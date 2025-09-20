Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фотоаппарат
Фотоаппарат
© pixabay.com by TheAngryTeddy is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:16

Слишком красиво — отказ: МВД забраковало фото из нейросетей

МВД России: фото для паспортов, созданные нейросетями, приведут к отказу

Миграционная служба МВД России предупредила граждан: фотографии для российских и заграничных паспортов, созданные с помощью нейросетей или графических редакторов, могут стать причиной отказа в выдаче документа. Подобные "лайфхаки" считаются недопустимыми, а в случае отказа госпошлина не возвращается.

Позиция МВД

В ведомстве уточнили, что попытки подогнать фото под паспортные стандарты с помощью ИИ или фотошопа бессмысленны.

"Предоставление фотографии лица, в отношении которого подаётся заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида не допускается", — говорится в сообщении миграционной службы МВД России.

По данным МВД, только за первые восемь месяцев года 3,9 тысячи заявителей получили отказ в выдаче или замене паспорта по различным основаниям, включая несоответствие фотографий установленным требованиям.

Какие требования предъявляются к фото

Для паспорта РФ установлены строгие стандарты:

  • изображение должно быть выполнено без художественной ретуши и фильтров;

  • человек обязан быть изображён строго анфас, без головных уборов (за исключением религиозных);

  • фон — однотонный, светлый;

  • допустимые размеры и формат соответствуют ГОСТ;

  • фото должно отражать реальный внешний вид гражданина на момент подачи заявления.

Использование нейросетей или программ для улучшения внешности нарушает эти правила.

Сравнение: допустимые и недопустимые фото

Тип изображения Статус Комментарий
Фото без ретуши, анфас допустимо При условии соблюдения формата
Фото с лёгкой цветокоррекцией спорно Возможна проверка, лучше избегать
Фото, обработанное ИИ (нейросеть) запрещено Считается недостоверным
Фото с фильтрами, улучшением кожи запрещено Причина для отказа
Фото из соцсетей запрещено Не соответствует официальным требованиям

Советы шаг за шагом: как правильно подготовить фото

  1. Сделайте снимок в специализированном фотоателье, где знают паспортные стандарты.

  2. Если фотографируете дома — используйте однотонный светлый фон и равномерное освещение.

  3. Не применяйте фильтры и программы для улучшения кожи, глаз или волос.

  4. Проверяйте размер и формат фото перед подачей.

  5. Лучше загрузить оригинальный файл без изменений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать "улучшенное" фото из приложения.
    Последствие: отказ в выдаче паспорта.
    Альтернатива: сделать оригинальное фото у фотографа.

  • Ошибка: сдать заявление без проверки соответствия фото ГОСТ.
    Последствие: потеря госпошлины и времени.
    Альтернатива: сверить требования на сайте МВД или в МФЦ.

  • Ошибка: надеяться, что "сойдёт".
    Последствие: необходимость заново собирать документы.
    Альтернатива: изначально подготовить правильное изображение.

А что если…

А что будет, если массово начнут использовать фото из нейросетей? Ведомство предупреждает: такие изображения будут отсеиваться автоматически. Но главное — они подрывают достоверность документа. Поэтому вероятно, что в будущем система подачи фото перейдёт на биометрические технологии: фото будут сниматься прямо в МФЦ или при подаче заявления через терминалы.

Плюсы и минусы запрета на ИИ-фото

Плюсы Минусы
Защита достоверности документов Меньше возможностей "подправить" внешность
Исключение подделок Дополнительные расходы на фото
Единые стандарты для всех граждан Неудобство для тех, кто привык использовать приложения
Упрощение проверки фото сотрудниками Возможные споры с заявителями

FAQ

Можно ли использовать фото, сделанное на телефон?
Да, если оно соответствует стандартам: анфас, без ретуши, однотонный фон.

Возвращается ли госпошлина при отказе?
Нет. Если фото не соответствует требованиям, госпошлина не возвращается.

Что лучше: делать фото дома или в ателье?
Надёжнее — в ателье, где специалисты знают требования МВД.

Мифы и правда

  • Миф: "Если слегка улучшить фото, никто не заметит".
    Правда: алгоритмы и сотрудники выявляют такие изменения.

  • Миф: фото для внутреннего и заграничного паспорта можно сделать разными.
    Правда: требования едины и строгие для обоих документов.

  • Миф: фото из нейросети лучше, потому что оно качественнее.
    Правда: качество неважно, если изображение не отражает реальный облик.

3 интересных факта

• Первые стандарты для паспортных фото в России были установлены ещё в 1990-х годах и с тех пор почти не менялись.
• В некоторых странах (например, в Германии) фото для паспорта делают прямо в консульстве или МФЦ, чтобы исключить подделки.
• В 2025 году число отказов по причине неподходящих фотографий выросло из-за популярности приложений для обработки изображений.

Исторический контекст

  • 1997 год: введены новые российские паспорта с едиными фото-стандартами.

  • 2010-е: массовое распространение приложений для ретуши.

  • 2020-е: рост числа отказов из-за "отфотошопленных" фото.

  • 2025 год: МВД официально предупреждает о недопустимости нейросетевых изображений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Dying Light: The Beast получил оценки 78/100 на Metacritic и 83/100 на OpenCritic вчера в 19:16

Игроки не выдерживают ночи в The Beast: почему даже опытные фанаты кричат от страха

Techland выпустила Dying Light: The Beast — отдельный проект, превзошедший оценки прошлых частей. Игра делает упор на хоррор и ближние бои.

Читать полностью » Google встроила искусственный интеллект Gemini в браузер Chrome вчера в 16:47

Браузер стал волшебной палочкой: как обновлённый Chrome исполняет желания быстрее поиска

Google встроила ИИ прямо в браузер Chrome. Теперь он не только ищет и объясняет, но и помогает в покупках, бронированиях и защите.

Читать полностью » Разбор iFixit показал: MagSafe Battery заряжает iPhone Air только на 65% вчера в 17:16

iPhone Air заряжается, но не до конца: Apple объяснила, куда исчезает треть батареи

iFixit разобрали новый MagSafe Battery для iPhone Air. Разбор показал простую конструкцию и объяснил, почему он восполняет лишь 65% заряда.

Читать полностью » Что изменится после окончания поддержки Windows 10 — разъяснение эксперта вчера в 16:52

Последний звонок для "десятки": что потеряют пользователи, отказавшись переходить на Windows 11

Microsoft готовится завершить поддержку Windows 10, и миллионы пользователей окажутся перед выбором: обновляться, менять систему или рисковать безопасностью.

Читать полностью » Бесплатные игры недели в Epic Games Store на Android: Samorost 2 и Road Redemption Mobile вчера в 15:16

Сказка против адреналина: две бесплатные игры недели, и выбор окажется сложнее, чем кажется

Epic Games Store дарит Android-пользователям сразу два проекта: атмосферный Samorost 2 и драйвовый Road Redemption Mobile.

Читать полностью » iPhone 17 Pro Max показал почти 8 часов автономной работы в тесте The Tech Chap вчера в 14:55

Батарея против времени: какой новый iPhone доживёт до восьмого часа без розетки

Тестирование новых iPhone показало неожиданные результаты: компактные и тонкие модели смогли удивить, а флагман снова улучшил рекорды.

Читать полностью » Новая модель GreenOCR 2.0 снизила энергопотребление на 20% — Smart Engines вчера в 12:13

Читает быстрее, ест меньше: в России запустили нейросеть, которая экономит электричество

Smart Engines представила нейросетевую модель GreenOCR 2.0. Она работает быстрее, точнее и на 20% экономичнее, чем предыдущие версии.

Читать полностью » Правительство РФ рассматривает запуск маглевов и Hyperloop в ближайшие 10 лет вчера в 12:24

Скорость как у самолёта, но по рельсам: что за монстры появятся на российских путях

В России в ближайшие 10 лет могут появиться маглевы и даже прототипы Hyperloop. Как новые технологии изменят транспорт и конкуренцию с авиацией?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Растяжка с ремнём: советы экспертов и ошибки, которых стоит избегать
Еда

Картофель с сыром, запечённый в духовке, сохраняет нежную текстуру и насыщенный вкус
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, почему планка улучшает осанку и укрепляет корпус
Наука

Чешский школьник Ян Герциг готовит программу наблюдений для телескопа Джеймса Уэбба
Садоводство

Мини-огород на подоконнике помогает снизить стресс и обеспечивает свежей зеленью круглый год
Авто и мото

В Казахстане с 2026 года появится возможность выбрать любой номер за 10 МРП — Минфин
Питомцы

Ветеринары: собаки чаще всего боятся грома, фейерверков и одиночества
Садоводство

Эксперт: розы укореняются лучше при посадке за 6 недель до морозов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet