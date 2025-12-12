Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ИИ за работой
ИИ за работой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by DALL\u00b7E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:46

ИИ способен уничтожить нас как вид: последнее предупреждение гения, которое все проигнорировали

ИИ угрожает существованию человечества — Стивен Хокинг

Образ Стивена Хокинга часто связывают с формулами и черными дырами, но сам ученый много говорил о рисках, которые могут оказаться важнее любых теорий. Об этом пишет "Царьград": физик-теоретик предупреждал, что цивилизация уязвима перед целым набором угроз — от войны до технологических скачков. В этих рассуждениях особое место занимал искусственный интеллект, который, по мнению Хокинга, способен поставить под вопрос само существование людей как вида.

Ученый, который переводил космос на человеческий язык

Стивен Уильям Хокинг — британский физик-теоретик, чьи работы в области космологии и черных дыр заметно повлияли на науку. При этом он был известен не только исследованиями, но и умением объяснять сложные космические явления широкой аудитории. Его публичные выступления и тексты сделали разговор о фундаментальной физике частью массовой культуры.

Отдельно в материале подчеркивается личная сторона его биографии. Несмотря на тяжелую болезнь, Хокинг продолжал работать и оставался заметной фигурой в научной среде. Для многих он стал примером того, как интеллектуальная работа может преодолевать физические ограничения. И именно поэтому его предупреждения о будущем воспринимались не как абстрактные страхи, а как продуманная позиция.

Риски для цивилизации и идея "запасного выхода"

Хокинг говорил, что человечество сталкивается с угрозами, которые теоретически могут привести к уничтожению цивилизации. Среди них он выделял ядерную войну, создание искусственных вирусов и глобальные климатические изменения. В таком перечне рядом оказываются и политические сценарии, и последствия технологического развития, и масштабные природные процессы. Общий вывод в том, что риск может прийти из разных источников и развиваться стремительно.

В качестве ответа на эту уязвимость ученый предлагал активное освоение космоса. В материале отмечается, что он говорил о необходимости создавать автономные базы на других планетах как о способе сохранить человечество при катастрофических событиях на Земле. Это не отменяет проблем "здесь и сейчас", но добавляет цивилизации шанс на выживание при худших сценариях. Космос в этой логике становится не мечтой, а инфраструктурной страховкой.

Инопланетяне, ИИ и "сверхлюди" как вызов человеку

Хокинг также рассуждал о возможности внеземной жизни, опираясь на математические модели и теоретические аргументы. При этом он предупреждал о негативных последствиях контакта с инопланетными цивилизациями, сравнивая такой сценарий с колонизацией Америки европейцами. Этот пример в материале используется как напоминание: встреча двух цивилизаций может обернуться не обменом знаниями, а трагедией для более слабой стороны. Поэтому осторожность, по его подходу, важнее романтических ожиданий.

Самые жесткие опасения в тексте связаны с развитием искусственного интеллекта. Хокинг опасался появления самовоспроизводящихся алгоритмов, которые могут привести к возникновению новой формы жизни, превосходящей человека. Еще одной угрозой он называл появление генетически модифицированных "сверхлюдей", способных вытеснить обычных людей, что в итоге может привести к деградации или исчезновению человеческой расы. В этой картине будущего технологический прогресс выглядит не гарантией безопасности, а испытанием на способность управлять собственными изобретениями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Теневые каналы в Telegram живут в среднем семь месяцев — Лаборатория Касперского 05.12.2025 в 9:36
Лаборатория Касперского раскрыла правду: почему даже крупные теневые каналы в Telegram живут недолго

Kaspersky изучила 800+ теневых Telegram-каналов: в среднем они живут около семи месяцев. Почему блокировки усилились и куда уходят крупные сообщества?

Читать полностью » Расширения WeTab и Infinity V+ собирали данные 4 млн пользователей — KOI Security 05.12.2025 в 8:57
Осторожно, обновление: как безобидное расширение после апдейта начало похищать ваши пароли

WeTab и Infinity V+ подозревают в скрытом сборе данных через обновления. Как работала "долгая" атака и почему пострадали миллионы пользователей?

Читать полностью » Вредоносное ПО для Android закрепляется в системе — ТАСС 05.12.2025 в 8:23
Мошенники знают ваши слабые места: почему вы добровольно установите троян под видом YouTube Pro

Под видом "18+" и "расширенных" TikTok и YouTube пользователям подсовывают трояны. Как устроена сеть сайтов и что нашли операторы.

Читать полностью » MacBook Air M1 признали актуальным в 2025 году — iGuides 04.12.2025 в 21:42
Этот недорогой MacBook снова все обсуждают — причина удивила даже опытных пользователей

Пользователи обсуждают, насколько старый MacBook Air M1 сохраняет актуальность на фоне падения цен и долгой поддержки macOS, и какие ограничения остаются заметными.

Читать полностью » Прослушка смартфонов стала незаметной для пользователей — эксперт Артимович 02.12.2025 в 18:58
Смартфон стал шпионом под прикрытием: кто и зачем подслушивает разговоры

Современные технологии сделали прослушку разговоров незаметной. Почему даже защищённые мессенджеры не гарантируют приватности — объясняет эксперт

Читать полностью » WhatsApp* рискует уйти с российского рынка — депутат Антон Горелкин 01.12.2025 в 16:19
Когда молчит WhatsApp* говорит закон: Роскомнадзор запускает обратный отсчёт

Российские власти готовятся к возможной блокировке WhatsApp — Антон Горелкин объяснил, почему этот шаг может стать примером для других стран.

Читать полностью » Более двух тысяч жалоб на WhatsApp* зафиксировали за сутки — Сбой.РФ 01.12.2025 в 16:11
WhatsApp* погрузился в тишину: миллионы россиян потеряли связь за одно утро

Масштабный сбой нарушил работу WhatsApp в России: тысячи пользователей не могут отправлять сообщения, а причины остаются неясными.

Читать полностью » Работающий телефон может навредить самолету — IT-эксперт Завалишин 26.11.2025 в 17:30
Режим полета в телефоне спасает не только зарядку: как небо превращает гаджет в помеху

Специалист по IT-технологиям Дмитрий Завалишин рассказал NewsInfo зачем в самолете обязательно включать режим полета.

Читать полностью »

Новости
Мир
Женщина на угнанной лодке повредила мост Риальто в Венеции — ANSA
СФО
Студент из Томска проехал на велосипеде до Дагестана — Tomsk.ru
Туризм
ОАЭ становятся самым дешёвым зимним пляжным направлением — Турпром
Туризм
Бали ужесточает контроль за нелегальной арендой жилья — губернатор Костер
Туризм
Airbnb усиливает интерес к малоосвоенным туристическим территориям — гендиректор Родригес де Сантьяго
Туризм
Атлантида стала одним из самых узнаваемых мифов культуры — TravelAsk
Туризм
Туристов из США отличают по громкой манере общения — Турпром
Общество
Крайний срок платежа за ЖКУ перенесли на 12 января — Якубовский
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet