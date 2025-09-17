Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:18

ИИ не прощает слабых мест: почему старые хранилища врут о масштабируемости

MinIO запустила AIStor — объектное хранилище для масштабных ИИ-нагрузок

Искусственный интеллект меняет корпоративный ландшафт, но его внедрение требует особой инфраструктуры. Руководители ИТ-подразделений сталкиваются с двойным вызовом: обеспечить компании быстрый доступ к ИИ-технологиям и при этом избежать проблем, которые десятилетиями сопровождали корпоративные системы хранения данных.

Новая роль объектного хранилища

Классические файловые и блочные системы всё хуже справляются с нагрузкой, требуемой для масштабных ИИ-проектов. На первый план выходят объектные хранилища — технологии, которые когда-то применялись лишь для резервного копирования и архивов. Теперь именно они обеспечивают горизонтальную масштабируемость и высокую производительность, необходимые для параллельной обработки.

MinIO, основанная более десяти лет назад, одной из первых вывела объектное хранилище из "облачных озёр" в корпоративные приложения. Сегодня её решение установлено более чем 6,2 миллиона раз по всему миру, что делает его самым популярным в отрасли.

AIStor — объектное хранилище для эпохи ИИ

Чтобы упростить внедрение искусственного интеллекта в бизнес, MinIO запустила AIStor — платформу объектного хранения, оптимизированную для масштабных ИИ-нагрузок.

AIStor поддерживает:

  • MinIO AIHub — частный репозиторий для моделей и наборов данных, совместимый с API HuggingFace;

  • S3 через RDMA, позволяющий максимально использовать Ethernet 400GbE и 800GbE;

  • функции корпоративного уровня: стирающее кодирование, неизменность объектов, атомарное хранение метаданных, расширенное управление доступом.

Кроме того, AIStor интегрируется с PyTorch, TensorFlow, Spark и другими популярными фреймворками без модификаций.

Сравнение

Хранилище Применение Масштабируемость Подходит для ИИ
Файловое Работа с документами, мелкими данными Ограничена Нет
Блочное Традиционные БД, виртуализация Средняя Нет
Объектное (AIStor) ИИ, мультимедиа, Big Data Горизонтальная Да

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Определите рабочие нагрузки ИИ (обучение моделей, хранение данных).

  2. Настройте AIStor Pod с поддержкой MinIO.

  3. Создайте изолированный AIHub для моделей и датасетов.

  4. Подключите фреймворки (PyTorch, TensorFlow).

  5. Используйте promptObject API для работы с данными через естественный язык.

  6. Тестируйте производительность и масштабируйте по мере роста нагрузки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать устаревшие файловые системы.
    Последствие: узкие места при параллельной обработке.
    Альтернатива: переход на AIStor с горизонтальной масштабируемостью.

  • Ошибка: закупать разрозненные решения у разных поставщиков.
    Последствие: длительные интеграции и задержка проектов.
    Альтернатива: готовые модули AIStor Pod от MinIO и Supermicro.

  • Ошибка: хранить ИИ-модели в публичных облаках без контроля.
    Последствие: риск утечек и нарушения авторских прав.
    Альтернатива: частный AIHub внутри AIStor.

А что если…

А что если объектное хранилище станет стандартом не только для ИИ, но и для всех корпоративных данных? Такой сценарий вполне возможен: единая архитектура упростит администрирование, снизит издержки и обеспечит безопасность, а компании смогут постепенно отказаться от устаревших решений.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Масштабируемость Пока ограниченный выбор поставщиков
Интеграция с ИИ-фреймворками Необходимость новых навыков у администраторов
Высокая скорость (RDMA) Зависимость от стандартов S3
Поддержка безопасности и шифрования Затраты на переход
Простота закупки (через Arrow) Молодой рынок, мало практики

FAQ

Как выбрать объектное хранилище для ИИ?
Ориентируйтесь на поддержку фреймворков (PyTorch, TensorFlow), интеграцию с S3 и уровень корпоративной безопасности.

Сколько стоит внедрение AIStor?
Цена зависит от конфигурации: базовые модули дешевле традиционных систем, а масштабирование линейное.

Что лучше: облако или локальное решение?
Локальные AIStor Pods позволяют контролировать данные и снижать затраты в долгосрочной перспективе, облака удобны для пилотных проектов.

Мифы и правда

  • Миф: объектное хранилище подходит только для резервного копирования.
    Правда: современные решения создаются для высоконагруженных ИИ-сценариев.

  • Миф: внедрение займёт годы.
    Правда: готовые модули AIStor Pod позволяют запуститься за недели.

  • Миф: MinIO — нишевой игрок.
    Правда: более 6,2 млн установок делают его лидером рынка.

3 интересных факта

  1. По прогнозам IDC, к 2028 году рынок объектных хранилищ вырастет до 56 млрд долларов.

  2. MinIO первой предложила расширение S3 для работы с естественным языком (promptObject API).

  3. AIStor поддерживает Ethernet 800GbE, что делает его актуальным для будущих дата-центров.

Исторический контекст

  • 2000-е: объектное хранилище применялось в резервном копировании и архивах.

  • 2010-е: Amazon S3 задало мировой стандарт для облачных сервисов.

  • 2020-е: MinIO адаптировала технологию для корпоративных ИИ-нагрузок.

Заключение

AIStor от MinIO показывает, что корпоративная инфраструктура может быть и простой, и масштабируемой одновременно. Это шаг к тому, чтобы компании могли быстрее внедрять ИИ и при этом сохранять контроль над данными.

