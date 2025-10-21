Школьник превратил Telegram в модного гуру: как 14-летний айтишник меняет гардеробы

Алексей Феклин, 14-летний школьник и призёр международных чемпионатов по робототехнике, разработал уникальное решение на стыке моды и технологий — цифрового стилиста для маркетплейсов. Как сообщили в пресс-службе компании Napoleon IT, проект основан на реальных запросах пользователей онлайн-площадок.

"В Челябинске 14-летний призер международных чемпионатов по робототехнике Алексей Феклин разработал двух умных telegram-ботов, упрощающих подбор одежды. Искусственный интеллект анализирует изображения и помогает пользователям подбирать вещи", - рассказали URA. RU в Napoleon IT.

Умные боты для подбора одежды

Первый бот под названием "Найди лук" помогает искать вещи на маркетплейсе по фотографии. Пользователю достаточно загрузить скриншот понравившегося образа из соцсетей, и бот подберёт аналогичные предметы одежды.

Второй бот — "Мой стилист" - выступает как персональный консультант: он анализирует фото пользователя, учитывает описанный стиль и предлагает готовые образы.

Оба инструмента школьник создал на Python, применив современные технологии, включая Google Generative AI.

Как отреагировала компания Napoleon IT

Гендиректор компании Павел Подкорытов подчеркнул, что пример Алексея доказывает, насколько важно поддерживать молодых специалистов в сфере IT. Руководство компании выразило восхищение его достижениями и готовностью к серьёзным задачам.

Кем является Алексей Феклин

Помимо проектной работы, Алексей — призёр международных соревнований по робототехнике в Турции и Южной Корее, интересуется кибербезопасностью и разработкой серверных решений. Летом 2025 года он прошёл собеседование и начал стажировку в Napoleon IT, где занимается исследованиями в области больших языковых моделей.