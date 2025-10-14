Голоса подделываются, атаки учатся: началась война, где ИИ — по обе стороны
Искусственный интеллект становится не просто инструментом, а активным участником в битве за безопасность цифрового мира. Его способность анализировать огромные массивы данных и учиться на опыте делает ИИ мощным союзником. Но в то же время он способен превратиться в источник угроз — автономные агенты, которые могут создавать собственные стратегии атак, заставляют специалистов по безопасности держать ухо востро.
Исследование Sapio Research подтверждает: 97% руководителей в сфере кибербезопасности уже используют или планируют внедрить решения с элементами ИИ. Это не просто тренд, а новая реальность, где нейросети становятся "множителем силы" для защитников.
ИИ как союзник защитников
На конференции Imagination in Action инженер Google Аюш Хандельвал беседовал с Хизер Эдкинс, вице-президентом Google по вопросам безопасности. Она признала: несмотря на риски, ИИ стал ключевым элементом защиты сетей, подключённых к Интернету.
"Мы довольно привыкли к недетерминированным ситуациям, потому что хакеры обычно довольно недетерминированы", — сказала Хизер Эдкинс.
Специалисты по безопасности, по её словам, всегда жили в условиях неопределённости. Однако теперь им приходится работать с ещё более непредсказуемыми системами — крупными языковыми моделями (LLM), которые могут действовать не так, как ожидалось. Поэтому инженеры стремятся ограничивать их возможности, создавая чёткие "рамки безопасности" и песочницы, где ИИ не сможет выйти за пределы допустимого сценария.
Новая этика защиты: ИИ с ограничениями
Главный принцип — контроль и предсказуемость. По словам Эдкинс, специалисты хотят, чтобы инструменты оставались детерминированными: выполняли ровно то, что им предписано, без спонтанных решений.
Это меняет саму философию кибербезопасности. Раньше инженеры защищали системы от людей. Теперь — от машин, созданных людьми.
"Кто звонит?" — ИИ и атаки доверия
Одна из самых тревожных тем — использование ИИ для создания дипфейков и фишинговых схем. Машины научились имитировать голоса, мимику и поведение реальных людей. Хизер Эдкинс уверена: человечество ответит на это новой культурой цифровой проверки.
"Моя гипотеза заключается в том, что дипфейки и возможность создавать цифровые личности на самом деле сблизят нас как людей", — сказала Эдкинс.
Она привела пример: когда кто-то звонит и утверждает, что это родственник, люди уже инстинктивно проверяют личность вопросами вроде "Что мы делали на моё 16-летие?". Эти маленькие тесты становятся новой формой человеческой аутентификации.
Мир, в котором никому нельзя верить
По словам Эдкинс, в некоторых странах уже формируется своеобразный "иммунитет к доверию". Люди не верят ни новостям, ни видео, ни фотографиям. Даже реальные события вызывают сомнения.
"В некоторых частях мира никто больше не верит ничему, что есть в интернете. Они подвергают сомнению всё: каждую новость, каждую фотографию", — подчеркнула она.
Этот скептицизм, по мнению эксперта, станет естественным механизмом защиты. Да, он может подрывать веру в реальность, но зато делает общество осторожнее.
Самозащитные системы
Следующий этап — появление самообучающихся защитных платформ, которые смогут реагировать на угрозы в реальном времени.
"Мы движемся к тому, чтобы задача инженера по безопасности заключалась в обучении машины… когда система как бы защищает себя сама", — пояснила Эдкинс.
Идея заключается в том, что специалист больше не будет вручную устранять каждую уязвимость. Его роль — обучить ИИ понимать контекст бизнеса, анализировать риски и самостоятельно выбирать меры защиты.
Сравнение: традиционная безопасность vs ИИ-защита
|Критерий
|Классическая защита
|ИИ-защита
|Скорость реакции
|Минуты и часы
|Миллисекунды
|Масштаб анализа
|Ограничен людьми
|Глобальный, непрерывный
|Прогнозирование атак
|Постфактум
|Предиктивное
|Адаптация к угрозам
|Ручная настройка
|Автоматическое обучение
|Стоимость
|Высокие постоянные затраты
|Снижается после внедрения
Советы шаг за шагом: как использовать ИИ в защите
-
Начните с аудита рисков. Определите процессы, где автоматизация может ускорить реакцию без ущерба для контроля.
-
Выберите безопасные модели. Используйте проверенные инструменты (Google Security AI, Microsoft Sentinel, IBM QRadar).
-
Создайте изолированную среду. Тестируйте алгоритмы в песочницах, прежде чем допускать их к боевым системам.
-
Настройте прозрачность. Все действия ИИ должны логироваться и быть подотчётными команде безопасности.
-
Регулярно обновляйте модели. Новые угрозы требуют актуальных данных и контекстного обучения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Доверие без ограничений → ИИ может выйти из-под контроля → внедряйте чёткие правила доступа и отслеживания.
• Недооценка фишинга и дипфейков → компрометация персональных данных → используйте голосовые и биометрические подтверждения.
• Игнорирование человеческого фактора → пользователи становятся уязвимым звеном → проводите тренинги по цифровой гигиене.
А что если…
…ИИ начнёт атаковать системы самостоятельно? Такие сценарии уже рассматриваются. Разработчики создают системы "взаимного сдерживания", где одни модели контролируют другие.
…вирус будет создан ИИ? Это возможно, но в ответ появятся защитные ИИ, способные локализовать угрозу быстрее человека.
…всё станет автоматизированным? Тогда роль человека сместится к управлению стратегией и этическим надзором.
Плюсы и минусы ИИ в кибербезопасности
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая реакция на угрозы
|Риск непредсказуемых решений
|Улучшенная аналитика и прогноз
|Сложность объяснения решений
|Снижение нагрузки на персонал
|Возможные сбои и ложные тревоги
|Предиктивная защита
|Угроза злоупотреблений технологиями
Мифы и правда
• Миф: ИИ заменит специалистов по безопасности.
Правда: он автоматизирует рутину, но ответственность остаётся за человеком.
• Миф: ИИ нельзя контролировать.
Правда: современные системы ограничиваются рамками песочниц и политиками безопасности.
• Миф: дипфейки разрушат доверие.
Правда: они, наоборот, заставят людей внимательнее проверять источники и укрепят культуру цифровой осторожности.
Три факта о будущем ИИ-защиты
• Более 80% атак в 2025 году будут обнаруживаться с помощью ИИ-инструментов.
• Крупные корпорации уже внедряют автономные "киберсторожа", способные блокировать угрозу без участия человека.
• В ближайшие годы появятся стандарты "этичного ИИ-защитника", регулирующие допустимые пределы автономии.
Исторический контекст
-
2010-е: автоматизация киберзащиты с помощью скриптов и SIEM-систем.
-
2020-2023: внедрение машинного обучения для анализа сетевых аномалий.
-
2024-2025: переход к автономным агентам ИИ, способным защищать сети в реальном времени.
