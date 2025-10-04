ИИ по подписке больше не нужен: теперь модели можно обучать самому — даже без кластера
Стартап Thinking Machines Lab, созданный бывшими исследователями OpenAI, представил свой первый продукт — платформу Tinker, предназначенную для автоматизации создания и настройки пользовательских моделей искусственного интеллекта. Разработчики называют её шагом к "демократизации" передовых технологий ИИ, доступных ранее лишь крупным компаниям и исследовательским центрам.
Зачем нужен Tinker
Тонкая настройка больших языковых моделей — процесс трудоёмкий и дорогостоящий. Обычно он требует:
-
покупки или аренды GPU-кластеров;
-
настройки распределённых вычислений;
-
использования множества инструментов для устойчивой работы обучения.
До сих пор доступ к подобным технологиям имели в основном IT-гиганты и университетские лаборатории. Tinker упрощает этот процесс и делает его доступным даже для небольших команд или отдельных энтузиастов.
Соучредитель и CEO стартапа Мира Мурати пояснила:
"Мы уверены, что Tinker поможет исследователям и разработчикам экспериментировать с моделями и сделает передовые возможности гораздо более доступными для всех", — заявила соучредитель и генеральный директор Thinking Machines Мира Мурати.
Как работает Tinker
Инструмент автоматизирует большую часть рутинных задач при тонкой настройке. Пользователь получает доступ к базовому API с низкоуровневыми примитивами:
-
forward_backward - для оптимизации обучения;
-
sample - для генерации данных;
-
дополнительные инструменты постобучения.
Для удобства доступна библиотека Tinker Cookbook, которая содержит современные реализации методов обучения, готовые к использованию поверх API.
Кроме того, в платформу встроена поддержка LoRA (Low-Rank Adaptation) — подхода, позволяющего запускать несколько процессов обучения на одном пуле ресурсов и существенно снижать издержки.
По словам ветерана OpenAI Джона Шульмана:
"Есть много секретной магии, но мы даём людям полный контроль над циклом обучения. Мы абстрагируемся от деталей распределённого обучения, но по-прежнему предоставляем людям полный контроль над данными и алгоритмами", — пояснил Джон Шульман.
Кто уже использует Tinker
Несмотря на то, что инструмент пока находится в стадии закрытой беты, его уже успели протестировать исследовательские команды:
-
группа из Принстона обучила модель для доказательства математических теорем;
-
исследователи Стэнфорда доработали модель для решения задач по химии.
По отзывам бета-тестеров, Tinker оказался мощнее и удобнее аналогичных решений на рынке.
Сравнение: традиционный процесс и Tinker
|Критерий
|Ручная настройка моделей
|С использованием Tinker
|Доступность
|Только у крупных компаний и лабораторий
|У исследователей, стартапов, энтузиастов
|Затраты
|Высокие (GPU-кластеры, инфраструктура)
|Снижены благодаря LoRA
|Скорость настройки
|Недели и месяцы
|Значительно быстрее
|Контроль над процессом
|Полный, но требует экспертизы
|Автоматизация + возможность ручной доработки
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: вручную управлять распределённым обучением без опыта.
-
Последствие: сбои, перерасход ресурсов.
-
Альтернатива: использовать автоматизацию Tinker с сохранением контроля над данными.
-
Ошибка: запускать обучение только на собственных GPU.
-
Последствие: высокие издержки.
-
Альтернатива: задействовать LoRA и совместные ресурсы.
-
Ошибка: ограничиваться готовыми моделями.
-
Последствие: низкая адаптация к специфическим задачам.
-
Альтернатива: тонкая настройка моделей под конкретные бизнес-кейсы.
А что если Tinker станет массовым продуктом?
Если Tinker выйдет за рамки закрытой беты и получит широкую аудиторию, это может радикально изменить рынок ИИ. Настройка собственных моделей перестанет быть уделом гигантов и станет доступной малому и среднему бизнесу. Это откроет новые ниши — от медицины до образования.
Плюсы и минусы Tinker
|Плюсы
|Минусы
|Упрощает настройку моделей
|Пока только закрытая бета
|Снижает стоимость обучения
|Нет тарифов, цена неизвестна
|Доступен энтузиастам и малым командам
|Требует базового понимания ИИ
|Позволяет контролировать данные и алгоритмы
|Конкуренция с аналогичными платформами
|Поддержка открытых моделей (например, Qwen-235B-A22B)
|Неясно, насколько хорошо справится с проприетарными моделями
FAQ
Кому доступен Tinker?
Сейчас только исследователям и разработчикам в рамках закрытого бета-тестирования.
Будет ли платной?
На старте — бесплатный доступ, тарифы будут объявлены в ближайшие недели.
Можно ли обучать собственные модели с нуля?
Да, но основное преимущество Tinker — тонкая настройка существующих моделей.
Какие модели поддерживаются?
Поддерживаются открытые модели, включая крупные вроде Qwen-235B-A22B.
Мифы и правда
-
Миф: Tinker убирает необходимость понимать машинное обучение.
-
Правда: инструмент автоматизирует рутину, но контроль над данными и алгоритмами остаётся за пользователем.
-
Миф: это просто оболочка для существующих решений.
-
Правда: Tinker предоставляет собственное API и библиотеку Cookbook.
-
Миф: продукт ориентирован только на бизнес.
-
Правда: доступен и для исследователей, и для энтузиастов.
3 интересных факта
-
Мира Мурати провела 6,5 лет в OpenAI, работала над ChatGPT и другими ключевыми проектами.
-
В ноябре 2023 года она временно исполняла обязанности CEO OpenAI после увольнения Сэма Альтмана.
-
Thinking Machines Lab позиционирует себя как стартап, делающий упор не на гонку за "сверхразумом", а на создание адаптируемых решений для конкретных задач.
Исторический контекст
-
2010-е: первые эксперименты с тонкой настройкой открытых моделей.
-
2020-2022: рост популярности open-source LLM и развитие LoRA.
-
2023-2024: массовое внедрение ИИ в бизнес, рост потребности в кастомизации.
-
2025: Thinking Machines Lab запускает Tinker — инструмент, делающий кастомный ИИ доступным.
