Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Американская корпорация Apple
Американская корпорация Apple
© commons.wikimedia.org by Cryptic C62 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:19

Судьба авторских прав под ударом: Apple втянута в громкий процесс из-за ИИ

Писатели подали иск против Apple из-за использования книг для обучения ИИ

В последние годы споры вокруг технологий искусственного интеллекта становятся всё более громкими. На этот раз в центре внимания оказался гигант индустрии — Apple. Компания столкнулась с серьёзными претензиями со стороны авторов, которые утверждают, что их произведения использовались без разрешения для обучения ИИ-систем.

Суть претензий к Apple

Группа писателей во главе с Грейди Хендриксом и Дженнифер Роберсон подала иск против Apple, обвинив её в нарушении авторских прав. По словам истцов, фирменный поисковый инструмент Applebot получал доступ к так называемым "теневым библиотекам". В этих ресурсах находились пиратские копии книг, в том числе и работы самих истцов.

Авторы считают, что корпорация копировала их произведения, чтобы использовать тексты при обучении своих ИИ-моделей. В результате продукты на базе Apple Intelligence, по их мнению, стали конкурировать с оригинальными книгами и снижать их рыночную ценность.

Аргументы писателей

Истцы подчеркивают, что незаконное использование интеллектуальной собственности лишает авторов контроля над их трудами и подрывает экономическую основу писательского труда. Они отмечают, что без таких текстов ценность ИИ-продуктов Apple была бы значительно ниже.

"Apple неправомерно скопировала защищённые авторским правом произведения истцов", — говорится в судебных материалах.

По мнению авторов, действия компании позволили ей получить коммерческое преимущество за счёт чужого контента, что наносит прямой ущерб создателям.

Масштаб проблемы в индустрии

Подобные обвинения звучат не впервые. Тема использования авторских материалов для обучения ИИ давно вызывает споры. Многие крупные компании в сфере технологий искусственного интеллекта уже столкнулись с судебными исками.

Например, против OpenAI, разработчика ChatGPT, подано несколько жалоб. Среди истцов оказалась и газета The New York Times, заявившая, что её журналистские материалы использовались для обучения без разрешения.

Не менее громким стал случай с компанией Anthropic, которая выпускает чат-бота Claude. Недавно она согласилась выплатить 1,5 миллиарда долларов в рамках коллективного иска, также связанного с нарушением авторских прав.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты объяснили, из-за чего смартфон заряжается дольше обычного вчера в 22:57

Смартфон заряжается медленно: в чём скрытая причина, о которой почти никто не думает

Смартфон разряжается быстрее, чем заряжается? Разбираемся, почему это происходит, какие ошибки совершают пользователи и как реально ускорить процесс.

Читать полностью » Инсайдеры: Производительность PlayStation 6 почти втрое превысит PS5 вчера в 20:52

PlayStation 6 приближается к релизу: инсайдеры раскрыли первые детали

Первые слухи о PlayStation 6 намекают на резкий скачок мощности и новые технологии. Что ждет игроков в будущем поколении консолей?

Читать полностью » Российские учёные РАН разработали алгоритм для улучшения качества беспроводной связи вчера в 18:26

Радиоволны научились обходить стены: новая технология обещает конец "глухим зонам"

Российские учёные предложили новый алгоритм для «умных поверхностей», который обещает изменить будущее беспроводной связи.

Читать полностью » Почти половина российских компаний в 2025 году признали нехватку ресурсов для киберзащиты — исследование вчера в 16:29

Вроде всё автоматизировали, а защита — как в нулевых: шокирующая статистика киберзащиты

Почти половина российских компаний признает, что не готова к киберугрозам. Исследование показывает скрытые проблемы и неожиданные выводы.

Читать полностью » В России созданы первые серийные криостаты сверхнизких температур для исследований квантовых технологий вчера в 14:41

Россия вышла на новый уровень: квантовые технологии перестали быть фантастикой

Россия представила уникальные криостаты и квантовый комплекс, которые способны изменить подход к вычислениям и исследованиям будущего.

Читать полностью » Новый гаджет Pocket Scion превращает биоэлектрические сигналы в музыку вчера в 12:22

Живые организмы теперь пишут саундтреки — достаточно одного приложения

Instruo и Modern Biology представили Pocket Scion — компактный синтезатор, превращающий биоэлектрические сигналы живых организмов в музыку. Цена — $149.

Читать полностью » Эксперты: энергоэффективные оптические чипы могут стать новым стандартом для ИИ вчера в 10:17

Лазеры вместо транзисторов: в США создали новый тип AI-процессора

Учёные из Университета Флориды создали оптический AI-чип, который снижает энергопотребление в 10–100 раз при сохранении 98% точности. Это может стать новым стандартом.

Читать полностью » Минздрав США рекомендовал сотрудникам использовать ChatGPT в работе вчера в 8:19

Бюрократия против ИИ: как ChatGPT берёт на себя переписку в Минздраве США

Минздрав США обязал сотрудников использовать ChatGPT. Технология упростит рабочие процессы, но пока ограничена в работе с персональными и секретными данными.

Читать полностью »

Новости
Наука

Численная теория относительности: как моделируют первые 0.0001 секунды после Большого взрыва
Еда

Сырные шарики с яйцом и панировкой в масле сохраняют форму и тают во рту
Питомцы

Уход за псевдоморским аквариумом: основные правила по данным специалистов
Туризм

Туроператоры: в сентябре 2025 года в Турции нет горящих туров из-за высокой загрузки отелей
Еда

Свиной рулет в луковой шелухе сохраняет питательные свойства и улучшает внешний вид блюда
Авто и мото

В Москве на треть снизилось число ДТП с пьяными водителями — данные Госавтоинспекции
Еда

Диетологи: паста из макрели и творога содержит омега-3 и кальций
Питомцы

Собаки роют землю из-за охотничьего инстинкта: рекомендации ветеринаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet