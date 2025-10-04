ИИ по подписке больше не нужен: теперь модели можно обучать самому — даже без кластера

Стартап Thinking Machines Lab, созданный бывшими исследователями OpenAI, представил свой первый продукт — платформу Tinker, предназначенную для автоматизации создания и настройки пользовательских моделей искусственного интеллекта. Разработчики называют её шагом к "демократизации" передовых технологий ИИ, доступных ранее лишь крупным компаниям и исследовательским центрам.

Зачем нужен Tinker

Тонкая настройка больших языковых моделей — процесс трудоёмкий и дорогостоящий. Обычно он требует:

покупки или аренды GPU-кластеров;

настройки распределённых вычислений;

использования множества инструментов для устойчивой работы обучения.

До сих пор доступ к подобным технологиям имели в основном IT-гиганты и университетские лаборатории. Tinker упрощает этот процесс и делает его доступным даже для небольших команд или отдельных энтузиастов.

Соучредитель и CEO стартапа Мира Мурати пояснила:

"Мы уверены, что Tinker поможет исследователям и разработчикам экспериментировать с моделями и сделает передовые возможности гораздо более доступными для всех", — заявила соучредитель и генеральный директор Thinking Machines Мира Мурати.

Как работает Tinker

Инструмент автоматизирует большую часть рутинных задач при тонкой настройке. Пользователь получает доступ к базовому API с низкоуровневыми примитивами:

forward_backward - для оптимизации обучения;

sample - для генерации данных;

дополнительные инструменты постобучения.

Для удобства доступна библиотека Tinker Cookbook, которая содержит современные реализации методов обучения, готовые к использованию поверх API.

Кроме того, в платформу встроена поддержка LoRA (Low-Rank Adaptation) — подхода, позволяющего запускать несколько процессов обучения на одном пуле ресурсов и существенно снижать издержки.

По словам ветерана OpenAI Джона Шульмана:

"Есть много секретной магии, но мы даём людям полный контроль над циклом обучения. Мы абстрагируемся от деталей распределённого обучения, но по-прежнему предоставляем людям полный контроль над данными и алгоритмами", — пояснил Джон Шульман.

Кто уже использует Tinker

Несмотря на то, что инструмент пока находится в стадии закрытой беты, его уже успели протестировать исследовательские команды:

группа из Принстона обучила модель для доказательства математических теорем;

исследователи Стэнфорда доработали модель для решения задач по химии.

По отзывам бета-тестеров, Tinker оказался мощнее и удобнее аналогичных решений на рынке.

Сравнение: традиционный процесс и Tinker

Критерий Ручная настройка моделей С использованием Tinker Доступность Только у крупных компаний и лабораторий У исследователей, стартапов, энтузиастов Затраты Высокие (GPU-кластеры, инфраструктура) Снижены благодаря LoRA Скорость настройки Недели и месяцы Значительно быстрее Контроль над процессом Полный, но требует экспертизы Автоматизация + возможность ручной доработки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: вручную управлять распределённым обучением без опыта.

Последствие: сбои, перерасход ресурсов.

Альтернатива: использовать автоматизацию Tinker с сохранением контроля над данными.

Ошибка: запускать обучение только на собственных GPU.

Последствие: высокие издержки.

Альтернатива: задействовать LoRA и совместные ресурсы.

Ошибка: ограничиваться готовыми моделями.

Последствие: низкая адаптация к специфическим задачам.

Альтернатива: тонкая настройка моделей под конкретные бизнес-кейсы.

А что если Tinker станет массовым продуктом?

Если Tinker выйдет за рамки закрытой беты и получит широкую аудиторию, это может радикально изменить рынок ИИ. Настройка собственных моделей перестанет быть уделом гигантов и станет доступной малому и среднему бизнесу. Это откроет новые ниши — от медицины до образования.

Плюсы и минусы Tinker

Плюсы Минусы Упрощает настройку моделей Пока только закрытая бета Снижает стоимость обучения Нет тарифов, цена неизвестна Доступен энтузиастам и малым командам Требует базового понимания ИИ Позволяет контролировать данные и алгоритмы Конкуренция с аналогичными платформами Поддержка открытых моделей (например, Qwen-235B-A22B) Неясно, насколько хорошо справится с проприетарными моделями

FAQ

Кому доступен Tinker?

Сейчас только исследователям и разработчикам в рамках закрытого бета-тестирования.

Будет ли платной?

На старте — бесплатный доступ, тарифы будут объявлены в ближайшие недели.

Можно ли обучать собственные модели с нуля?

Да, но основное преимущество Tinker — тонкая настройка существующих моделей.

Какие модели поддерживаются?

Поддерживаются открытые модели, включая крупные вроде Qwen-235B-A22B.

Мифы и правда

Миф: Tinker убирает необходимость понимать машинное обучение.

Правда: инструмент автоматизирует рутину, но контроль над данными и алгоритмами остаётся за пользователем.

Миф: это просто оболочка для существующих решений.

Правда: Tinker предоставляет собственное API и библиотеку Cookbook.

Миф: продукт ориентирован только на бизнес.

Правда: доступен и для исследователей, и для энтузиастов.

3 интересных факта

Мира Мурати провела 6,5 лет в OpenAI, работала над ChatGPT и другими ключевыми проектами. В ноябре 2023 года она временно исполняла обязанности CEO OpenAI после увольнения Сэма Альтмана. Thinking Machines Lab позиционирует себя как стартап, делающий упор не на гонку за "сверхразумом", а на создание адаптируемых решений для конкретных задач.

Исторический контекст