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школьник за уроками
школьник за уроками
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:50

Искусственный интеллект упрощает учебу школьникам: цена такой помощи оказалась неожиданной

Ограничение использования искусственного интеллекта в учебных заведениях становится необходимой мерой для сохранения навыков самостоятельного мышления у детей, считает программист и преподаватель программирования Кирилл Ситнов. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что бесконтрольное применение нейросетей лишает школьников возможности глубоко погружаться в изучаемый предмет.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке власти вводят жесткие правила: департамент образования намерен запретить использование ИИ в младших и средних классах. Согласно данным американских медиа, учащимся разрешат обращаться к алгоритмам только с девятого класса, когда подросткам исполняется 13-14 лет.

По словам Ситнова, технически реализовать такой запрет крайне сложно, однако проблема уже отчетливо видна при выполнении проектных работ. Ученики перекладывают на алгоритмы не только поиск идей, но и расчеты, а также теоретическое описание. В итоге авторы работ не ориентируются в материале, который якобы подготовили сами, а представленные ими показатели часто выглядят нереалистично.

"Ухудшается умение излагать мысли в письменном виде, писать относительно в научном стиле текст. Правильное оформление документов текстовых искусственный интеллект может полностью автоматизировать и давать им практически готовый результат. Зачастую может получаться хорошая работа, которую проверить достаточно тяжело на самостоятельное написание", — рассказал Ситнов.

Преподаватель отметил, что современные системы антиплагиата не всегда справляются с идентификацией сгенерированного контента. Опытный глаз может заметить лишние смайлы или специфическую пунктуацию, например, длинные тире вместо дефисов, но при минимальной редактуре текста нейросетевой след исчезает. Проблема актуальна и для высшей школы, где изменение формата обучения вызывает опасения у академического сообщества.

"Если отредактировано, переформатировано, то определить, кто писал текст будет достаточно тяжело. Единственный вариант, который остается — брать работу и в момент обсуждения с учеником понять, знает ли он текст своей работы", — пояснил эксперт.

Особую тревогу вызывает использование технологий на ранних этапах обучения. Если старшеклассники применяют ИИ для сложных проектов, то ученики младших классов могут полностью делегировать алгоритмам написание сочинений, докладов и рефератов. Это мешает формированию базовых навыков грамотности. Педагоги подчеркивают, что умение работать с информацией должно закладываться через анализ фактов и проверку источников вручную.

Ситнов резюмировал, что бездумное увлечение генеративными моделями может привести к тому, что школьники перестанут учиться писать тексты самостоятельно. В условиях, когда требования к итоговой аттестации постоянно растут, отсутствие навыка критического осмысления материала станет серьезным препятствием при поступлении в вузы.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Ирина Соколова, эксперт в области науки Дмитрий Грачев

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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