Платишь меньше — смотри больше: как ChatGPT превращается в рекламную площадку
OpenAI выходит на новый уровень: компания рассматривает внедрение рекламы в ChatGPT. Это решение способно изменить рынок цифровых продуктов и задать новый стандарт взаимодействия пользователей с искусственным интеллектом. Вопрос лишь в том, насколько удастся сохранить баланс между монетизацией и удобством для аудитории.
Новая стратегия OpenAI
OpenAI долгое время зарабатывала на подписках ChatGPT Plus и корпоративных решениях. Однако этот источник дохода ограничен: далеко не все пользователи готовы платить регулярно. Поэтому компания ищет новые каналы монетизации. Идея внедрить рекламные форматы в ChatGPT стала следующим логичным шагом.
По данным издания E4m, инициативу продвигает новый директор по приложениям Фиджи Симо. Она начала искать топ-менеджера, который возглавит отдел монетизации. Его главная задача — развитие подписочных сервисов и создание рекламных инструментов для продуктов компании.
"Новый руководитель будет подчиняться напрямую Фиджи Симо, а не Сэму Альтману", — пишет E4m.
Такой шаг показывает, что компания разделяет зоны ответственности: Сэм Альтман сосредоточится на исследованиях и безопасности, а Симо займется развитием продуктов и клиентского опыта.
Сравнение стратегий монетизации
|Компания
|Основной доход
|Реклама в продуктах
|Дополнительные форматы
|OpenAI
|Подписки Plus, корпоративные решения
|В перспективе
|Рекламные интеграции
|Реклама в поиске и YouTube
|Да
|Подписки Premium
|Microsoft
|Облачные сервисы
|Ограниченно
|Лицензирование ИИ
Эта таблица показывает, что OpenAI пока не использовала главный инструмент BigTech-компаний — масштабную рекламу. Потенциальное внедрение рекламы в ChatGPT сделает компанию ближе по модели к Google.
Советы шаг за шагом: как может выглядеть реклама в ChatGPT
-
Нативные подсказки. Пользователь ищет рецепт в блендере — ИИ предлагает конкретную марку кухонной техники.
-
Интеграция брендов. При вопросах о путешествиях чат может упомянуть отель или авиакомпанию.
-
Персонализированные предложения. Подбор витаминов или сыворотки для кожи с привязкой к онлайн-магазину.
-
Партнерские подписки. Пользователь ChatGPT получает скидку на сторонние сервисы — например, облачное хранилище или СПА.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: агрессивная реклама в ответах.
-
Последствие: пользователи уходят к конкурентам.
-
Альтернатива: ненавязчивая нативная интеграция, когда реклама помогает решить задачу.
-
Ошибка: показ рекламы, не связанной с контекстом диалога.
-
Последствие: раздражение, падение доверия к продукту.
-
Альтернатива: использование контекстного ИИ-таргетинга.
-
Ошибка: перегрузка ответов брендовыми упоминаниями.
-
Последствие: потеря уникальности ChatGPT как инструмента.
-
Альтернатива: ограничение рекламных вставок до 1–2 за сессию.
А что если…
Что будет, если реклама в ChatGPT станет стандартом? Пользователи постепенно привыкнут к новому формату, особенно если он будет полезен. Возможно, через несколько лет интеграции в ИИ окажутся естественной частью поиска и общения, как сегодня баннеры в Google.
Но если OpenAI допустит ошибки, рынок быстро отреагирует: появятся конкуренты, обещающие «чистый» опыт без рекламы.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Новый источник дохода для OpenAI
|Риск раздражения пользователей
|Возможность снижать цену подписки
|Потеря ощущения «нейтральности» чата
|Создание полезных брендовых интеграций
|Опасность перегрузить диалоги
|Больше опций для маркетологов
|Конкуренты могут предложить альтернативу без рекламы
FAQ
Как выбрать подписку ChatGPT?
Если вы не хотите видеть рекламу, скорее всего, подписка Plus останется более комфортным вариантом.
Сколько может стоить реклама в ChatGPT?
Точных данных нет, но ожидается премиальная цена за нативные форматы благодаря высокой вовлеченности пользователей.
Что лучше: подписка или реклама?
Подписка выгодна тем, кто ценит чистый опыт без рекламных вставок. Реклама подойдет тем, кто не готов платить, но хочет пользоваться сервисом.
Мифы и правда
-
Миф: реклама полностью испортит ChatGPT.
Правда: многое зависит от того, как будет реализован формат. При грамотном внедрении она может даже быть полезной.
-
Миф: OpenAI копирует Google.
Правда: подход компании отличается. Речь идет о нативных интеграциях, а не баннерах.
-
Миф: реклама заменит подписки.
Правда: подписочные модели останутся, но реклама дополнит их.
3 интересных факта
-
Более 100 млн человек пользуются ChatGPT ежемесячно — это делает продукт привлекательным для рекламодателей.
-
В 2024 году OpenAI получила значительные инвестиции от Microsoft, что стимулирует поиск новых бизнес-моделей.
-
Большинство технологических компаний начинали без рекламы, но со временем почти все пришли к её использованию.
Исторический контекст
-
2000-е годы: Google строит бизнес на поисковой рекламе.
-
2010-е: крупные компании формируют рынок таргетинга.
-
2020-е: TikTok внедряет рекламные нативные форматы в ленте.
-
2025: OpenAI готовится сделать то же самое в сфере ИИ.
