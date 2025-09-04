Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Lamborghini Huracan
© Wikipedia by Liam Walker is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:28

Случайный кадр в соцсети раскрыл тайну Lamborghini, угнанного два года назад

Полиция Колорадо вернула Lamborghini, найденный благодаря анализу фото в соцсетях

Случайность и современные технологии сыграли вместе: владелец роскошного Lamborghini Huracan Evo, угнанного два года назад, неожиданно получил свой автомобиль обратно.

Схема преступников

В 2023 году у жителя США Эндрю Гарсии угнали его новый Lamborghini. Как выяснилось позже, кража была делом рук организованной группировки, которая специализировалась на автомобилях премиум-класса.

Их метод был прост и одновременно изощрён: машины брались в аренду, затем с помощью поддельных документов перерегистрировались на новых "владельцев". После этого транспорт перепродавался за тысячи километров от места угона, принося преступникам огромную прибыль.

Случайная находка в соцсетях

Спустя два года Эндрю случайно увидел фотографию в Instagram, где заметил свой автомобиль. Чтобы подтвердить догадку, он обратился к ChatGPT с просьбой проанализировать фон снимка через Google Maps.

Искусственный интеллект точно определил место съёмки. Мужчина сразу сообщил данные полиции, и уже в тот же день правоохранители обнаружили пропавший Lamborghini.

Рейд в Колорадо

Автомобиль находился в Денвере, штат Колорадо, примерно в 1600 километрах от места угона. При обыске полиция изъяла несколько дорогостоящих спорткаров, включая Lamborghini, которые вскоре вернулись законным владельцам.

На месте также задержали нескольких участников группировки. Однако расследование продолжается: власти полагают, что преступники успели перепродать десятки угнанных машин, и теперь их судьбу предстоит выяснить.

Искусственный интеллект в деле

Представитель местных властей отметил значимость технологий в этом деле:

"Это хороший пример того, насколько высокий уровень искусственного интеллекта может помочь в нашей работе", — заявил он.

История показала, что даже самые хитроумные схемы преступников могут дать сбой, когда против них объединяются внимательность владельца и современные цифровые инструменты.

