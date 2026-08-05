Живые лекции признали устаревшими: высшая школа столкнулась с угрозой тотальной деградации

Замена живого общения с профессорами на алгоритмы искусственного интеллекта и короткие видеоролики обернется деградацией образовательных стандартов, уверен доктор педагогических наук, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков. В беседе с NewsInfo.Ru эксперт подчеркнул, что цифровизация не способна воспроизвести гибкость человеческого мышления и обратную связь, необходимую для подготовки квалифицированных кадров.

Ранее ректор Российской экономической школы (РЭШ) Антон Суворов заявил Радио РБК, что традиционные лекции, где преподаватель зачитывает материал, уходят в прошлое. По его мнению, их место займут персонализированные ИИ-тьюторы и вертикальные видео.

Комков убежден, что личный контакт преподавателя со студентами является фундаментом высшей школы. Искусственный интеллект, по словам академика, работает по жестко заданному алгоритму и не способен остановиться в момент, когда аудитория теряет нить рассуждения или сталкивается со спорным вопросом. Специалист сравнил обучение через ИИ с попыткой решить проблему через автоматизированные телефонные службы, где отсутствие человеческого понимания заставляет пользователя просто прекратить разговор.

"Личное общение преподавателя со студентами не может заменить никакой искусственный интеллект. В ходе лекции могут возникнуть спорные вопросы, студент может что-то недопонимать. Он поднимает руку, преподаватель реагирует, останавливается и возвращается к теме. Искусственный интеллект не остановится, он будет продолжать, и студент так ничего и не поймёт", — отметил он.

По мнению эксперта, массовое внедрение нейросетей вместо реальных ученых приведет к выпуску специалистов с фрагментарными знаниями. При этом диплом университета по-прежнему остается важным фактором для большинства работодателей, несмотря на рост популярности самообразования.

"Студент, ничего не поняв, уйдёт с лекции. Затем искусственный интеллект внедрят на семинарах, а позже — на экзаменах. В результате мы получим не квалифицированных специалистов, а каких-то недоделанных роботов", — пояснил специалист.

Комков полагает, что опытные ректоры не допустят полной роботизации учебного процесса, оставляя за ИИ лишь вспомогательные функции. Чрезмерное увлечение технологиями чревато кадровым кризисом: академическая среда может лишиться выдающихся профессоров и доцентов. Педагоги высокой квалификации предпочтут уйти в бизнес или другие страны, где ценят человеческий опыт, а не цифровые суррогаты.

На фоне этих вызовов специалисты также фиксируют рост напряженности в образовательной среде, требующий внимания психологов. Для многих молодых людей провал на экзаменах воспринимается как личная драма, а цифровизация лишь усиливает отчужденность ученика от наставника. Параллельно с техническим прогрессом в школьную программу планируют интегрировать занятия по этике, чтобы сохранить культуру общения, которую невозможно передать через программный код.

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