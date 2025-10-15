Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 16:06

Мозг под атакой: как хакеры сводят ИИ с ума поддельными данными

Евгений Касперский: хакеры кормят ИИ фальшивыми данными и вызывают ошибки

Хакеры научились использовать искусственный интеллект в киберпреступлениях, подталкивая его к ошибкам и непредсказуемому поведению. Такой сценарий, когда ИИ "сходит с ума" под влиянием намеренно испорченных данных, стал возможен благодаря развитию технологий и широкому распространению нейросетей.

Современные алгоритмы искусственного интеллекта создаются для анализа огромного массива информации и решения разнообразных задач — от распознавания изображений до генерации текста. Однако они восприимчивы к качеству данных, на которых обучаются. Если злоумышленники подменяют эти данные или загружают искажённые варианты, поведение системы может стать неконтролируемым.

"Несмотря на то, что изначально при разработке нейросетей, на основе которых был создан искусственный интеллект, не шло речи о кибератаках, сейчас ИИ применяется, как обычными гражданами, так и хакерами. Любая технология может быть использована как для борьбы с кибернегодяями, так и самими злоумышленниками", — сказал глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

Чем опасны поддельные данные для ИИ

  1. Искажение выводов. ИИ начинает делать неправильные прогнозы, ошибки в которых могут быть использованы в мошеннических схемах.

  2. Нарушение логики работы. Системы, обученные на повреждённых данных, теряют способность корректно оценивать информацию.

  3. Подмена результатов. Злоумышленники могут направлять ИИ на выполнение задач, выгодных им, вместо ожидаемого результата.

Особенно уязвимы открытые системы, где доступ к обучающим данным не ограничен. Любой пользователь или хакер может попытаться "покормить" алгоритм непроверенной информацией, влияя на его поведение в будущем.

Сравнение подходов к защите ИИ

Подход Принцип работы Примеры
Проверка данных Фильтрация и верификация источников Системы корпоративной аналитики
Изоляция среды Отделение обучающих данных от внешнего доступа Обучение моделей в закрытых средах
Непрерывный мониторинг Отслеживание аномалий в работе ИИ Антивирусные и киберзащитные платформы

Как защитить ИИ от манипуляций: шаг за шагом

  1. Организовать строгий контроль качества данных.

  2. Использовать только проверенные источники для обучения алгоритмов.

  3. Внедрять мониторинг и систему сигналов тревоги при аномалиях.

  4. Применять методы резервного копирования моделей, чтобы быстро восстановить корректную версию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: загрузка непроверенной информации.

  • Последствие: искажённые прогнозы, уязвимость для мошенников.

  • Альтернатива: использование платформ с автоматической проверкой источников и контроль версий данных.

А что если… ИИ попадёт под атаки хакеров?

В сценарии масштабной манипуляции данные ИИ могут быть настолько искажены, что система перестанет отличать ложь от факта. Это создаёт риск для финансовых, медицинских и промышленных приложений, где ошибки дорого обходятся.

Плюсы и минусы открытых систем ИИ

Плюсы Минусы
Быстрый доступ к данным Уязвимость к внешнему воздействию
Легкость интеграции в сервисы Риск распространения ошибок
Возможность массового обучения Сложность контроля качества данных

FAQ

Как выбрать безопасную платформу для ИИ?
Исключительно те сервисы, которые гарантируют проверку и верификацию всех входных данных и имеют систему контроля аномалий.

Сколько стоит организация безопасного обучения ИИ?
Зависит от масштабов проекта: для малых систем достаточно базовых фильтров данных, для крупных корпоративных моделей — сотни тысяч рублей на инфраструктуру и специалистов.

Что лучше использовать: открытые или закрытые модели?
Закрытые модели безопаснее, так как доступ к данным ограничен, а вероятность внешнего вмешательства минимальна.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ неуязвим и всегда делает точные прогнозы.

  • Правда: его выводы зависят от качества обучающих данных, а хакеры могут нарушить работу алгоритма.

Три интересных факта

  1. Первые попытки манипулировать ИИ отмечались ещё в 2014 году в рамках научных экспериментов.

  2. Современные нейросети способны анализировать миллионы вариантов, но несколько искажённых записей могут кардинально изменить результат.

  3. Некоторые мошеннические схемы с ИИ основаны на подмене изображений и текста, что делает обычные проверки человека малоэффективными.

Исторический контекст

Идея использования машин для анализа данных зародилась ещё в середине XX века. Сначала это были математические модели, затем — экспертные системы. В последние годы ИИ стал инструментом не только для бизнеса и науки, но и для киберпреступников.

