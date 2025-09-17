Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

ИИ с бензопилой в руках: новая премия отмечает самые безумные технологии года

Учреждена премия AI Darwin Awards за самые нелепые применения искусственного интеллекта

Не каждый технологический прорыв в области искусственного интеллекта способен изменить привычный мир к лучшему. Иногда мы сталкиваемся с такими примерами, что невольно задаёшься вопросом: "Кому вообще пришло в голову внедрять это в жизнь?" Именно из подобных случаев и родилась ироничная награда AI Darwin Awards, которая отмечает самые нелепые и рискованные применения технологий.

Учредитель конкурса признаётся: всё начиналось как шутка, но со временем стало настоящим проектом с голосованием и обсуждениями. Его цель — напомнить, что не машины принимают финальные решения, а люди, и именно от их ответственности зависит, принесёт ли технология пользу или обернётся скандалом.

Когда инструмент становится опасным

Создатель премии сравнил искусственный интеллект с инструментами, которые в умелых руках приносят пользу, а в безрассудных — становятся угрозой: бензопила, реактор, мощный блендер. Так и здесь: всё зависит от того, как мы распоряжаемся возможностями.

"Бензопила не виновата, когда кто-то решает жонглировать ею за званым ужином", — говорится на сайте премии.

Тонкая грань между инновацией и безумием особенно видна, когда компании игнорируют тестирование и протоколы безопасности ради громких амбиций.

Таблица сравнения: примеры номинантов

Случай Суть ошибки Последствие
Юристы MyPillow Подготовили документы с вымышленными делами и цитатами Судебный штраф и репутационный удар
Chicago Sun Times и Philadelphia Inquirer Опубликовали список "книг", которых не существовало Скандал среди писателей, потеря доверия
Продюсер Xbox Games Studios Рекомендовал уволенным общаться с чат-ботами Осуждение за бездушный подход
Хозяин Airbnb Подделал фото с помощью ИИ, обвиняя гостя в ущербе Разбирательства и имиджевые потери

Каждый случай — наглядный пример того, как желание сэкономить время или произвести впечатление может обернуться провалом.

Советы шаг за шагом: как не попасть в список

  1. Перед внедрением новых решений тестируйте их в ограниченной среде.

  2. Не заменяйте людей там, где важны эмпатия, воображение и критическое мышление.

  3. Всегда задавайтесь вопросом: "Что случится, если система ошибётся?"

  4. Прописывайте сценарии кризисов и план реагирования.

  5. Убедитесь, что ваши юристы, редакторы и менеджеры проверяют работу ИИ вручную.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять ИИ без проверки.

  • Последствие: поддельные цитаты, фиктивные дела, скандалы.

  • Альтернатива: использовать сервисы для проверки фактов (например, FactCheck. org) и назначать сотрудников для ручной верификации.

  • Ошибка: применять чат-боты в чувствительных ситуациях.

  • Последствие: обвинения в черствости, потеря доверия сотрудников.

  • Альтернатива: предложить реальные консультации психолога, услуги HR или поддержку горячей линии.

  • Ошибка: фальсифицировать данные ради выгоды.

  • Последствие: судебные иски, блокировка аккаунтов.

  • Альтернатива: прозрачные системы страхования и честные договоры.

А что если…

Что если бы премию расширили и включили номинации "Лучшее ответственное использование ИИ"? Это позволило бы подчеркнуть не только ошибки, но и примеры правильной интеграции технологий — от медицины и диагностики до умных систем безопасности и экотехнологий.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы премии Минусы премии
Привлекает внимание к рискам Может показаться сатирой и несерьёзностью
Помогает обществу обсуждать ошибки Случаи могут стать мемами и увести внимание от сути
Формирует культуру ответственности Не всегда ясно, где проходит граница между ошибкой и экспериментом

FAQ

Как выбрать безопасный сервис с ИИ?
Смотрите на репутацию компании, наличие лицензий и открытых политик безопасности.

Сколько стоит интеграция ИИ в бизнес?
От сотен долларов за готовые решения до миллионов за индивидуальные разработки.

Что лучше для старта: готовая платформа или собственная модель?
Для малого бизнеса — готовые сервисы (ChatGPT, MidJourney, Jasper). Крупным компаниям выгоднее строить собственные системы.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ всегда точнее человека.

  • Правда: алгоритмы ошибаются, особенно в юридических и креативных задачах.

  • Миф: искусственный интеллект заменит всех специалистов.

  • Правда: он скорее дополнит экспертов, а не вытеснит их.

  • Миф: тестирование можно пропустить.

  • Правда: отсутствие проверки почти всегда приводит к скандалам.

3 интересных факта

• Первые идеи о награде появились в рабочих чатах Slack, где сотрудники обменивались курьёзами об ИИ.
• Более 99% текстов сайта премии написаны с помощью языковых моделей, что само по себе стало шуткой.
• Голосование за победителя планируется проводить среди широкой аудитории в январе, а итоги объявят в феврале.

Исторический контекст

  1. В 1990-е годы появилась "классическая" премия Дарвина, где награждали людей, совершавших самые нелепые поступки, стоившие им жизни.

  2. В 2010-х годах активно обсуждались абсурдные применения технологий, например, использование беспилотников для доставки кофе.

  3. В 2020-х появление мощных языковых моделей спровоцировало волну ошибок и стало почвой для AI Darwin Awards.

Итог

Премия Дарвина для искусственного интеллекта — это не просто сатирический проект. Она напоминает, что технологии сами по себе нейтральны, а последствия определяются нашими решениями. Чем ответственнее мы подходим к внедрению ИИ, тем меньше шансов оказаться в списке "номинантов".

