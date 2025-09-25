Фейковые кошельки пошли в расход: в России придумали, как вскрывать криптосети под микроскопом
Российские исследователи сделали шаг вперед в борьбе с мошенничеством на крипторынке. В Московском физико-техническом институте (МФТИ) представили алгоритм на основе машинного обучения, способный выявлять сети фейковых аккаунтов в криптовалютных экосистемах с точностью 90%. Такой показатель в два раза превышает эффективность большинства существующих решений, которые ограничиваются диапазоном 45-60%.
"Большинство аналогичных решений демонстрируют эффективность на уровне 45-60%", — отметил студент кафедры блокчейн МФТИ Алексей Саплин.
Главная особенность алгоритма в том, что он анализирует не один, а целый комплекс параметров: от поведенческих моделей до сетевых связей между кошельками. Такой подход позволяет находить скрытые кластеры, которые обычные методы обходят стороной.
Зачем это нужно
Фейковые аккаунты, или сибил-кошельки, активно используются для участия в эйрдропах — рекламных акциях, где разработчики раздают токены для привлечения аудитории. Злоумышленники создают сотни и тысячи таких кошельков, получая вознаграждения многократно. В результате:
-
искажаются показатели активности проекта;
-
курс цифровых активов может резко падать;
-
доверие пользователей к экосистеме снижается.
Новый алгоритм МФТИ как раз и предназначен для борьбы с этим видом мошенничества.
Сравнение алгоритмов
|Решение
|Точность выявления сибил-кошельков
|Подход
|Алгоритм МФТИ
|~90%
|Машинное обучение, многопараметрический анализ
|Существующие методы
|45-60%
|Жесткие правила, ограниченные метрики
|Ручной анализ
|<40%
|Проверка транзакций вручную
Советы шаг за шагом: как работают такие системы
-
Сбор данных о транзакциях и поведении кошельков.
-
Формирование сети связей между аккаунтами.
-
Использование алгоритмов машинного обучения для поиска скрытых паттернов.
-
Проверка результатов на контрольных выборках.
-
Автоматическое формирование отчетов для аннулирования подозрительных выплат.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать вторичные связи между кошельками.
-
Последствие: мошенническая сеть остается незамеченной.
-
Альтернатива: использовать графовый анализ с машинным обучением.
-
Ошибка: полагаться только на количество транзакций.
-
Последствие: реальные пользователи попадают под подозрение.
-
Альтернатива: учитывать поведенческие модели и временные интервалы.
-
Ошибка: доверять исключительно ручному анализу.
-
Последствие: большие затраты времени и низкая точность.
-
Альтернатива: автоматизированные алгоритмы на базе ИИ.
А что если…
Что будет, если алгоритм станет массовым инструментом в индустрии? Тогда крупные криптопроекты смогут заранее отсеивать мошенников, повышая доверие инвесторов. Эйрдропы станут более честными, а курсы токенов — стабильнее. В то же время злоумышленники будут искать новые способы обхода систем, поэтому развитие технологий должно быть непрерывным.
Плюсы и минусы алгоритма МФТИ
|Плюсы
|Минусы
|Высокая точность (90%)
|Может требовать больших вычислительных мощностей
|Универсальность — подходит для разных блокчейнов
|Возможность адаптации мошенников к новым методам
|Быстрое выявление скрытых сетей
|Необходимость постоянного обновления моделей
|Снижение рисков при эйрдропах
|Пока ограниченные внедрения в индустрии
FAQ
Как алгоритм влияет на криптопроекты?
Он помогает исключить мошенников из эйрдропов и сделать метрики честнее.
Можно ли применять технологию вне криптовалют?
Да, подход может работать в любых сетях, где важен анализ поведения пользователей и связей.
Сколько стоит внедрение таких решений?
Стоимость зависит от инфраструктуры проекта. Базовые модели могут быть бесплатными, но для масштабных экосистем нужны серверы и команда специалистов.
Мифы и правда
-
Миф: алгоритмы полностью исключают мошенников.
-
Правда: точность высока, но стопроцентной гарантии не существует.
-
Миф: такие инструменты нужны только биржам.
-
Правда: ими могут пользоваться стартапы, фонды и даже игровые блокчейны.
-
Миф: система работает только с Биткоином.
-
Правда: алгоритм универсален и подходит для разных сетей.
3 интересных факта
-
Термин "сибил-атака" появился еще в 2002 году в компьютерных науках и с тех пор активно используется в блокчейн-среде.
-
По оценкам аналитиков, до 30% эйрдропов подвержены атакам сибил-кошельков.
-
Алгоритм МФТИ помог предотвратить выплаты на $10,2 млн в конкурсе Layer Zero.
Исторический контекст
-
2002 — формулировка термина "Sybil attack".
-
2009 — запуск Биткоина и первые эксперименты с эйрдропами.
-
2014-2018 — массовое появление сибил-сетей в Ethereum-проектах.
-
2023 — тестирование алгоритма МФТИ на проекте Layer Zero.
-
2025 — публикация информации о разработке на официальном сайте института.
