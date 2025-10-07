Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Робин Уильямс
Робин Уильямс
© commons.wikimedia.org by Maj. Enrique Vasquez is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:09

Память превращают в контент: как нейросети заставили дочь Робина Уильямса взорваться от боли

Дочь Робина Уильямса назвала дипфейки с его участием неуважением к памяти отца

Когда технологии пересекаются с человеческой памятью, границы между почтением и вторжением становятся тонкими. На этой грани оказалась дочь Робина Уильямса — актриса и режиссёр Зельда Уильямс. После появления в сети видео, где искусственный интеллект "воссоздаёт" образ её отца, она обратилась к публике с просьбой прекратить присылать подобные ролики.

Когда технологии вторгаются в личное

Зельда поделилась своими чувствами в соцсетях, подчеркнув, что воспринимает эти видео как нарушение личного пространства. По её словам, использование цифровых копий умерших людей ради развлечения или ностальгии выглядит бездушно и неуважительно.

"Если вы пытаетесь меня троллить, то меня троллили гораздо сильнее. Я просто пойду дальше. Если у вас есть какая-то порядочность, просто перестаньте поступать так со мной, с ним и со всеми. Точка. Это тупо, это просто трата времени", — заявила дочь артиста.

По словам Зельды, отец никогда бы не одобрил подобные эксперименты. Она призналась, что не может и не хочет воспринимать такие "ожившие" изображения как нечто трогательное. Для неё это не способ почтить память, а, напротив, форма её искажения.

Робин Уильямс: человек, чья доброта осталась в кадре

Робин Уильямс ушёл из жизни 11 августа 2014 года. Мир потерял одного из самых харизматичных актёров современности — человека, который одинаково легко заставлял смеяться и плакать. Его роли в "Обществе мёртвых поэтов", "Пробуждении", "Миссис Даутфайр" и "Умнице Уилле Хантинге" стали классикой.

За внешней улыбкой, как выяснилось позже, скрывалась многолетняя борьба с зависимостями и болезнью. После смерти актёра врачи установили, что он страдал от деменции с тельцами Леви — редкого неврологического заболевания, вызывающего галлюцинации и тревожные состояния.

Искусственный интеллект и память: где проходит грань

Тема цифрового "воскрешения" звёзд становится всё острее. Алгоритмы генерации видео и речи позволяют создавать почти идеальные копии людей — с голосом, мимикой и манерой говорить. Для многих это способ сохранить память. Но для близких — болезненное напоминание.

Моральная сторона вопроса остаётся открытой: кто имеет право решать, можно ли "оживлять" умершего артиста? В некоторых странах уже обсуждают юридические рамки для использования образа человека после смерти.

Советы шаг за шагом: как почтить память этично

  1. Сохраняйте оригинал. Делитесь реальными кадрами, интервью и цитатами человека, не изменяя их.

  2. Используйте архивные фонды. Многие киностудии и платформы предоставляют легальные записи с комментариями коллег и друзей.

  3. Создавайте документальные проекты. Вместо подделки можно рассказывать истории через воспоминания других людей.

  4. Обращайтесь к творчеству. Книги, подкасты и благотворительные инициативы часто лучше передают дух личности, чем виртуальный образ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: создание ИИ-видео без согласия семьи.
    Последствие: вызывает эмоциональную боль и осуждение.
    Альтернатива: создавать фанатские проекты, не используя голос или внешность умершего.

  • Ошибка: публикация дипфейков в соцсетях ради лайков.
    Последствие: потеря доверия, возможные юридические и репутационные риски.
    Альтернатива: публиковать редкие архивные фотографии с подписью и контекстом.

А что если…

А что если технологии смогут в будущем точно воссоздавать эмоции, характер и голос человека? Будет ли это считаться продолжением его творчества или лишь цифровой иллюзией? Эти вопросы уже обсуждают в кинокомпаниях: стоит ли использовать нейросети для съемок с актёрами, которых больше нет?

Некоторые семьи, напротив, дают разрешение. Так, наследники певца Элвиса Пресли согласились на использование его образа в виртуальном шоу. Но каждый случай уникален и требует уважения к воле человека, даже если её невозможно узнать наверняка.

FAQ

Можно ли законно использовать образ умершего артиста в ролике?
Не всегда. В большинстве стран требуется разрешение наследников или обладателей авторских прав.

Почему Зельда Уильямс выступила против таких видео?
Потому что считает их неуважением к памяти отца и болезненным вмешательством в личную жизнь семьи.

Как правильно почтить память Робина Уильямса?
Смотреть его фильмы, цитировать его высказывания, поддерживать фонды, занимающиеся психическим здоровьем.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ-видео помогают сохранить память.
    Правда: они создают иллюзию присутствия, но не возвращают личность.

  • Миф: использование образа знаменитости без согласия — это нормально.
    Правда: это может нарушать закон и вызывать этические конфликты.

  • Миф: все знаменитости были бы "за" подобные технологии.
    Правда: многие при жизни категорически выступали против.

Исторический контекст

После смерти известных актёров Голливуд не раз пытался вернуть их на экран. Так, Питер Кушинг "появился" в "Изгое-один: Звёздные войны", а Кэрри Фишер — в финальных эпизодах саги. Эти случаи вызвали бурные споры: одни говорили о техническом прорыве, другие — о неуважении к покойным.

В 2025 году певец Род Стюарт представил на концертах ролик, где нейросеть показала Оззи Осборна, делающего селфи "на небесах" с другими музыкантами. Этот эпизод вновь поднял вопрос — где проходит грань между памятью и вмешательством в неё.

3 интересных факта

  1. Робин Уильямс в своём завещании запретил использовать его образ в коммерческих целях в течение 25 лет после смерти.

  2. Голливудские студии уже создают "цифровые паспорта" актёров, фиксирующие, как можно использовать их образ.

  3. Первые эксперименты по "воскрешению" звёзд ИИ начались в 2018 году, когда появились дипфейки с Мэрилин Монро и Джеймсом Дином.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фильм сегодня в 4:48
Безруков снова на передовой: фильм, который обошёл всех в прокате

Фильм "Август" уверенно удерживает лидерство в российском прокате, оставляя позади даже громкие зарубежные премьеры. В чём секрет его успеха?

Читать полностью » Телеведущая Дана Борисова рассказала, почему выбрала гостевой брак вместо официального сегодня в 3:42
Мужчины больше не хозяева — только гости: как Дана Борисова нашла счастье без штампа

Дана Борисова рассказала, почему отказалась от штампа в паспорте и выбрала отношения без совместного быта. Что стоит за модой на гостевой брак — свобода или защита от ошибок?

Читать полностью » Ольга Серябкина рассказала, какие качества ценит в мужчине сегодня в 1:57
Слабым быть стыдно? Серябкина поставила точку в вечном споре о "мужском плече"

Ольга Серябкина рассказала, почему для неё главное мужское качество — не сила и не статус, а умение быть опорой. Что стоит за её словами о «крепком плече» и как это отражает современный взгляд на отношения.

Читать полностью » Канье Уэст опубликовал документ сегодня в 0:50
Когда кровь становится чернилами: Канье Уэст записал имя, о котором никто не ожидал увидеть в "списке предателей"

Канье Уэст снова вызвал бурю обсуждений, опубликовав список "предателей", в который неожиданно попала его собственная дочь. Что стоит за этим поступком — боль, арт или стратегия?

Читать полностью » В Египте после 20 лет реставрации открыли гробницу фараона Аменхотепа III вчера в 23:57
Фараон возвращается из тьмы веков: Египет открыл гробницу, которая молчала двадцать лет

После двадцати лет реставрации гробница Аменхотепа III вновь открыта для туристов. Что удалось сохранить и почему этот фараон так важен для Египта?

Читать полностью » Принц Уильям: мои дети не должны сталкиваться с тем, через что прошли мы с Гарри вчера в 22:39
Корона треснула, но не упала: принц Уильям рассказал, как хочет спасти семью от старых ошибок

Принц Уильям впервые за долгое время заговорил о брате, вспомнив их детство и подчеркнув: своим детям он готов дать совсем другую жизнь.

Читать полностью » Лариса Долина намерена подать в суд на продавцов картонных фигур с её изображением вчера в 21:57
Бумажная мафия против Долиной: кто наживается на фанатах, продавая её фигуры

Лариса Долина возмущена продажей своих картонных копий в интернете и готовится к судебным разбирательствам, чтобы остановить незаконное использование её образа.

Читать полностью » Актёр Джон Вудвайн из сериалов вчера в 20:38
Сцена гаснет медленно: Британия прощается с актёром, стоявшим рядом с Оливье и Гиннессом

Легендарный британский актёр Джон Вудвайн, сыгравший в "Докторе Кто" и "Короне", ушёл из жизни на 97-м году. Вспоминаем путь артиста, изменившего британский театр и телевидение.

Читать полностью »

Новости
Еда
Баклажаны по-турецки с фаршем сохраняют сочность при запекании
Еда
Свинина с луком и помидорами на сковороде сохраняет сочность мяса
Красота и здоровье
Повышенный холестерин можно контролировать с помощью клетчатки и полезных жиров — Илья Воронов
Питомцы
Кошки выживают при падении благодаря особой анатомии
Технологии
Bloomberg: Тим Кук готовится покинуть пост главы Apple, преемником может стать Джон Тернус
Туризм
Тюмень: святыни, музеи и архитектура старейшего города Западной Сибири
Красота и здоровье
Кардиолог Лузина перечислила симптомы, указывающие на проблемы с сердцем
Садоводство
Листья комнатных растений нужно очищать водой, а не масляными спреями — Анна Михайлова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet