Олег Белов Опубликована сегодня в 0:18

Кто не сэкономил — тот не заработал: Paid вводит KPI для искусственного интеллекта

Основатель Outreach Мэнни Медина привлёк $21,6 млн для стартапа Paid

Мэнни Медина, основатель Outreach, снова оказался в центре внимания — на этот раз с новым проектом Paid, который предлагает свежий взгляд на монетизацию искусственного интеллекта. Стартап только что закрыл раунд посевных инвестиций в $21,6 млн от Lightspeed и других фондов, доведя общую сумму привлечённых средств до $33,3 млн при оценке свыше $100 млн.

Новый формат для эпохи ИИ

Paid отличается от множества проектов тем, что не создаёт собственных агентов, а даёт возможность разработчикам зарабатывать на их использовании. Ключевая идея — оплата "по результату", а не за количество пользователей или лицензий. Это особенно важно, поскольку агенты часто работают в фоновом режиме, и их ценность напрямую зависит от эффективности.

"Если вы работаете тихим агентом, вам не платят", — сказал основатель Paid Мэнни Медина.

Сравнение моделей оплаты

Модель Особенности Минусы
SaaS-подписка Оплата за каждого пользователя Невыгодно для агентов, которые работают в фоне
Лицензия (купи и установи) Разовый платёж Не учитывает нагрузку и ценность
Кредиты Лимитированное использование Риск переплаты за "пустые" функции
Paid (по результату) Оплата за сэкономленные ресурсы и рост маржи Требует точной оценки ценности агента

Советы шаг за шагом: как внедрить оплату по результату

  1. Определите метрики, по которым будет оцениваться эффективность агента (сокращение издержек, рост продаж и др.).

  2. Настройте систему мониторинга результатов в реальном времени.

  3. Используйте платформы вроде Paid для интеграции биллинга.

  4. Протестируйте пилотный проект на ограниченном числе клиентов.

  5. Масштабируйте только те сценарии, где агент действительно приносит прибыль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Оплата за каждого пользователя.
    Последствие: высокие затраты, не привязанные к результату.
    Альтернатива: переход на модель "по результату" через Paid.

  • Ошибка: Безлимитное использование.
    Последствие: рост расходов на облако и модели.
    Альтернатива: гибкая тарификация по ценности.

  • Ошибка: Покупка лицензии "один раз".
    Последствие: устаревший софт без обновлений.
    Альтернатива: подписка на инфраструктурные решения с интеграцией в Paid.

А что если…

…агенты действительно станут массовым инструментом в бизнесе? В таком случае подход Paid позволит компаниям платить только за реальную пользу, а не за красивую упаковку. Это откроет дорогу массовому внедрению ИИ в ERP-системы, CRM и e-commerce.

Плюсы и минусы модели Paid

Плюсы Минусы
Гибкость оплаты Сложность расчёта метрик
Прозрачность ценности Требует доверия клиента
Выгодно для долгосрочных проектов Может не подойти для мелких задач

FAQ

Как выбрать подходящую модель оплаты ИИ-агентов?
Сравните, что выгоднее: фиксированная подписка или привязка к реальным результатам. Для стартапов чаще подходит формат "по результату".

Сколько стоит подключение к Paid?
Стоимость зависит от масштаба внедрения. Минимальные проекты могут начинаться с нескольких тысяч долларов в месяц.

Что лучше для бизнеса — SaaS или Paid?
Для классических сервисов SaaS остаётся удобным. Но если речь об ИИ-агентах, то модель Paid снижает риск переплат.

Мифы и правда

  • Миф: "Оплата по результату выгодна только разработчикам".
    Правда: клиенты экономят, так как платят лишь за реально полученную пользу.

  • Миф: "Такая модель не применима к крупным компаниям".
    Правда: интерес к Paid уже проявили ERP-провайдеры вроде IFS.

  • Миф: "ИИ-агенты всегда приносят пользу".
    Правда: по данным MIT, лишь 5% корпоративных пилотов доходят до реального внедрения.

3 факта о Paid и рынке ИИ

  1. Стартап получил клиентов как среди молодых компаний (Artisan), так и среди крупных игроков (IFS).

  2. За три года Lightspeed инвестировала $2,5 млрд в ИИ-инфраструктуру.

  3. Paid стал одним из первых, кто предложил полноценный биллинг по результату для ИИ-агентов.

Исторический контекст

Эволюция моделей оплаты ПО прошла несколько этапов:

  • 1980-е: лицензии "купи и установи".

  • 2000-е: подписка SaaS.

  • 2020-е: кредиты и API-токены.

  • 2025: появление моделей "по результату" с Paid как первопроходцем.

