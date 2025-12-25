Рынок труда трескается по швам: искусственный интеллект запускает опасный передел

Развитие искусственного интеллекта меняет рынок труда глубже, чем предыдущие технологические волны. Речь идёт не только о замещении отдельных профессий, но и о формировании новых сфер занятости, к которым система образования пока не готова. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Президент обратил внимание на то, что внедрение ИИ уже сейчас влияет на структуру экономики и требования к кадрам. Эти изменения, по его словам, носят долгосрочный характер и требуют системных решений, прежде всего в сфере подготовки специалистов.

ИИ и трансформация занятости

Владимир Путин подчеркнул, что использование искусственного интеллекта будет не только вытеснять часть работников, но и создавать новые рабочие места. Речь идёт о профессиях, связанных с разработкой, настройкой и контролем цифровых систем, а также об отраслях, которые возникают на стыке технологий и традиционных сфер экономики.

При этом президент указал на необходимость заранее учитывать социальные последствия технологических изменений. Массовое внедрение ИИ требует переосмысления подходов к занятости и переобучению, чтобы переход к новым моделям труда не сопровождался ростом неравенства.

Подготовка педагогов и роль образования

Отдельно Путин остановился на системе образования. По его словам, развитие новых технологий делает необходимым пересмотр подготовки педагогических кадров в стране. Учителя и преподаватели должны быть готовы работать в условиях цифровой среды и формировать у учащихся навыки, востребованные в экономике будущего.

Президент отметил, что образование не должно сводиться к формальному освоению технологий. Важно сохранять баланс между использованием ИИ и развитием самостоятельного мышления, аналитических способностей и профессиональных компетенций.

Риск социального разрыва

Глава государства предостерёг от сценария, при котором технологический прогресс приведёт к разделению общества.

"Ни в коем случае нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать", — заявил президент Владимир Путин.

По его словам, ключевая задача государства заключается в том, чтобы технологии служили развитию человека, а не превращали его в пассивного пользователя. В этом контексте ИИ рассматривается не как замена человеческого интеллекта, а как инструмент, эффективность которого зависит от уровня подготовки и культуры общества.