВД

В ведомстве уточнили, что попытки подогнать фото под паспортные стандарты с помощью ИИ или фотошопа бессмысленны.

"Предоставление фотографии лица, в отношении которого подаётся заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида не допускается", — говорится в сообщении миграционной службы МВД России.

По данным МВД, только за первые восемь месяцев года 3,9 тысячи заявителей получили отказ в выдаче или замене паспорта по различным основаниям, включая несоответствие фотографий установленным требованиям.

Какие требования предъявляются к фото

Для паспорта РФ установлены строгие стандарты:

изображение должно быть выполнено без художественной ретуши и фильтров;

человек обязан быть изображён строго анфас, без головных уборов (за исключением религиозных);

фон — однотонный, светлый;

допустимые размеры и формат соответствуют ГОСТ;

фото должно отражать реальный внешний вид гражданина на момент подачи заявления.

Использование нейросетей или программ для улучшения внешности нарушает эти правила.

Сравнение: допустимые и недопустимые фото

Тип изображения Статус Комментарий Фото без ретуши, анфас допустимо При условии соблюдения формата Фото с лёгкой цветокоррекцией спорно Возможна проверка, лучше избегать Фото, обработанное ИИ (нейросеть) запрещено Считается недостоверным Фото с фильтрами, улучшением кожи запрещено Причина для отказа Фото из соцсетей запрещено Не соответствует официальным требованиям

Советы шаг за шагом: как правильно подготовить фото

Сделайте снимок в специализированном фотоателье, где знают паспортные стандарты. Если фотографируете дома — используйте однотонный светлый фон и равномерное освещение. Не применяйте фильтры и программы для улучшения кожи, глаз или волос. Проверяйте размер и формат фото перед подачей. Лучше загрузить оригинальный файл без изменений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать "улучшенное" фото из приложения.

Последствие: отказ в выдаче паспорта.

Альтернатива: сделать оригинальное фото у фотографа.

Ошибка: сдать заявление без проверки соответствия фото ГОСТ.

Последствие: потеря госпошлины и времени.

Альтернатива: сверить требования на сайте МВД или в МФЦ.

Ошибка: надеяться, что "сойдёт".

Последствие: необходимость заново собирать документы.

Альтернатива: изначально подготовить правильное изображение.

А что если…

А что будет, если массово начнут использовать фото из нейросетей? Ведомство предупреждает: такие изображения будут отсеиваться автоматически. Но главное — они подрывают достоверность документа. Поэтому вероятно, что в будущем система подачи фото перейдёт на биометрические технологии: фото будут сниматься прямо в МФЦ или при подаче заявления через терминалы.

Плюсы и минусы запрета на ИИ-фото

Плюсы Минусы Защита достоверности документов Меньше возможностей "подправить" внешность Исключение подделок Дополнительные расходы на фото Единые стандарты для всех граждан Неудобство для тех, кто привык использовать приложения Упрощение проверки фото сотрудниками Возможные споры с заявителями

FAQ

Можно ли использовать фото, сделанное на телефон?

Да, если оно соответствует стандартам: анфас, без ретуши, однотонный фон.

Возвращается ли госпошлина при отказе?

Нет. Если фото не соответствует требованиям, госпошлина не возвращается.

Что лучше: делать фото дома или в ателье?

Надёжнее — в ателье, где специалисты знают требования МВД.

Мифы и правда

Миф: "Если слегка улучшить фото, никто не заметит".

Правда: алгоритмы и сотрудники выявляют такие изменения.

Миф: фото для внутреннего и заграничного паспорта можно сделать разными.

Правда: требования едины и строгие для обоих документов.

Миф: фото из нейросети лучше, потому что оно качественнее.

Правда: качество неважно, если изображение не отражает реальный облик.

3 интересных факта

• Первые стандарты для паспортных фото в России были установлены ещё в 1990-х годах и с тех пор почти не менялись.

• В некоторых странах (например, в Германии) фото для паспорта делают прямо в консульстве или МФЦ, чтобы исключить подделки.

• В 2025 году число отказов по причине неподходящих фотографий выросло из-за популярности приложений для обработки изображений.

Исторический контекст