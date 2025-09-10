Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Операция с 3D-имплантатом позвоночника
Операция с 3D-имплантатом позвоночника
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:47

Индивидуальные имплантаты вместо универсальных: как пациенты теперь восстанавливаются вдвое быстрее

Новые персонализированные имплантаты для позвоночника созданы с помощью ИИ — мнение экспертов UC San Diego

Хирургия позвоночника переживает революцию: в Сан-Диего впервые успешно провели операцию с использованием индивидуального имплантата, созданного с помощью искусственного интеллекта и 3D-печати. Это событие называют одним из важнейших прорывов в персонализированной медицине последних лет.

Как меняются операции на позвоночнике

До недавнего времени вмешательства на переднем отделе шеи выполнялись по устаревшей схеме: повреждённый диск удаляли, а соседние позвонки фиксировали универсальным имплантатом. Такая техника практиковалась десятилетиями, но имела ряд минусов. Часто пациенты сталкивались с ограничением подвижности или необходимостью повторных операций.

Теперь подход меняется. Врачи Калифорнийского университета использовали титановый медицинский имплантат, созданный исключительно под одного пациента.

Роль искусственного интеллекта и 3D-печати

Процесс подготовки включал несколько этапов. Сначала врачи провели детальное сканирование позвоночника. Затем искусственный интеллект смоделировал устройство, учитывая мельчайшие анатомические особенности. После этого 3D-принтер изготовил имплантат с точностью до миллиметра.

Такой подход позволил максимально соответствовать индивидуальным параметрам пациента и сделать операцию безопаснее.

Преимущества персонализированных имплантатов

Уникальные конструкции дают сразу несколько плюсов:

  • правильное выравнивание позвонков;
  • надёжная поддержка позвоночного столба;
  • ускоренное восстановление после вмешательства;
  • снижение риска осложнений;
  • сохранение естественной анатомии без необходимости повторных операций.

Для кого это особенно важно

Индивидуализированные имплантаты могут стать спасением для пациентов с тяжёлыми формами стеноза позвоночника, деформациями или дегенеративными заболеваниями дисков. Там, где стандартные устройства часто провоцируют новые проблемы, персонализированное решение даёт шанс на полноценное восстановление.

Мнение специалистов

"Каждый позвоночник уникален, как отпечаток пальца. С помощью этой технологии мы можем создать имплантат специально для каждого пациента, вместо того чтобы заставлять тело адаптироваться к стандартному устройству. Это фундаментальный сдвиг в подходе к сложной хирургии позвоночника", — отметил нейрохирург доктор Джозеф Осорио.

"Это открывает новые возможности для персонализированной хирургии позвоночника и показывает, как современные технологии и опыт хирургов могут вместе помогать пациентам восстановить их здоровье", — подчеркнул заведующий кафедрой нейрохирургии UC San Diego доктор Александр Халесси.

Перспективы развития

Специалисты уверены: будущее за технологиями 3D-печати и искусственного интеллекта. Они позволяют ускорить подготовку к операциям, снизить риск ошибок и сделать лечение максимально индивидуальным. Уже сегодня эксперты прогнозируют, что через несколько лет подобные имплантаты будут использоваться не только для позвоночника, но и для суставов — например, коленных и тазобедренных.

Клиника UC San Diego, признанная одной из лучших в США по версии News & World Report, вновь подтвердила свой статус центра инноваций. Здесь показали, каким может быть следующий шаг медицины: переход от универсальных методик к персонализированным решениям, ориентированным на конкретного человека.

Три интересных факта

  1. Первые медицинские имплантаты, созданные с помощью 3D-печати, появились в начале 2010-х годов и применялись в стоматологии.
  2. Искусственный интеллект способен обрабатывать тысячи медицинских изображений быстрее врача, что сокращает подготовку к операции в разы.
  3. Титан для медицинских имплантатов отличается высокой биосовместимостью: он не вызывает отторжения и легко интегрируется в костную ткань.

