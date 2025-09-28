Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ChatGPT, OpenAI
© commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:59

Платишь меньше — смотри больше: как ChatGPT превращается в рекламную площадку

OpenAI рассматривает внедрение рекламы в ChatGPT — данные E4m

OpenAI выходит на новый уровень: компания рассматривает внедрение рекламы в ChatGPT. Это решение способно изменить рынок цифровых продуктов и задать новый стандарт взаимодействия пользователей с искусственным интеллектом. Вопрос лишь в том, насколько удастся сохранить баланс между монетизацией и удобством для аудитории.

Новая стратегия OpenAI

OpenAI долгое время зарабатывала на подписках ChatGPT Plus и корпоративных решениях. Однако этот источник дохода ограничен: далеко не все пользователи готовы платить регулярно. Поэтому компания ищет новые каналы монетизации. Идея внедрить рекламные форматы в ChatGPT стала следующим логичным шагом.

По данным издания E4m, инициативу продвигает новый директор по приложениям Фиджи Симо. Она начала искать топ-менеджера, который возглавит отдел монетизации. Его главная задача — развитие подписочных сервисов и создание рекламных инструментов для продуктов компании.

"Новый руководитель будет подчиняться напрямую Фиджи Симо, а не Сэму Альтману", — пишет E4m.

Такой шаг показывает, что компания разделяет зоны ответственности: Сэм Альтман сосредоточится на исследованиях и безопасности, а Симо займется развитием продуктов и клиентского опыта.

Сравнение стратегий монетизации

Компания Основной доход Реклама в продуктах Дополнительные форматы
OpenAI Подписки Plus, корпоративные решения В перспективе Рекламные интеграции
Google Реклама в поиске и YouTube Да Подписки Premium
Microsoft Облачные сервисы Ограниченно Лицензирование ИИ

Эта таблица показывает, что OpenAI пока не использовала главный инструмент BigTech-компаний — масштабную рекламу. Потенциальное внедрение рекламы в ChatGPT сделает компанию ближе по модели к Google.

Советы шаг за шагом: как может выглядеть реклама в ChatGPT

  1. Нативные подсказки. Пользователь ищет рецепт в блендере — ИИ предлагает конкретную марку кухонной техники.

  2. Интеграция брендов. При вопросах о путешествиях чат может упомянуть отель или авиакомпанию.

  3. Персонализированные предложения. Подбор витаминов или сыворотки для кожи с привязкой к онлайн-магазину.

  4. Партнерские подписки. Пользователь ChatGPT получает скидку на сторонние сервисы — например, облачное хранилище или СПА.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: агрессивная реклама в ответах.

  • Последствие: пользователи уходят к конкурентам.

  • Альтернатива: ненавязчивая нативная интеграция, когда реклама помогает решить задачу.

  • Ошибка: показ рекламы, не связанной с контекстом диалога.

  • Последствие: раздражение, падение доверия к продукту.

  • Альтернатива: использование контекстного ИИ-таргетинга.

  • Ошибка: перегрузка ответов брендовыми упоминаниями.

  • Последствие: потеря уникальности ChatGPT как инструмента.

  • Альтернатива: ограничение рекламных вставок до 1–2 за сессию.

А что если…

Что будет, если реклама в ChatGPT станет стандартом? Пользователи постепенно привыкнут к новому формату, особенно если он будет полезен. Возможно, через несколько лет интеграции в ИИ окажутся естественной частью поиска и общения, как сегодня баннеры в Google.

Но если OpenAI допустит ошибки, рынок быстро отреагирует: появятся конкуренты, обещающие «чистый» опыт без рекламы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Новый источник дохода для OpenAI Риск раздражения пользователей
Возможность снижать цену подписки Потеря ощущения «нейтральности» чата
Создание полезных брендовых интеграций Опасность перегрузить диалоги
Больше опций для маркетологов Конкуренты могут предложить альтернативу без рекламы

FAQ

Как выбрать подписку ChatGPT?
Если вы не хотите видеть рекламу, скорее всего, подписка Plus останется более комфортным вариантом.

Сколько может стоить реклама в ChatGPT?
Точных данных нет, но ожидается премиальная цена за нативные форматы благодаря высокой вовлеченности пользователей.

Что лучше: подписка или реклама?
Подписка выгодна тем, кто ценит чистый опыт без рекламных вставок. Реклама подойдет тем, кто не готов платить, но хочет пользоваться сервисом.

Мифы и правда

  • Миф: реклама полностью испортит ChatGPT.
    Правда: многое зависит от того, как будет реализован формат. При грамотном внедрении она может даже быть полезной.

  • Миф: OpenAI копирует Google.
    Правда: подход компании отличается. Речь идет о нативных интеграциях, а не баннерах.

  • Миф: реклама заменит подписки.
    Правда: подписочные модели останутся, но реклама дополнит их.

3 интересных факта

  1. Более 100 млн человек пользуются ChatGPT ежемесячно — это делает продукт привлекательным для рекламодателей.

  2. В 2024 году OpenAI получила значительные инвестиции от Microsoft, что стимулирует поиск новых бизнес-моделей.

  3. Большинство технологических компаний начинали без рекламы, но со временем почти все пришли к её использованию.

Исторический контекст

  • 2000-е годы: Google строит бизнес на поисковой рекламе.

  • 2010-е: крупные компании формируют рынок таргетинга.

  • 2020-е: TikTok внедряет рекламные нативные форматы в ленте.

  • 2025: OpenAI готовится сделать то же самое в сфере ИИ.

