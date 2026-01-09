Фейковое видео не может повторить мелкие детали: в МВД назвали главную слабость нейросетей

Искусственный интеллект все чаще используется не только в легальных целях, но и как инструмент мошенничества, что заставляет правоохранительные органы адаптироваться к новым угрозам. Поддельные документы, фотографии, аудио и видео, созданные с помощью нейросетей, нередко выглядят убедительно, однако все же оставляют характерные следы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России.

Признаки фальшивых фото и документов

Созданные при помощи генеративных моделей изображения и документы часто содержат внутренние несоответствия. Как пояснили в МВД, в таких материалах могут встречаться противоречивые или вымышленные сведения, а также заметные искажения фона. Кроме того, в них, как правило, отсутствуют мелкие детали, которые сложно корректно воспроизвести алгоритмам.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что подлинные документы всегда соответствуют правилам ведения служебной документации. Они содержат четко структурированные реквизиты: полное наименование учреждения, регистрационный номер, дату составления, а также подпись уполномоченного должностного лица. Отсутствие этих элементов или их нетипичное оформление должно насторожить.

"Созданные с использованием генеративных моделей часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, например несуществующие должности или отсутствие привычных элементов оформления, в том числе штрих-кодов, стандартных шрифтов, отступов и другое", — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Аудио и видео: на что обращать внимание

Мошенники используют ИИ не только для подделки документов, но и для создания аудио- и видеоматериалов. По данным МВД, такие записи часто выдают себя размытыми или искаженными логотипами, а также неестественными движениями губ. Визуальный ряд может выглядеть статичным, а фон — искаженным или не соответствующим ситуации.

Дополнительным признаком подделки является рассинхронизация мимики и речи. Отсутствие естественных мелких деталей и нюансов поведения также указывает на искусственное происхождение контента. Эти особенности позволяют специалистам заподозрить использование нейросетей даже при внешне правдоподобной подаче.

Как устанавливается подлинность материалов

В МВД подчеркнули, что окончательное установление подлинности документов, фотографий, аудио или видео осуществляется исключительно в рамках криминалистической экспертизы. Такие проверки проводятся по официальному запросу от подразделений органов полиции.

Экспертиза позволяет выявить технические и содержательные признаки подделки, которые невозможно достоверно определить без специальных методов анализа. В ведомстве отмечают, что именно этот механизм остается ключевым инструментом в борьбе с преступлениями, связанными с использованием искусственного интеллекта.