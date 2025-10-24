Когда OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas, многие восприняли его как новую эпоху — интеллектуальный помощник, способный понимать контекст, запоминать предпочтения и самостоятельно искать нужную информацию. Но теперь эксперты предупреждают: чем умнее становятся ИИ-инструменты, тем тоньше грань между удобством и угрозой.

По данным Winbuzzer, исследователи выявили уязвимость, связанную с так называемыми prompt injection — скрытыми инструкциями, спрятанными на веб-страницах. Такие команды способны "перепрограммировать" ИИ-агента, заставляя его выполнять непредусмотренные действия, вплоть до передачи личных данных третьим лицам.

Как работает уязвимость

Сценарий атаки выглядит безобидно: пользователь открывает обычный сайт, а встроенный агент Atlas автоматически обрабатывает контент. Однако вместе с текстом он может получить и незаметную команду, например, скопировать определённую ссылку в буфер обмена. В этом и заключается техника clipboard injection.

Как только агент выполняет указание, в буфере оказывается вредоносная ссылка. Один неосторожный клик — и пользователь оказывается на поддельном ресурсе, где могут быть похищены пароли, коды двухфакторной аутентификации или даже данные банковских карт.

Почему именно Atlas оказался под прицелом

ChatGPT Atlas выделяется среди других браузеров тем, что в нём встроен агентный режим (agent mode). В нём ИИ способен самостоятельно взаимодействовать с веб-контентом: анализировать страницы, делать запросы, запоминать контекст и даже выполнять действия от лица пользователя. Это удобно, но именно здесь кроется риск.

В отличие от классических браузеров вроде Chrome или Firefox, где основная защита завязана на фильтрацию вредоносных скриптов, Atlas должен распознавать манипулятивные инструкции, замаскированные под безобидный текст или изображение.

"В текущей версии ключевым элементом защиты остается контроль со стороны пользователя за действиями ИИ-ассистента", — отмечают специалисты Winbuzzer.

Сравнение: Atlas и традиционные браузеры

Параметр ChatGPT Atlas Обычные браузеры Основная особенность Интеграция с ИИ и память контекста (browser memories) Отображение страниц без ИИ-компонента Риски Prompt injection, clipboard атаки Фишинг, скрипты, вирусные расширения Защита Контроль пользователя и фильтры OpenAI Антивирусные плагины и системные блокировки Уровень автономии Высокий: ИИ может действовать сам Низкий: пользователь всё делает вручную

Советы шаг за шагом: как обезопасить себя

Проверяйте источники сайтов, особенно неизвестные домены. Не давайте Atlas автоматический доступ к буферу обмена. Отключайте agent mode при работе с незнакомыми ресурсами. Используйте отдельный аккаунт без критичных данных для тестов. Следите за обновлениями — OpenAI активно исправляет уязвимости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: включить автономный режим на сомнительном сайте.

Последствие: ИИ выполнит скрытые команды.

Альтернатива: запускать Atlas в безопасном режиме без взаимодействия с контентом.

Ошибка: сохранять пароли в буфере обмена.

Последствие: данные могут попасть к злоумышленникам.

Альтернатива: использовать менеджеры паролей (например, Bitwarden или 1Password).

Ошибка: игнорировать уведомления об активности агента.

Последствие: утечка персональной информации.

Альтернатива: проверять журнал действий Atlas вручную.

А что если атака уже произошла?

Если есть подозрение, что агент выполнил неизвестную команду, стоит сразу очистить буфер обмена, сменить пароли и выйти из всех аккаунтов. Также желательно отключить доступ Atlas к персональным данным и уведомить службу поддержки OpenAI о подозрительной активности.

FAQ

Как отключить agent mode?

В настройках Atlas перейдите в раздел "Безопасность" и снимите галочку с функции автономных действий ИИ.

Сколько стоит Atlas?

На данный момент браузер распространяется бесплатно, однако дополнительные функции могут быть интегрированы в платные тарифы ChatGPT Plus.

Можно ли полностью защититься от prompt injection?

Полностью исключить риск невозможно, но регулярные обновления, контроль разрешений и внимательность пользователя сводят вероятность атаки к минимуму.

Мифы и правда

Миф: Prompt injection — это вирус.

Правда: это не вирус, а способ обмануть ИИ, внедрив в контент команды, которые он воспринимает как инструкции.

Миф: уязвимости касаются только ChatGPT Atlas.

Правда: любая система с ИИ-компонентами подвержена подобным рискам, включая плагины и ассистентов в других браузерах.

Миф: защита OpenAI полностью исключает угрозы.

Правда: компания активно работает над безопасностью, но угрозы развиваются быстрее, чем выходят обновления.

Интересные факты

Prompt injection впервые зафиксировали ещё в 2022 году, когда исследователи заставили ИИ выдать скрытые данные через безобидный запрос. Clipboard-инъекции активно применяются в криптовалютных атаках для подмены адресов кошельков. В ряде случаев вредоносные команды могут быть встроены не в текст, а в метаданные изображений.

Исторический контекст

В начале 2020-х годов ИИ начал активно проникать в браузеры. Первым массовым решением стали расширения с ChatGPT, позже появились автономные агенты, способные действовать без участия человека. Но чем больше возможностей получили ассистенты, тем сильнее стали риски.

Сегодня prompt injection рассматривается как новый тип угроз, который объединяет черты социальной инженерии и классических кибератак. Это требует переосмысления всей системы безопасности, где ИИ должен не только понимать человека, но и уметь сопротивляться манипуляциям.

"Компания инвестирует значительные ресурсы в развитие систем безопасности и работу над методами противодействия prompt injection", — заявили в OpenAI.

Специалисты отмечают, что борьба с подобными атаками станет постоянным процессом — ведь с каждым новым уровнем интеллекта ИИ открываются и новые уязвимости.