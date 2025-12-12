ИИ способен уничтожить нас как вид: последнее предупреждение гения, которое все проигнорировали

Образ Стивена Хокинга часто связывают с формулами и черными дырами, но сам ученый много говорил о рисках, которые могут оказаться важнее любых теорий. Об этом пишет "Царьград": физик-теоретик предупреждал, что цивилизация уязвима перед целым набором угроз — от войны до технологических скачков. В этих рассуждениях особое место занимал искусственный интеллект, который, по мнению Хокинга, способен поставить под вопрос само существование людей как вида.

Ученый, который переводил космос на человеческий язык

Стивен Уильям Хокинг — британский физик-теоретик, чьи работы в области космологии и черных дыр заметно повлияли на науку. При этом он был известен не только исследованиями, но и умением объяснять сложные космические явления широкой аудитории. Его публичные выступления и тексты сделали разговор о фундаментальной физике частью массовой культуры.

Отдельно в материале подчеркивается личная сторона его биографии. Несмотря на тяжелую болезнь, Хокинг продолжал работать и оставался заметной фигурой в научной среде. Для многих он стал примером того, как интеллектуальная работа может преодолевать физические ограничения. И именно поэтому его предупреждения о будущем воспринимались не как абстрактные страхи, а как продуманная позиция.

Риски для цивилизации и идея "запасного выхода"

Хокинг говорил, что человечество сталкивается с угрозами, которые теоретически могут привести к уничтожению цивилизации. Среди них он выделял ядерную войну, создание искусственных вирусов и глобальные климатические изменения. В таком перечне рядом оказываются и политические сценарии, и последствия технологического развития, и масштабные природные процессы. Общий вывод в том, что риск может прийти из разных источников и развиваться стремительно.

В качестве ответа на эту уязвимость ученый предлагал активное освоение космоса. В материале отмечается, что он говорил о необходимости создавать автономные базы на других планетах как о способе сохранить человечество при катастрофических событиях на Земле. Это не отменяет проблем "здесь и сейчас", но добавляет цивилизации шанс на выживание при худших сценариях. Космос в этой логике становится не мечтой, а инфраструктурной страховкой.

Инопланетяне, ИИ и "сверхлюди" как вызов человеку

Хокинг также рассуждал о возможности внеземной жизни, опираясь на математические модели и теоретические аргументы. При этом он предупреждал о негативных последствиях контакта с инопланетными цивилизациями, сравнивая такой сценарий с колонизацией Америки европейцами. Этот пример в материале используется как напоминание: встреча двух цивилизаций может обернуться не обменом знаниями, а трагедией для более слабой стороны. Поэтому осторожность, по его подходу, важнее романтических ожиданий.

Самые жесткие опасения в тексте связаны с развитием искусственного интеллекта. Хокинг опасался появления самовоспроизводящихся алгоритмов, которые могут привести к возникновению новой формы жизни, превосходящей человека. Еще одной угрозой он называл появление генетически модифицированных "сверхлюдей", способных вытеснить обычных людей, что в итоге может привести к деградации или исчезновению человеческой расы. В этой картине будущего технологический прогресс выглядит не гарантией безопасности, а испытанием на способность управлять собственными изобретениями.