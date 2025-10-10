Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
100 долларов и инвестиции
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:16

Уолл-стрит напряглась: ChatGPT начинает давать советы по инвестициям

OpenAI приобрела финтех-стартап Roi для интеграции инвестиционного анализа в ChatGPT

Компания OpenAI сделала новый стратегический шаг — приобрела стартап Roi, разработавший одноимённое приложение с искусственным интеллектом для анализа инвестиционных портфелей. Этот шаг может превратить ChatGPT в полноценного финансового ассистента, способного не только отвечать на вопросы, но и помогать пользователям управлять капиталом.

Что такое Roi и чем он отличается от других ИИ-приложений

Roi — это интеллектуальное приложение, которое умеет подключаться к брокерским счетам, отслеживать динамику активов, рассчитывать риски и формировать персональные инвестиционные рекомендации.

Главная особенность Roi — объяснимость решений. Приложение не просто советует "купить" или "продать", а подробно объясняет, почему тот или иной инструмент сейчас выглядит перспективным. По сути, это цифровой финансовый аналитик, который говорит с пользователем обычным языком, а не терминами с Уолл-стрит.

"Roi создавался как умный советник, который способен говорить с инвестором на человеческом уровне", — отметил сооснователь и CEO стартапа (имя не раскрывается).

Что известно о сделке

Хотя сумма сделки не разглашается, известно, что вместе с приобретением OpenAI получит только CEO и сооснователя Roi. Остальная команда, по данным инсайдеров, останется работать над другими проектами.

Цель сделки очевидна: интегрировать интеллектуальные инвестиционные функции Roi прямо в ChatGPT. Таким образом, чат-бот сможет анализировать финансовые данные пользователя и предлагать персонализированные рекомендации — от распределения активов до построения долгосрочных стратегий.

Как может измениться ChatGPT

ChatGPT уже давно вышел за рамки текстового помощника. Он умеет:

  • планировать путешествия;

  • подбирать жильё и маршруты;

  • работать с документами и таблицами;

  • помогать в автоматизации задач.

Теперь же у него появится возможность оценивать инвестиционные портфели. Представьте, что вы подключаете свой брокерский счёт, а ИИ не только анализирует ваши активы, но и показывает, где скрыты риски, какие ETF или облигации стоит рассмотреть, и как ваши инвестиции поведут себя в разных рыночных сценариях.

Это открывает путь к появлению нового класса цифровых помощников — AI Wealth Advisor, способных объединить аналитику, прогнозирование и диалоговую форму общения.

Зачем OpenAI финансовая аналитика

Финансовая сфера — одно из самых прибыльных направлений для внедрения ИИ. Миллионы инвесторов по всему миру ежедневно ищут ответы на вопросы: как распределить капитал, где снизить риски, какие активы выбрать.

Интеграция с Roi позволит OpenAI выйти на этот рынок без создания собственного инвестиционного инструмента. ChatGPT может стать платформой, которая не управляет деньгами напрямую, а помогает принимать решения, сохраняя при этом нейтральный статус консультанта.

Кроме того, такой функционал делает ChatGPT ещё более универсальным: он объединяет элементы персонального помощника, аналитика и планировщика.

Как это будет работать (HowTo)

  1. Пользователь подключает свой брокерский счёт через защищённый API.

  2. ChatGPT анализирует состав портфеля: акции, облигации, ETF, кэш.

  3. Модель определяет рисковый профиль инвестора.

  4. На основе рыночных данных и прогноза доходности ChatGPT предлагает варианты:
    • сбалансированный портфель,
    • ростовой сценарий,
    • консервативную стратегию.

  5. Пользователь может запросить объяснение — почему тот или иной актив выбран, а также симулировать возможные результаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: следовать универсальным советам без анализа индивидуальных целей.
    Последствие: несбалансированный портфель и финансовые потери.
    Альтернатива: использовать персонализированные рекомендации ChatGPT на основе Roi.

  • Ошибка: игнорировать уровень риска.
    Последствие: переоценка возможностей и резкие просадки.
    Альтернатива: доверить расчёт риск-профиля ИИ-модели, которая учитывает волатильность активов и цели инвестора.

  • Ошибка: анализировать рынок вручную.
    Последствие: высокая вероятность эмоциональных решений.
    Альтернатива: автоматический анализ данных ChatGPT с нейтральными, рациональными советами.

Потенциал и вызовы

Интеграция Roi — шаг в сторону финтех-трансформации OpenAI. ChatGPT может стать универсальным помощником, объединяющим бытовые, профессиональные и финансовые функции. Однако перед компанией стоят серьёзные вызовы:

  • Регулирование. Финансовые консультации подпадают под строгие лицензии, особенно в США и ЕС. OpenAI придётся позиционировать ChatGPT как аналитический инструмент, а не полноценного советника.

  • Безопасность данных. Интеграция брокерских счетов требует максимальной защиты персональной и финансовой информации.

  • Ответственность за решения. Рекомендации ИИ не могут гарантировать доход, и пользователям нужно будет понимать риски.

Сравнение: классический советник vs ChatGPT с Roi

Параметр Финансовый консультант ChatGPT с Roi
Стоимость От $100 в час Бесплатно (или в рамках подписки Plus)
Доступность Только по расписанию 24/7
Объём данных Ограничен клиентским портфелем Подключение к глобальной аналитике
Скорость анализа Часы или дни Секунды
Объяснения решений В общих чертах С точными аргументами и моделированием

Мифы и правда

Миф: ChatGPT начнёт управлять вашими деньгами.
Правда: он не будет принимать решения за вас, а лишь анализировать и объяснять варианты.

Миф: такие советы не надёжны.
Правда: Roi уже применялся инвесторами для анализа портфелей с высокой точностью прогнозов.

Миф: ИИ не может учитывать индивидуальные цели.
Правда: ChatGPT обучен распознавать финансовые приоритеты и адаптировать рекомендации под профиль пользователя.

Три интересных факта

  1. Roi использует тот же архитектурный принцип, что и ChatGPT — диалоговое взаимодействие с возможностью объяснять свои выводы.

  2. До покупки OpenAI приложение тестировалось с несколькими крупными брокерами США.

  3. Интеграция финансовых функций может стать первым шагом к созданию полноценной "ИИ-экосистемы" ChatGPT с поддержкой платёжных инструментов и аналитики.

