Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Цифровая зависимость
Цифровая зависимость
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:08

Фейковое видео не может повторить мелкие детали: в МВД назвали главную слабость нейросетей

ИИ создает поддельные документы с вымышленными данными — МВД РФ

Искусственный интеллект все чаще используется не только в легальных целях, но и как инструмент мошенничества, что заставляет правоохранительные органы адаптироваться к новым угрозам. Поддельные документы, фотографии, аудио и видео, созданные с помощью нейросетей, нередко выглядят убедительно, однако все же оставляют характерные следы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России.

Признаки фальшивых фото и документов

Созданные при помощи генеративных моделей изображения и документы часто содержат внутренние несоответствия. Как пояснили в МВД, в таких материалах могут встречаться противоречивые или вымышленные сведения, а также заметные искажения фона. Кроме того, в них, как правило, отсутствуют мелкие детали, которые сложно корректно воспроизвести алгоритмам.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что подлинные документы всегда соответствуют правилам ведения служебной документации. Они содержат четко структурированные реквизиты: полное наименование учреждения, регистрационный номер, дату составления, а также подпись уполномоченного должностного лица. Отсутствие этих элементов или их нетипичное оформление должно насторожить.

"Созданные с использованием генеративных моделей часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, например несуществующие должности или отсутствие привычных элементов оформления, в том числе штрих-кодов, стандартных шрифтов, отступов и другое", — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Аудио и видео: на что обращать внимание

Мошенники используют ИИ не только для подделки документов, но и для создания аудио- и видеоматериалов. По данным МВД, такие записи часто выдают себя размытыми или искаженными логотипами, а также неестественными движениями губ. Визуальный ряд может выглядеть статичным, а фон — искаженным или не соответствующим ситуации.

Дополнительным признаком подделки является рассинхронизация мимики и речи. Отсутствие естественных мелких деталей и нюансов поведения также указывает на искусственное происхождение контента. Эти особенности позволяют специалистам заподозрить использование нейросетей даже при внешне правдоподобной подаче.

Как устанавливается подлинность материалов

В МВД подчеркнули, что окончательное установление подлинности документов, фотографий, аудио или видео осуществляется исключительно в рамках криминалистической экспертизы. Такие проверки проводятся по официальному запросу от подразделений органов полиции.

Экспертиза позволяет выявить технические и содержательные признаки подделки, которые невозможно достоверно определить без специальных методов анализа. В ведомстве отмечают, что именно этот механизм остается ключевым инструментом в борьбе с преступлениями, связанными с использованием искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осознание ошибки в принятии решений менятет отношения с близкими — психолог сегодня в 5:09
Как одно слово перевернуло отношения: неожиданное нет, которое открыло глаза на семейные вопросы

Когда забота становится давлением. Алексей рассказывает, как одно "нет" перевернуло его восприятие близких отношений и научило слушать.

Читать полностью » Россияне будут работать только три недели в январе — Подольская сегодня в 3:51
Половина января — каникулы, а потом три недели работы: как изменится режим трудового месяца

В январе россияне будут работать всего три недели. Впрочем, 36% планируют работать и в новогодние праздники, совмещая основную работу с подработкой.

Читать полностью » Для возврата денег за подарочный сертификат нужно написать требование с реквизитами счета — Хаминский сегодня в 3:41
Сертификаты, которые не теряют свою ценность: как вернуть деньги, если не успели потратить

В России можно вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат. Для этого нужно подать письменное требование с указанием банковского счета.

Читать полностью » Россияне выплатили более 14 миллиардов рублей штрафов за 2025 год — ФССП РФ сегодня в 3:41
Арест имущества и блокировка счетов: как судебные приставы заставляют платить за дорожные проступки

Более 14 миллиардов рублей было взыскано с россиян по штрафам Госавтоинспекции за 2025 год. В числе долгов — 8,5 миллионов производств.

Читать полностью » Госдума готовит ответственность для курьеров за незаконную доставку алкоголя — Гусев сегодня в 3:41
Госдума запускает ловушку для курьеров: почему доставка алкоголя скоро станет уголовно наказуемой

В Госдуме разрабатывают изменения в закон, чтобы ввести ответственность для курьеров за участие в незаконной дистанционной продаже алкоголя.

Читать полностью » МВД выявило характерные следы в подделках документов и дипфейках — Ирина Волк сегодня в 3:27
Дипфейки стали слишком похожи на правду: подделки выдают странные детали, которые многие не замечают

МВД объяснило, как распознать ИИ-подделки: в документах — странные реквизиты, в видео — размытые логотипы и "ломаная" мимика.

Читать полностью » Квартиру за 11 млн рублей купили через Wildberries — РИА Новости вчера в 14:02
Не только носки и техника: какие миллионы россияне оставляли на маркетплейсах

Квартиры, автомобили и техника за миллионы рублей вошли в число самых дорогих покупок на Wildberries в 2025 году.

Читать полностью » Начало года часто ведет к кадровым сокращениям — Трепольский вчера в 9:42
Бюджет на новый год утвердили без вас: почему январь — самое опасное время для многих работников

Эксперт объяснил, какие незаметные сигналы на работе могут указывать на скорое сокращение в начале 2026 года.

Читать полностью »

Новости
Общество
Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках — адвокат Свириденко
Туризм
Январские туристы в Стамбуле выбирают искандер-кебаб и кофе вместо музеев — Турпром
Туризм
Греция закрыла небо из-за сбоя радиосвязи с пилотами — Турпром
Общество
12% россиян потеряли деньги или доступ к аккаунтам из-за мошенников — РИА Новости
Туризм
Туристы выбирают Звенигород ради тишины вместо насыщенных поездок — Турпром
Культура и шоу-бизнес
Передачу ключей от квартиры Долиной решили не обсуждать публично — Свириденко
Садоводство
Древесная зола способствует росту роз и улучшению качества почвы — агроном
Питомцы
Псы копают землю из-за охотничьего азарта — кинологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet