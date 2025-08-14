Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Литература для сломанных
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:18

ИИ читает ваши мысли: как движение глаз раскрывает секретные цели чтения

ИИ угадывает ваши цели: как движение глаз раскрывает мотивы чтения

Израильский технологический институт Технион совершил прорыв в области обработки естественного языка, разработав уникальную технологию на основе искусственного интеллекта (ИИ). Новая методика позволяет определять цели читателя, анализируя лишь его движение глаз во время чтения текста. Эта инновационная разработка была представлена на 63-й ежегодной встрече Ассоциации компьютерной лингвистики (ACL 2025) в Вене, которая является одной из самых авторитетных конференций в данной области.

Люди читают тексты с различными целями. Будь то роман, рецепт, газетная статья или научная работа, восприятие каждого типа текста может кардинально отличаться. Две наиболее распространенные цели чтения — это общее понимание, которое можно охарактеризовать как обычное чтение, и поиск конкретной информации. Новая технология позволяет с высокой точностью определить, какую именно цель преследует читатель.

Эксперименты и результаты: точность ИИ поражает

Исследователи разработали вычислительные модели, сочетающие отслеживание движений глаз с обработкой текста. Эти модели были протестированы на 360 добровольцах, которым было предложено читать новости и статьи из газеты The Guadrian под контролем высокоточного айтрекера — устройства, отслеживающего взгляд.

Результаты оказались впечатляющими: модели смогли с высокой точностью определить задачи читателей, достигнув показателя около 90% после прочтения всего текста и почти 80% всего за две секунды с начала чтения.

Такие высокие показатели точности делают технологию пригодной для работы в режиме реального времени. Это открывает широкие перспективы для практического применения в различных сферах, включая образование, медиа и госуправление.

Комментарий исследователя: Евгений Берзак о перспективах

"Это исследование — часть более масштабной программы, в рамках которой мы разрабатываем модели ИИ, способные в реальном времени и только на основе движений глаз определять ключевые аспекты: лингвистические знания читателя, его взаимодействие с текстом, разницу между первым и повторным прочтением, удобочитаемость текста и даже конкретную информацию, которую ищет читатель. Эти исследования открывают путь к новым методам оценки языковых навыков, персонализации текстов в зависимости от уровня владения языком и чтением, улучшению доступности текстовой информации для различных групп населения и многому другому", — пояснил Евгений Берзак, возглавляющий в Технионе лабораторию языка, вычислений и познания.

Технологии отслеживания движений глаз становятся все более распространенными, доступными и точными. Более того, некоторые из них уже встроены в обычные устройства, такие как iPad и смартфоны. Это, в свою очередь, должно ускорить внедрение разработанных моделей ИИ, принося пользу как пользователям, так и поставщикам контента в различных сферах.

Новая технология открывает широкие возможности для персонализации образовательных материалов, улучшения доступности текстовой информации для людей с различными потребностями, а также для повышения эффективности работы в сфере госуправления и медиа. Например, ИИ может адаптировать тексты под уровень подготовки читателя или подбирать информацию, соответствующую его поисковым запросам.

Интересные факты о чтении:

  • Взрослый человек читает в среднем 200-250 слов в минуту.
  • Самым длинным словом в английском языке, которое можно произнести, является pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (название заболевания легких).
  • Люди чаще запоминают информацию, когда читают ее вслух.
  • Ученые утверждают, что чтение способствует улучшению памяти и концентрации.

Разработка в Технионе представляет собой значительный шаг вперед в области обработки естественного языка. Возможность определения целей чтения на основе анализа движения глаз открывает новые горизонты для персонализации информации, улучшения доступа к знаниям и повышения эффективности обучения. Эта технология имеет огромный потенциал для применения в различных сферах и может кардинально изменить наше взаимодействие с текстом.

