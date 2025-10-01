Таблицы заплачут, аудиторы — обрадуются: стартап атакует последний бастион Excel
Несмотря на то что миллиарды долларов тратятся на ERP- и CRM-системы, Excel до сих пор остаётся незаменимым инструментом финансовых команд. Он используется для сверки транзакций, закрытия отчетных периодов и подготовки данных к аудиту. Стартап Maximor, созданный бывшими топ-менеджерами Microsoft, намерен изменить эту ситуацию и вывести корпоративные финансы на новый уровень с помощью сети ИИ-агентов.
Почему Excel всё ещё доминирует
Даже самые современные компании продолжают выгружать данные из ERP, CRM и биллинговых систем в Excel. Причины просты:
• привычность интерфейса;
• гибкость в работе с формулами и макросами;
• возможность быстрой сверки через VLOOKUP и другие встроенные функции.
Однако такая зависимость замедляет процессы и создаёт риски ошибок при ручной обработке.
Что предлагает Maximor
Maximor создал сеть ИИ-агентов, которые напрямую подключаются к финансовым и операционным системам. Они синхронизируют транзакции в реальном времени и формируют:
• рабочие документы;
• комментарии для ревьюеров;
• аудиторские следы.
По словам сооснователя и CEO Рамнандана Кришнамурти, платформа позволяет видеть финансовую картину в любой момент, а не только в конце месяца.
"Мы полностью совместимы с Excel на этом этапе: платформа делает всю работу, а представить результаты можно как в нашем интерфейсе, так и напрямую в Excel", — пояснил Кришнамурти.
Сравнение: Excel и Maximor
|Инструмент
|Особенности
|Недостатки
|Excel
|Гибкость, простота, доступность
|Ручная работа, высокий риск ошибок
|Maximor
|Автоматизация, ИИ-агенты, интеграции с ERP/CRM
|Новизна, необходимость адаптации
Как внедряется
-
Подключение к ERP- и CRM-системам (NetSuite, Intacct, QuickBooks, Zoho Books и др.).
-
Настройка ИИ-агентов для постоянной сверки транзакций.
-
Автоматическая генерация документов и комментариев.
-
Проверка результатов через human-in-the-loop, если нужно.
-
Экспорт отчётов в Excel или использование интерфейса Maximor.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: продолжать полагаться только на Excel.
→ Последствие: долгие циклы закрытия, дополнительные затраты на персонал.
→ Альтернатива: внедрение автоматизированных решений с ИИ.
• Ошибка: довериться ИИ без контроля.
→ Последствие: недочёты при подготовке к аудиту.
→ Альтернатива: подключать бухгалтеров для проверки результатов.
• Ошибка: игнорировать международные стандарты.
→ Последствие: проблемы при глобальной отчётности.
→ Альтернатива: использовать платформы с поддержкой GAAP и IFRS.
А что если…
А что если Maximor удастся полностью вытеснить Excel из финансовых процессов? Это может стать началом новой эры — когда закрытие отчетного периода займёт дни, а не недели, а аудиторы будут работать с готовыми файлами без ручной сверки.
Плюсы и минусы Maximor
|Плюсы
|Минусы
|Ускоряет закрытие периода
|Потребуется обучение персонала
|Снижает зависимость от Excel
|Пока ограниченный рынок
|Поддержка международных стандартов
|Зависимость от качества интеграций
|Экономия ресурсов компании
|Стоимость внедрения
FAQ
Какие компании могут использовать Maximor?
Организации с выручкой от $50 млн в год, работающие по GAAP или IFRS.
Сколько времени занимает закрытие периода с Maximor?
Например, клиент Rently сократил срок с 8 до 4 дней.
Совместим ли Maximor с Excel?
Да, данные можно экспортировать в привычный формат.
Мифы и правда
• Миф: Maximor полностью исключает людей.
Правда: предусмотрен human-in-the-loop, где бухгалтеры проверяют работу агентов.
• Миф: такие решения подходят только IT-компаниям.
Правда: они уже применяются в ритейле, аренде и международных корпорациях.
• Миф: Excel больше не нужен.
Правда: Maximor сохраняет возможность экспорта в таблицы для аудиторов.
Три интересных факта
-
Maximor вышел из стелс-режима летом 2025 года с посевным раундом $9 млн.
-
Среди инвесторов — руководители Ramp, Gusto, MongoDB, Zuora и Perplexity.
-
Команда стартапа состоит из 18 человек, разделённых между Нью-Йорком и Бангалором.
Исторический контекст
• 1980-е — Excel становится стандартом для финансовых команд.
• 2000-е — ERP и CRM начинают автоматизировать бизнес-процессы, но Excel остаётся "последней милей".
• 2024 год — бывшие топ-менеджеры Microsoft создают Maximor.
• 2025 год — первые клиенты подтверждают, что ИИ способен заменить ручные сверки.
