© commons.wikimedia.org by Rufus46 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

В Google грядут перемены: Chrome могут передать новой компании

Perplexity предложила 34,5 млрд долларов за покупку браузера Google Chrome

В мире технологий назревает сенсация: стартап Perplexity, специализирующийся на разработке искусственного интеллекта, сделал неожиданное предложение — купить браузер Google Chrome за 34,5 млрд долларов. Сделка может стать реальностью, если материнскую компанию Google — Alphabet — обяжут продать продукт в рамках антимонопольного разбирательства.

Почему это важно

Перplexity оценивает браузер гораздо выше рыночной стоимости Chrome, которую эксперты определяют примерно в 18 млрд долларов. Несмотря на внушительную сумму, несколько крупных инвестиционных фондов уже согласились полностью профинансировать покупку. Это заявление подтвердил коммерческий директор компании Дмитрий Шевеленко.

В то же время интерес к приобретению Chrome выразила и OpenAI, ещё один заметный игрок на рынке ИИ.

Юридический контекст

Судья федерального округа США Амит Мехта рассматривает возможность обязать Google продать браузер, чтобы уменьшить её влияние на рынок веб-поиска. В прошлом году он признал компанию виновной в незаконной монополизации. Ожидается, что в ближайшее время суд вынесет решение, которое может включать продажу Chrome и передачу лицензий на поисковые данные конкурентам.

Американские власти уже поддержали идею таких изменений, что лишь усилило позиции возможных покупателей.

Кто такие Perplexity

Стартап из Сан-Франциско активно развивает поиск с поддержкой искусственного интеллекта, привлекая внимание пользователей Google. В начале этого года компания получила 100 млн долларов инвестиций, что повысило её оценку до 18 млрд долларов.

Ранее Perplexity уже проявляла интерес к крупным сделкам: в этом году она начала переговоры о покупке ByteDance — владельца TikTok — в случае блокировки приложения в США.

Что будет с Chrome

В случае успешного завершения сделки Perplexity обещает не вносить радикальных изменений в браузер. "Это часть нашего стремления к преемственности и предоставлению пользователям возможности выбора", — отметил представитель компании.

Планы включают вложение 3 млрд долларов в развитие Chrome и Chromium в течение двух лет, а также сохранение значительной части команды разработчиков. При этом в сделке не предусмотрена передача доли Perplexity Google, чтобы избежать новых антимонопольных претензий.

