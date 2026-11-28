Когда человек сомневается в полезности отвара шиповника для уровня сахара в крови, инстинктивным действием становится обращение к нескольким искусственным интеллектам одновременно. Логика проста: если три независимые системы дают один и тот же ответ, он должен быть правдой. Однако группа исследователей из Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обнаружила, что этот метод "коллективного мудрости" работает ненадежно. В их эксперименте, опубликованном в журнале Scientific Reports, консенсус трех сильнейших нейросетей приводил к ошибочному вердикту в 31 % случаев.

Архитектура сомнения

Проблема не в том, что модели не знают медицинских фактов. Проблема кроется в том, как они упаковывают знание в формулировку. Корпус из 108 утверждений о здоровье — от вакцинации до влияния ГМО — был заранее размечен экспертами на три категории: "верно", "ложно" и "спорно". Важно, что лишь 26 % этих утверждений действительно относились к спорным. Тем не менее, когда десять разных языковых моделей тестировали эти факты, почти в 60 % случаев они выбирали категорию "спорно".

Здесь возникает парадокс: машины "знают" ответ, но боятся его выдать. В примере с шиповником нейросети признавали ложность утверждения о повышении сахара, но настаивали на его неоднозначности. Они учитывали, что сахар может попасть в организм вместе с медом или добавленным сахаром, даже если в исходном запросе такие условия не были оговорены. Ссылаясь на исследования, подтверждающие нейтральное или положительное влияние шиповника на обмен глюкозы, модели создавали иллюзию сложности там, где фактическая база была четкой. Этот эффект, названный "миражем консенсуса", показывает, что согласие алгоритмов — это не доказательство истины, а часто отражение общей склонности к оговоркам.

Точность против осторожности

Статистика подтверждает эту гипотезу. Голосование трех систем обеспечило общую точность всего в 67,6 %, что сравнимо с результатом одной стабильной модели. Но если заглянуть внутрь процесса принятия решений, картина меняется. В тех редких случаях, когда модели решались на однозначный ответ, отказавшись от защиты категории "спорно", они были правы в 87-96 % ситуаций.

Это указывает на глубинный механизм работы больших языковых моделей: их ошибка — не в отсутствии данных, а в избыточной осторожности. Нейросети предпочитают "спорно", потому что эта категория безопасна с точки зрения минимизации риска ошибки. Для пользователя это означает, что множественное опросование ИИ — это не верификация, а усреднение осторожности. Доверие к нейросетям как медицинским консультантам растет быстрее, чем понимание их когнитивных уязвимостей. Мы делегируем машинам интерпретацию сложных медицинских нюансов, но получаем не экспертное заключение, а статистический шум, сгущенный в формулировки, которые кажутся обоснованными, но остаются неопределенными. Ученые планируют развивать мультиагентные системы, где разные модели выполнят узкие задачи, но пока этот "совет экспертов" из алгоритмов лишь зеркалит нашу собственную неуверенность в простых истинах.