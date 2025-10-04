Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Искусственный интеллект
© commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована вчера в 23:24

ИИ по подписке больше не нужен: теперь модели можно обучать самому — даже без кластера

Бывшие исследователи OpenAI запустили стартап Thinking Machines Lab с платформой Tinker

Стартап Thinking Machines Lab, созданный бывшими исследователями OpenAI, представил свой первый продукт — платформу Tinker, предназначенную для автоматизации создания и настройки пользовательских моделей искусственного интеллекта. Разработчики называют её шагом к "демократизации" передовых технологий ИИ, доступных ранее лишь крупным компаниям и исследовательским центрам.

Зачем нужен Tinker

Тонкая настройка больших языковых моделей — процесс трудоёмкий и дорогостоящий. Обычно он требует:

  • покупки или аренды GPU-кластеров;

  • настройки распределённых вычислений;

  • использования множества инструментов для устойчивой работы обучения.

До сих пор доступ к подобным технологиям имели в основном IT-гиганты и университетские лаборатории. Tinker упрощает этот процесс и делает его доступным даже для небольших команд или отдельных энтузиастов.

Соучредитель и CEO стартапа Мира Мурати пояснила:

"Мы уверены, что Tinker поможет исследователям и разработчикам экспериментировать с моделями и сделает передовые возможности гораздо более доступными для всех", — заявила соучредитель и генеральный директор Thinking Machines Мира Мурати.

Как работает Tinker

Инструмент автоматизирует большую часть рутинных задач при тонкой настройке. Пользователь получает доступ к базовому API с низкоуровневыми примитивами:

  • forward_backward - для оптимизации обучения;

  • sample - для генерации данных;

  • дополнительные инструменты постобучения.

Для удобства доступна библиотека Tinker Cookbook, которая содержит современные реализации методов обучения, готовые к использованию поверх API.

Кроме того, в платформу встроена поддержка LoRA (Low-Rank Adaptation) — подхода, позволяющего запускать несколько процессов обучения на одном пуле ресурсов и существенно снижать издержки.

По словам ветерана OpenAI Джона Шульмана:

"Есть много секретной магии, но мы даём людям полный контроль над циклом обучения. Мы абстрагируемся от деталей распределённого обучения, но по-прежнему предоставляем людям полный контроль над данными и алгоритмами", — пояснил Джон Шульман.

Кто уже использует Tinker

Несмотря на то, что инструмент пока находится в стадии закрытой беты, его уже успели протестировать исследовательские команды:

  • группа из Принстона обучила модель для доказательства математических теорем;

  • исследователи Стэнфорда доработали модель для решения задач по химии.

По отзывам бета-тестеров, Tinker оказался мощнее и удобнее аналогичных решений на рынке.

Сравнение: традиционный процесс и Tinker

Критерий Ручная настройка моделей С использованием Tinker
Доступность Только у крупных компаний и лабораторий У исследователей, стартапов, энтузиастов
Затраты Высокие (GPU-кластеры, инфраструктура) Снижены благодаря LoRA
Скорость настройки Недели и месяцы Значительно быстрее
Контроль над процессом Полный, но требует экспертизы Автоматизация + возможность ручной доработки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: вручную управлять распределённым обучением без опыта.

  • Последствие: сбои, перерасход ресурсов.

  • Альтернатива: использовать автоматизацию Tinker с сохранением контроля над данными.

  • Ошибка: запускать обучение только на собственных GPU.

  • Последствие: высокие издержки.

  • Альтернатива: задействовать LoRA и совместные ресурсы.

  • Ошибка: ограничиваться готовыми моделями.

  • Последствие: низкая адаптация к специфическим задачам.

  • Альтернатива: тонкая настройка моделей под конкретные бизнес-кейсы.

А что если Tinker станет массовым продуктом?

Если Tinker выйдет за рамки закрытой беты и получит широкую аудиторию, это может радикально изменить рынок ИИ. Настройка собственных моделей перестанет быть уделом гигантов и станет доступной малому и среднему бизнесу. Это откроет новые ниши — от медицины до образования.

Плюсы и минусы Tinker

Плюсы Минусы
Упрощает настройку моделей Пока только закрытая бета
Снижает стоимость обучения Нет тарифов, цена неизвестна
Доступен энтузиастам и малым командам Требует базового понимания ИИ
Позволяет контролировать данные и алгоритмы Конкуренция с аналогичными платформами
Поддержка открытых моделей (например, Qwen-235B-A22B) Неясно, насколько хорошо справится с проприетарными моделями

FAQ

Кому доступен Tinker?
Сейчас только исследователям и разработчикам в рамках закрытого бета-тестирования.

Будет ли платной?
На старте — бесплатный доступ, тарифы будут объявлены в ближайшие недели.

Можно ли обучать собственные модели с нуля?
Да, но основное преимущество Tinker — тонкая настройка существующих моделей.

Какие модели поддерживаются?
Поддерживаются открытые модели, включая крупные вроде Qwen-235B-A22B.

Мифы и правда

  • Миф: Tinker убирает необходимость понимать машинное обучение.

  • Правда: инструмент автоматизирует рутину, но контроль над данными и алгоритмами остаётся за пользователем.

  • Миф: это просто оболочка для существующих решений.

  • Правда: Tinker предоставляет собственное API и библиотеку Cookbook.

  • Миф: продукт ориентирован только на бизнес.

  • Правда: доступен и для исследователей, и для энтузиастов.

3 интересных факта

  1. Мира Мурати провела 6,5 лет в OpenAI, работала над ChatGPT и другими ключевыми проектами.

  2. В ноябре 2023 года она временно исполняла обязанности CEO OpenAI после увольнения Сэма Альтмана.

  3. Thinking Machines Lab позиционирует себя как стартап, делающий упор не на гонку за "сверхразумом", а на создание адаптируемых решений для конкретных задач.

Исторический контекст

  • 2010-е: первые эксперименты с тонкой настройкой открытых моделей.

  • 2020-2022: рост популярности open-source LLM и развитие LoRA.

  • 2023-2024: массовое внедрение ИИ в бизнес, рост потребности в кастомизации.

  • 2025: Thinking Machines Lab запускает Tinker — инструмент, делающий кастомный ИИ доступным.

Еда
Салат-коктейль с ветчиной и сыром готовится всего за 20-25 минут
Авто и мото
Руководитель "Автостэлс" Афанасьев: курс рубля приведёт к росту цен на запчасти
Питомцы
Эксперт РКФ: мопс и французский бульдог лучше всего чувствуют себя в городских условиях
Технологии
В Северном и Центральном Техасе выстрел вывел из строя магистральный кабель Spectrum
Красота и здоровье
Врач Абдурахман Мусаев: манго противопоказан при диабете и скачках глюкозы
Спорт и фитнес
Специалисты: регулярные тренировки со скакалкой снижают стресс и улучшают сон
Наука
На обратной стороне Луны температура мантии ниже
Дом
Химики предупреждают: абразивы и хлор разрушают покрытие черной сантехники
