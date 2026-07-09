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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:15

ИИ требует не умов, а видеокарт: почему Россия оказалась вне главной технологической гонки

Российская ИТ-отрасль сталкивается с серьезными преградами при попытке догнать мировых лидеров, заявил директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин. В комментарии NewsInfo эксперт назвал главные причины доминирования США и Китая в сфере нейросетей.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ назвали настораживающей концентрацию девяноста процентов мощностей искусственного интеллекта всего в двух странах — США и Китае. Заместитель главы МИД РФ Дмитрий Алимов выразил опасения относительно такого глобального технологического доминирования, указывая на риски для цифровой безопасности и суверенитета других стран.

"Искусственный интеллект требует гигантских вычислительных мощностей, которые обычные процессоры обеспечить не способны. В основе работы систем ИИ лежат видеокарты, чья архитектура позволяет параллельно обрабатывать колоссальные массивы данных, имитируя работу нейронов", — отметил Завалишин.

Специалист уточнил, что глобальный рынок графических процессоров предельно узкий, а требования к технологиям производства чипов запредельно высоки. Мировой рынок вычислительного оборудования сталкивается с дефицитом, который усложняет доступ к продвинутым технологиям.

"В России ситуация осложняется санкционным режимом. Если обычные процессоры еще возможно заказать через дружественные страны, то с видеокартами ситуация критическая. Напрямую их нам не продают, а сложные логистические схемы не позволяют завозить оборудование в объемах, необходимых для полноценного обучения и работы мощных нейросетей", — пояснил Завалишин.

По словам эксперта, от нехватки вычислительной инфраструктуры страдают даже крупные компании на отечественном рынке. При этом зависимость экономики от разработок на базе ИИ становится тотальной. Ранее в экспертной среде отмечали, как инвестиции в вычислительные мощности напрямую коррелируют с ростом ВВП.

"Автоматизация рутинных задач становится вопросом выживания. Искусственный интеллект повсеместно внедряется в программирование, аналитику, создание графического контента и работу с документацией. Отказ от использования таких инструментов гарантированно ведет к технологическому отставанию. Мы не можем позволить себе игнорировать этот вектор развития", — резюмировал эксперт.

В этой связи участники рынка ищут способы диверсификации ИИ-инфраструктуры, а также работают над созданием собственных дата-центров. Эксперты также подчеркивают необходимость сделать ставку на инвестиции в робототехнику.

Проверено экспертом: Эксперт в области технологий Алексей Корнилов, Эксперт в области технологий Марина Левченко

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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