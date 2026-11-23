Сфера искусственного интеллекта может стать основным катализатором нового глобального финансового кризиса, считает независимый финансовый советник, руководитель проекта "Рост Сбережений" Сергей Кикевич. В комментарии для NewsInfo эксперт подчеркнул, что текущая нестабильность рынков и неоправданные ожидания от ИИ-технологий создают предпосылки для глубокого экономического спада.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект постепенно становится общим источником уязвимости на финансовых рынках. Экономисты ЕЦБ в обзоре финансовой стабильности еврозоны отметили, что волатильность в этом секторе растет из-за высокой конкуренции и сомнений в прибыльности проектов. По наблюдениям регулятора, бигтех-компании начинают все больше полагаться на заемные средства, что делает нынешний ИИ-бум похожим на пузырь доткомов начала 2000-х годов. Это существенно увеличивает риски для инвесторов при возможной переоценке активов.

Стоит отметить, что сегодня искусственный интеллект трансформирует финансовую индустрию, внедряясь в банковскую аналитику и алгоритмическую торговлю.

Кикевич отмечает, что поведение современных рынков крайне нестабильно, а котировки многих IT-гигантов уже значительно снизились по сравнению со своими максимумами. По мнению эксперта, технологический сектор, связанный с ИИ, находится в зоне повышенного риска из-за завышенных прогнозов прибыли на ближайшие годы. При этом стремительное развитие технологий создает глобальный дефицит чипов памяти, провоцирующий рост цен на комплектующие.

"Когда произойдет следующий спад, не совсем понятно, но очевидно, что главным триггером на сегодняшний момент, главной угрозой являются компании, связанные с искусственным интеллектом и всей сферой, которая задействована в этой области. Может быть, даже не гиганты типа, но и те, кто производят чипы памяти, ускорители, видеокарты. Это все — огромная конъюнктура рынка", — пояснил Кикевич.

Специалист сравнил текущую ситуацию с крахом высокотехнологичных компаний в 2000 году. Несмотря на то что в долгосрочной перспективе интернет оправдал ожидания, среднесрочные прогнозы того времени оказались ошибочными. Сегодня аналогичная ситуация наблюдается с ИИ-отраслью, где реальные доходы могут оказаться гораздо скромнее расчетных. Параллельно с этим аналитики фиксируют, как выручка рынка серверов достигла рекордных значений на фоне массового обновления инфраструктуры.

"Она сейчас нацелена на взрывной рост, на увеличение прибыли. На мой взгляд, ожидания явно не оправданы", — рассказал эксперт.

Риски распространяются не только на IT-сектор, но и на все смежные отрасли, так как автоматизация процессов затрагивает практически любой бизнес. Кикевич предупреждает, что предпринимателям необходимо адаптироваться к новым реалиям в кратчайшие сроки, иначе их компании могут потерять актуальность.

В то время как одни игроки ищут пути оптимизации, другие, как OpenAI и Broadcom, создают собственные чипы, пытаясь снизить зависимость от внешних поставщиков. Однако для большинства компаний процесс внедрения инноваций остается хаотичным: по статистике, лишь четверть организаций имеют стратегию использования ИИ, что лишь усиливает рыночную неопределенность.

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