© Flickr by Ajay Suresh is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:37

Таблицы заплачут, аудиторы — обрадуются: стартап атакует последний бастион Excel

Бывшие топ-менеджеры Microsoft запустили стартап для замены Excel

Несмотря на то что миллиарды долларов тратятся на ERP- и CRM-системы, Excel до сих пор остаётся незаменимым инструментом финансовых команд. Он используется для сверки транзакций, закрытия отчетных периодов и подготовки данных к аудиту. Стартап Maximor, созданный бывшими топ-менеджерами Microsoft, намерен изменить эту ситуацию и вывести корпоративные финансы на новый уровень с помощью сети ИИ-агентов.

Почему Excel всё ещё доминирует

Даже самые современные компании продолжают выгружать данные из ERP, CRM и биллинговых систем в Excel. Причины просты:
• привычность интерфейса;
• гибкость в работе с формулами и макросами;
• возможность быстрой сверки через VLOOKUP и другие встроенные функции.

Однако такая зависимость замедляет процессы и создаёт риски ошибок при ручной обработке.

Что предлагает Maximor

Maximor создал сеть ИИ-агентов, которые напрямую подключаются к финансовым и операционным системам. Они синхронизируют транзакции в реальном времени и формируют:
• рабочие документы;
• комментарии для ревьюеров;
• аудиторские следы.

По словам сооснователя и CEO Рамнандана Кришнамурти, платформа позволяет видеть финансовую картину в любой момент, а не только в конце месяца.

"Мы полностью совместимы с Excel на этом этапе: платформа делает всю работу, а представить результаты можно как в нашем интерфейсе, так и напрямую в Excel", — пояснил Кришнамурти.

Сравнение: Excel и Maximor

Инструмент Особенности Недостатки
Excel Гибкость, простота, доступность Ручная работа, высокий риск ошибок
Maximor Автоматизация, ИИ-агенты, интеграции с ERP/CRM Новизна, необходимость адаптации

Как внедряется

  1. Подключение к ERP- и CRM-системам (NetSuite, Intacct, QuickBooks, Zoho Books и др.).

  2. Настройка ИИ-агентов для постоянной сверки транзакций.

  3. Автоматическая генерация документов и комментариев.

  4. Проверка результатов через human-in-the-loop, если нужно.

  5. Экспорт отчётов в Excel или использование интерфейса Maximor.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: продолжать полагаться только на Excel.
→ Последствие: долгие циклы закрытия, дополнительные затраты на персонал.
→ Альтернатива: внедрение автоматизированных решений с ИИ.

• Ошибка: довериться ИИ без контроля.
→ Последствие: недочёты при подготовке к аудиту.
→ Альтернатива: подключать бухгалтеров для проверки результатов.

• Ошибка: игнорировать международные стандарты.
→ Последствие: проблемы при глобальной отчётности.
→ Альтернатива: использовать платформы с поддержкой GAAP и IFRS.

А что если…

А что если Maximor удастся полностью вытеснить Excel из финансовых процессов? Это может стать началом новой эры — когда закрытие отчетного периода займёт дни, а не недели, а аудиторы будут работать с готовыми файлами без ручной сверки.

Плюсы и минусы Maximor

Плюсы Минусы
Ускоряет закрытие периода Потребуется обучение персонала
Снижает зависимость от Excel Пока ограниченный рынок
Поддержка международных стандартов Зависимость от качества интеграций
Экономия ресурсов компании Стоимость внедрения

FAQ

Какие компании могут использовать Maximor?
Организации с выручкой от $50 млн в год, работающие по GAAP или IFRS.

Сколько времени занимает закрытие периода с Maximor?
Например, клиент Rently сократил срок с 8 до 4 дней.

Совместим ли Maximor с Excel?
Да, данные можно экспортировать в привычный формат.

Мифы и правда

• Миф: Maximor полностью исключает людей.
Правда: предусмотрен human-in-the-loop, где бухгалтеры проверяют работу агентов.

• Миф: такие решения подходят только IT-компаниям.
Правда: они уже применяются в ритейле, аренде и международных корпорациях.

• Миф: Excel больше не нужен.
Правда: Maximor сохраняет возможность экспорта в таблицы для аудиторов.

Три интересных факта

  1. Maximor вышел из стелс-режима летом 2025 года с посевным раундом $9 млн.

  2. Среди инвесторов — руководители Ramp, Gusto, MongoDB, Zuora и Perplexity.

  3. Команда стартапа состоит из 18 человек, разделённых между Нью-Йорком и Бангалором.

Исторический контекст

• 1980-е — Excel становится стандартом для финансовых команд.
• 2000-е — ERP и CRM начинают автоматизировать бизнес-процессы, но Excel остаётся "последней милей".
• 2024 год — бывшие топ-менеджеры Microsoft создают Maximor.
• 2025 год — первые клиенты подтверждают, что ИИ способен заменить ручные сверки.

