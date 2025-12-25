Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владимир Путин
Владимир Путин
© kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Россия
Андрей Власов Опубликована сегодня в 14:30

Рынок труда трескается по швам: искусственный интеллект запускает опасный передел

ИИ будет замещать профессии и создавать новые рабочие места — Владимир Путин

Развитие искусственного интеллекта меняет рынок труда глубже, чем предыдущие технологические волны. Речь идёт не только о замещении отдельных профессий, но и о формировании новых сфер занятости, к которым система образования пока не готова. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Президент обратил внимание на то, что внедрение ИИ уже сейчас влияет на структуру экономики и требования к кадрам. Эти изменения, по его словам, носят долгосрочный характер и требуют системных решений, прежде всего в сфере подготовки специалистов.

ИИ и трансформация занятости

Владимир Путин подчеркнул, что использование искусственного интеллекта будет не только вытеснять часть работников, но и создавать новые рабочие места. Речь идёт о профессиях, связанных с разработкой, настройкой и контролем цифровых систем, а также об отраслях, которые возникают на стыке технологий и традиционных сфер экономики.

При этом президент указал на необходимость заранее учитывать социальные последствия технологических изменений. Массовое внедрение ИИ требует переосмысления подходов к занятости и переобучению, чтобы переход к новым моделям труда не сопровождался ростом неравенства.

Подготовка педагогов и роль образования

Отдельно Путин остановился на системе образования. По его словам, развитие новых технологий делает необходимым пересмотр подготовки педагогических кадров в стране. Учителя и преподаватели должны быть готовы работать в условиях цифровой среды и формировать у учащихся навыки, востребованные в экономике будущего.

Президент отметил, что образование не должно сводиться к формальному освоению технологий. Важно сохранять баланс между использованием ИИ и развитием самостоятельного мышления, аналитических способностей и профессиональных компетенций.

Риск социального разрыва

Глава государства предостерёг от сценария, при котором технологический прогресс приведёт к разделению общества.

"Ни в коем случае нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать", — заявил президент Владимир Путин.

По его словам, ключевая задача государства заключается в том, чтобы технологии служили развитию человека, а не превращали его в пассивного пользователя. В этом контексте ИИ рассматривается не как замена человеческого интеллекта, а как инструмент, эффективность которого зависит от уровня подготовки и культуры общества.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Интернет в центре Петербурга могут замедлить во время праздников — власти сегодня в 14:20
Сеть под бой курантов: новогодний интернет в центре Петербурга готовят к ограничениям

В новогоднюю ночь центр Петербурга может остаться без привычной скорости мобильного интернета — власти объяснили, где и почему возможны ограничения.

Читать полностью » Беглов заявил, что Петербург украсили к Новому году как полагается сегодня в 13:30
Петербург попал под волну критики за новогоднее оформление: Беглов ответил

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал критику новогоднего оформления города и предложил недовольным перейти к делу.

Читать полностью » Штрафы за шум в Крыму вырастают до 2 тыс рублей — Госсовет Крыма сегодня в 11:48
Шум после десяти станет дорогим: в Крыму резко повысили штрафы за нарушение тишины

В Крыму значительно повысили штрафы за нарушение тишины и навязчивое поведение в общественных местах. Новые правила вводят дополнительные временные ограничения и предусматривают серьёзные санкции для граждан, должностных лиц и организаций.

Читать полностью » Правительство выделяет Крыму 4,2 млрд рублей на автодорогу — кабмин РФ сегодня в 11:37
Южный берег станет ближе: Крыму выделили миллиарды на модернизацию дороги

Правительство России выделит более 4,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодороги в Крыму. Средства пойдут на развитие трассы Симферополь – Алушта – Ялта и позволят начать возведение нового 16-километрового участка уже в 2025 году.

Читать полностью » Капремонт в Крыму охватывает 789 многоквартирных домов — Гоцанюк сегодня в 11:32
Комфорт вместо износа: масштабный капремонт меняет облик крымских городов

В Крыму в 2025 году капитальный ремонт провели почти в 800 многоквартирных домах. Обновили крыши, фасады, подвалы и входные группы, а также заменили 239 лифтов с истекшим сроком службы.

Читать полностью » Эвакуация легковых авто в крае дорожает до 4,2 тыс рублей — ЦОДД Кубани сегодня в 11:29
Парковка с сюрпризом: сколько теперь стоит эвакуация авто на Кубани

В Краснодарском крае изменились тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей. Для большинства водителей рост будет умеренным, однако в курортных городах цены значительно выше. Рассказываем, сколько теперь стоит эвакуация и как избежать лишних расходов.

Читать полностью » Погода в Краснодаре меняется от мороза к дождю — Яндекс Погода сегодня в 11:24
Суббота обманет спокойствием, воскресенье накроет непогодой: прогноз для Кубани

В выходные 27-28 декабря Краснодарский край окажется во власти переменчивой погоды: от морозной и спокойной субботы до дождливого и ветреного воскресенья. Подробный прогноз для Краснодара, Сочи и Анапы — в материале.

Читать полностью » Ирина Яровая помогла камчатской женщине получить лечение за пределами региона сегодня в 3:22
От Камчатки до клиники: как вмешательство депутата вывело женщину на путь выздоровления

Ирина Яровая помогла жительнице Камчатки получить срочную медицинскую помощь за пределами региона. Своевременная операция позволила избежать тяжёлых последствий для здоровья.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Воробьёв предложил ввести информатику в школах с начальных классов
Россия
Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен в I квартале 2026 — Григоренко
ЦФО
В Москве остановят движение от Новокосино до Новогиреево на 3 дня — Дептранс
Красота и здоровье
EFSA установило безопасный предел кофеина — 400 мг в день
Россия
Путин поручил обеспечить доступную переквалификацию работников из-за развития ИИ
Общество
Пенсионеры становятся участниками споров из-за продажи квартир — юристы
Россия
Путин предложил ежегодно составлять список 100 худших учебных организаций
Мир
Жители Берлина собирали деньги на елки — представитель МИД РФ Захарова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet