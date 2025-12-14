Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина стирает одежду
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 16:14

ИИ добрался до стирки: внутри машин Samsung запустился тихий алгоритм, меняющий счета за свет

AI-режим в стиральных машинах Samsung сократил расход энергии — SamMobile

Искусственный интеллект в бытовой технике всё чаще перестаёт быть маркетинговым дополнением и начинает приносить измеримую пользу. Один из таких примеров — стиральные машины Samsung, где алгоритмы управления энергией показали ощутимый эффект в реальных условиях эксплуатации. Об этом сообщает профильное издание SamMobile.

Как работает AI Energy Mode

Компания Samsung представила несколько моделей стиральных и сушильных машин с поддержкой искусственного интеллекта. На первый взгляд может показаться, что для подобных устройств ИИ не играет ключевой роли. Однако встроенный режим энергосбережения AI Energy Mode предназначен для интеллектуального управления потреблением электроэнергии и уже продемонстрировал практические результаты.

Эта функция анализирует параметры работы устройства и оптимизирует энергозатраты без изменения пользовательских настроек. Режим остаётся активным на протяжении всего цикла стирки, адаптируясь к условиям загрузки и выбранным программам. По данным Samsung, именно такой подход позволяет добиться заметного снижения энергопотребления.

Масштабное тестирование в реальных условиях

Выводы компании основаны не на лабораторных испытаниях, а на анализе эксплуатации почти 187 тысяч стиральных машин Samsung. Тестирование проводилось в более чем 126 странах с июля прошлого года по июнь 2025 года. В исследовании участвовали устройства, получившие сертификат Carbon Trust, что подчёркивает акцент на энергоэффективности.

В ходе измерений специалисты оценивали влияние AI Energy Mode на общее энергопотребление. Результаты показали, что использование режима позволило сократить расход электроэнергии примерно на 30 процентов. В абсолютных значениях экономия составила около 5,02 ГВт·ч.

Эффект и дальнейшие планы

По подсчётам Samsung, такой объём энергии сопоставим с месячным потреблением примерно 14 тысяч домохозяйств в Сеуле в летний период. При этом было зафиксировано, что чем чаще пользователи активируют режим энергосбережения, тем заметнее становится снижение энергозатрат.

Компания не вносила дополнительных изменений в сам алгоритм во время испытаний, что позволило объективно оценить его эффективность. В Samsung уже работают над расширением применения этой технологии и планируют внедрить аналогичный AI-подход к управлению энергией и в других устройствах. Ожидается, что новые модели с подобной функциональностью могут быть представлены на выставке Consumer Electronics Show 2026 в Лас-Вегасе.

