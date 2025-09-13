Судьба авторских прав под ударом: Apple втянута в громкий процесс из-за ИИ

В последние годы споры вокруг технологий искусственного интеллекта становятся всё более громкими. На этот раз в центре внимания оказался гигант индустрии — Apple. Компания столкнулась с серьёзными претензиями со стороны авторов, которые утверждают, что их произведения использовались без разрешения для обучения ИИ-систем.

Суть претензий к Apple

Группа писателей во главе с Грейди Хендриксом и Дженнифер Роберсон подала иск против Apple, обвинив её в нарушении авторских прав. По словам истцов, фирменный поисковый инструмент Applebot получал доступ к так называемым "теневым библиотекам". В этих ресурсах находились пиратские копии книг, в том числе и работы самих истцов.

Авторы считают, что корпорация копировала их произведения, чтобы использовать тексты при обучении своих ИИ-моделей. В результате продукты на базе Apple Intelligence, по их мнению, стали конкурировать с оригинальными книгами и снижать их рыночную ценность.

Аргументы писателей

Истцы подчеркивают, что незаконное использование интеллектуальной собственности лишает авторов контроля над их трудами и подрывает экономическую основу писательского труда. Они отмечают, что без таких текстов ценность ИИ-продуктов Apple была бы значительно ниже.

"Apple неправомерно скопировала защищённые авторским правом произведения истцов", — говорится в судебных материалах.

По мнению авторов, действия компании позволили ей получить коммерческое преимущество за счёт чужого контента, что наносит прямой ущерб создателям.

Масштаб проблемы в индустрии

Подобные обвинения звучат не впервые. Тема использования авторских материалов для обучения ИИ давно вызывает споры. Многие крупные компании в сфере технологий искусственного интеллекта уже столкнулись с судебными исками.

Например, против OpenAI, разработчика ChatGPT, подано несколько жалоб. Среди истцов оказалась и газета The New York Times, заявившая, что её журналистские материалы использовались для обучения без разрешения.

Не менее громким стал случай с компанией Anthropic, которая выпускает чат-бота Claude. Недавно она согласилась выплатить 1,5 миллиарда долларов в рамках коллективного иска, также связанного с нарушением авторских прав.