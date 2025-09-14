Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Микропроцессор
Микропроцессор
© Flickr by Avinash Bhat is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:39

Визитка, которая разговаривает: энтузиаст встроил в неё языковую модель

Энтузиаст создал визитку Bouija с локальной языковой моделью

Энтузиаст и автор YouTube-канала Build With Binh создал необычную визитную карточку, на которой работает локальная языковая модель. Проект получил название Bouija и опубликован на GitHub.

Как это устроено

  • В основу устройства лёг микрокомпьютер на чипе ESP32-S3.

  • Модель имеет всего 260 тыс. параметров, но способна генерировать до 24 токенов в секунду.

  • Всё работает полностью офлайн, без подключения к интернету.

Визуализация ответов

Bouija отображает текст с помощью 46 светодиодов, каждый из которых соответствует отдельному символу. Такой формат напоминает мистическую доску Уиджи, где участники "считывают" сообщения от духов.

Значение проекта

Хотя мощности устройства скромные, автор показал, что компактные микроконтроллеры могут запускать языковые модели и работать автономно. Это открывает путь к созданию миниатюрных гаджетов с ИИ-функциями — от игрушек до защищённых офлайн-систем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Китайский производитель роботов Unitree Robotics готовится к размещению на $7 млрд сегодня в 6:39

7 млрд за железо с интеллектом: инвесторы открывают охоту на роботов

Unitree Robotics выходит на биржу STAR Market с оценкой $7 млрд. IPO станет ключевым тестом интереса инвесторов к рынку гуманоидных роботов и embodied AI.

Читать полностью » OpenAI создаёт первый мультфильм Critterz с использованием ИИ сегодня в 6:38

Когда сценарий пишет GPT-5: что ждёт зрителей в 2026 году

OpenAI снимет мультфильм Critterz с помощью ИИ. Бюджет — менее $30 млн, премьера в Каннах в 2026 году. Проект должен показать, что нейросети готовы для большого экрана.

Читать полностью » Пациент узнал, что его терапевт вводил разговор в ChatGPT — MIT сегодня в 4:29

Пациент случайно увидел: его терапевт говорил голосом ChatGPT

MIT Technology Review сообщило, что психотерапевты тайно используют ChatGPT во время сессий. Такая практика нарушает доверие пациентов и может противоречить HIPAA.

Читать полностью » The Information: Microsoft внедрит технологии Anthropic в Microsoft 365 сегодня в 2:29

Microsoft готовит неожиданное усиление Copilot — и это не OpenAI

Microsoft внедрит Claude от Anthropic в Excel и PowerPoint. Модели будут работать через AWS, но тарифы Microsoft 365 не изменятся.

Читать полностью » Apple Watch Series 11 получили уведомления о гипертонии и улучшенный трекер сна сегодня в 0:28

Спутниковая связь на запястье: почему Apple Watch Ultra 3 круче смартфона

Apple обновила линейку умных часов: Watch SE 3 с Always-On и 5G, Series 11 с трекером гипертонии и Watch Ultra 3 со спутниковой связью.

Читать полностью » Зарядка Galaxy S26 Ultra останется на уровне 45 Вт, несмотря на ожидания улучшений вчера в 22:54

Galaxy S26 Ultra: почему скорость зарядки не оправдает ожидания

Ожидания поклонников Samsung по поводу увеличения мощности зарядки Galaxy S26 Ultra не оправдаются: флагман останется на уровне предыдущей модели с зарядкой на 45 Вт.

Читать полностью » Преимущества iPhone перед Android-смартфонами в 2025 году вчера в 20:58

iPhone снова выигрывает: почему Android-смартфоны проигрывают

Почему айфон продолжает быть лучшим выбором в 2025 году: экосистема, производительность и уникальные возможности.

Читать полностью » Чип Apple A19 Pro показал рекордную производительность в тестах GeekBench вчера в 18:55

Новый чип Apple побил рекорды: тесты показали невероятные результаты, но что за этим стоит на самом деле

Чип Apple A19 Pro показал рекордные результаты в тестах GeekBench, но эксперты сомневаются в подлинности этих данных. Что скрывается за этими цифрами?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

В Казани врачи спасли пациента с раком желудка и тяжёлым пороком сердца
Садоводство

При хранении свеклы поверх картофеля клубни выделяют углекислый газ, который подавляет грибки
Красота и здоровье

Секрет похудения: как диетолог раскрыла правду о калорийности и составе продуктов
Садоводство

Истощённая почва, перелив, сухой воздух: три фактора, угрожающие домашним цветам
Дом

Мыть холодильник лучше мягкими средствами без агрессивной химии
Спорт и фитнес

Яна Рудковская сообщила, что её сын Саша Плющенко почти ежедневно играет в футбол
Еда

Картофельные лодочки наполняют фаршем и запекают до золотистой корочки
Наука

Редчайшая "золотая" кровь Rh null: чем она уникальна и почему её обладателям нужна особая защита
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet